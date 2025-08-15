Tập đoàn Thái Lan dự kiến đầu tư khu công nghiệp hàng trăm ha ở Phú Thọ

Tập đoàn Amata từ Thái Lan dự kiến đầu tư Khu công nghiệp Đoan Hùng với quy mô giai đoạn 1 khoảng 300-500 ha.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa có buổi làm việc với Tổng giám đốc điều hành Amata (Thái Lan) để trao đổi nội dung hợp tác đầu tư. Các lĩnh vực trao đổi gồm công nghiệp điện tử, viễn thông, sản xuất chất bán dẫn, AI, cơ khí sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy, phát triển hạ tầng khu công nghiệp...

Đại diện Tập đoàn Amata cho biết dự kiến đầu tư Khu công nghiệp Đoan Hùng tại các xã Tây Cốc, Đoan Hùng, định hướng phát triển thành mô hình đô thị thông minh giai đoạn 2025-2030.

Quy mô sử dụng đất giai đoạn một khoảng 300-500 ha với ngành nghề thu hút gồm công nghiệp ôtô và các ngành phụ trợ, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch sử dụng năng lượng tái tạo.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho biết dự kiến cấp giấy chứng nhận đầu tư cho tập đoàn vào tháng 10 tới. Ban quản lý các khu công nghiệp cùng các sở ngành được giao hỗ trợ nhà đầu tư các thủ tục liên quan để kịp phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 trước 31/8.

Được thành lập năm 1989, Tập đoàn Amata là một trong những "ông lớn" chuyên phát triển bất động sản công nghiệp ở Thái Lan. Hiện tập đoàn có 9 khu đô thị công nghiệp tích hợp quy mô trên 10.000 ha tại nhiều nước. Ở Việt Nam, đơn vị đã đầu tư nhiều dự án như khu công nghiệp Amata Biên Hòa, Amata City hay Amata City Hạ Long.

Theo nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh được Quốc hội thông qua ngày 12/6, Phú Thọ sáp nhập với Vĩnh Phúc, Hòa Bình, lấy tên là Phú Thọ. Tỉnh mới được đánh giá có nhiều lợi thế thu hút đầu tư công nghiệp, dịch vụ, đô thị và du lịch.

Ngọc Diễm