Tập đoàn TH được vinh danh 'Anh hùng lao động'

Tập đoàn TH nhận danh hiệu Anh hùng Lao động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, ngày 27/12.

Danh hiệu này được trao nhờ những đóng góp trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao sức khỏe cộng đồng với đại diện hạt nhân là Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH.

Bà Thái Hương - Nhà sáng lập Tập đoàn TH đón nhận danh hiệu phong tặng từ Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: TH

Tập đoàn TH ra đời từ năm 2009, góp phần đặt nền móng cho ngành sản xuất sữa tươi sạch. TH đã đưa khoa học công nghệ và khoa học quản trị đan xen tạo ra năng suất lao động cao, chi phí giá thành hợp lý, chất lượng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, đưa người nông dân vào một mắt xích trong chuỗi giá trị.

Nhà sáng lập tập đoàn cho biết, điều kiện tự nhiên của Việt Nam không thuận lợi cho chăn nuôi bò sữa, nhưng nhờ ứng dụng công nghệ 4.0 (AI, IoT, Big data...) đồng bộ trên toàn chuỗi sản xuất, TH đã khắc chế được các nhược điểm để chăn nuôi bò sữa, sản xuất sữa tươi sạch. Tới nay, doanh nghiệp sở hữu cụm trang trại bò sữa tập trung công nghệ cao với quy trình khép kín quy mô lớn.

TH sở hữu cụm trang trại bò sữa tập trung công nghệ cao. Ảnh: TH

Sự thành công của TH đã góp phần thúc đẩy người nông dân và các doanh nghiệp đầu tư vào chăn nuôi bò sữa, tạo sự phát triển bền vững cho ngành chăn nuôi Việt Nam, xây dựng thương hiệu sữa tươi sạch Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Bên cạnh lĩnh vực kinh doanh, tập đoàn còn phát động nhiều hoạt động xã hội. Doanh nghiệp đồng hành cùng Viện Dinh dưỡng - Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chuyên gia độc lập về dinh dưỡng trong nước và quốc tế (Pháp, Nhật Bản) triển khai các nghiên cứu về sữa học đường với lộ trình từ xây dựng công thức dinh dưỡng đến nghiên cứu can thiệp cộng đồng có đối chứng

Bà Thái Hương cùng các em học sinh tham dự Lễ khởi động Chương trình Sữa học đường Vì tầm vóc Việt năm 2014. Ảnh: TH

Chương trình góp phần vào Đề án Sữa học đường Quốc gia nhằm giảm thiểu nguy cơ đưa sữa không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm vào trường học cũng như Chương trình Sức khỏe học đường nhằm đẩy mạnh hoạt động giáo dục, chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe trẻ em, học sinh.

Tập đoàn tiếp tục đồng hành với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai mô hình điểm bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng kết hợp tăng cường hoạt động thể lực, trong năm học 2020-2021 tại 10 tỉnh thành, đại diện cho 5 vùng sinh thái lớn trên cả nước.

TH còn vươn ra thế giới với dấu ấn trở thành nhà đầu tư Việt Nam lớn nhất tại Liên bang Nga trong lĩnh vực nông nghiệp, với các dự án trang trại bò sữa, nhà máy chế biến sữa và chuỗi cung ứng sản phẩm sạch, sử dụng công nghệ cao tại nhiều vùng như Kaluga, Moscow, Bashkortostan và Viễn Đông.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trao tặng Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Nga tới Anh hùng Lao động Thái Hương, tháng 11/2025. Ảnh: TH

Xuyên suốt hơn một thập kỷ với nhiều biến cố, Tập đoàn TH vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng sản xuất, kinh doanh ở mức hai con số. Doanh nghiệp đầu tư ứng dụng công nghệ, mở rộng sản xuất, sáng tạo và cải tiến, cung cấp các sản phẩm chất lượng quốc tế.

Yên Chi