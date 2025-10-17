Tập đoàn SCGJWD mở rộng mạng lưới kho lạnh sang 4 khu vực

Thái LanTập đoàn SCGJWD Logistics PCL của Thái Lan tăng cường mảng kho lạnh, vươn phạm vi hoạt động sang Indonesia, Philippines, Malaysia và Singapore.

Tập đoàn SCGJWD Logistics PCL - nhà cung cấp dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng tích hợp hàng đầu ASEAN có trụ sở tại Thái Lan, tiếp tục mở rộng mảng kho lạnh. Doanh nghiệp tăng phạm vi hoạt động sang Indonesia, Philippines, Malaysia và Singapore, sau khi đã phát triển mạnh tại nhóm nước CLMV (Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam) và Trung Quốc. Động thái này nhằm tận dụng đà tăng trưởng mạnh của thị trường kho lạnh trong khu vực, biến lĩnh vực này thành động lực tăng trưởng chủ lực cho tập đoàn.

Ông Bunn Kasemsup, đồng Tổng giám đốc SCGJWD, cho biết doanh nghiệp nhận thấy tiềm năng tăng trưởng kinh tế lớn tại các quốc gia ASEAN phát triển như Indonesia, Philippines, Malaysia và Singapore. "Chúng tôi đang mở rộng hệ thống kho lạnh và dịch vụ vận chuyển hàng hóa kiểm soát nhiệt độ ra các nước Đông Nam Á này, với mục tiêu xây dựng Trung tâm Chuỗi lạnh của ASEAN, bao gồm việc hình thành các cụm kho lạnh khu vực", ông nói.

Toàn cảnh trung tâm logistics của SCGJWD Logistics tại Thái Lan, nơi tích hợp hệ thống kho lạnh và vận tải đa phương thức phục vụ khách hàng trong khu vực ASEAN. Ảnh: SCGJWD Logistics

Tại Philippines, SCGJWD hợp tác cùng Royal Cargo Inc. để thành lập SCG Logistics Philippines Co., Ltd. vào năm 2023. Royal Cargo hiện vận hành hơn 140.000 m2 kho lạnh, với khả năng lưu trữ trên 33.000 pallet. Hai bên đang đàm phán mở rộng đầu tư trong thời gian tới.

Tại Indonesia, SCGJWD đầu tư từ năm 2017 thông qua liên doanh PT SCG Barito Logistics, cung cấp dịch vụ logistics toàn quốc, bao phủ các đảo lớn như Java, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali và Maluku. Dịch vụ bao gồm vận tải đường bộ, kho tổng hợp và lưu trữ hàng nguy hiểm, với đội xe hơn 200 đầu kéo. Doanh thu năm 2025 dự kiến đạt 45 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, Malaysia là thị trường mới nhất SCGJWD tham gia, thông qua hợp tác với Swift Haulage Berhad - doanh nghiệp logistics tích hợp lớn, niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Malaysia để thành lập liên doanh Swift Cold Chain Sdn Bhd đầu tư vào 3 dự án kho lạnh. Trong đó, dự án GVL Cold Chain tại trung tâm logistics Shah Alam có diện tích 11.000 m2, sức chứa 10.000 pallet; dự án tại Johor Bahru có diện tích 10.000 m2 với công suất tương đương.

"Các quốc gia như Indonesia, Philippines, Malaysia và Singapore đều có tiềm năng tăng trưởng cao nhưng do đặc thù địa lý quần đảo, việc vận chuyển hàng hóa đòi hỏi mạng lưới dịch vụ toàn diện và chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu đặc thù của từng khách hàng", ông Bunn Kasemsup nhấn mạnh.

Ông Charvanin Bunditkitsada, đồng Tổng giám đốc SCGJWD, cho biết nhóm thị trường CLMV và Trung Quốc vẫn giữ vai trò chiến lược trong mảng kho lạnh của tập đoàn, khi vừa phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa, vừa hỗ trợ xuất nhập khẩu. Mạng lưới này giúp SCGJWD mở rộng vận tải xuyên biên giới cho hàng hóa cần kiểm soát nhiệt độ dọc tuyến Thái Lan - ASEAN - Trung Quốc.

Tại Campuchia, SCGJWD cùng đối tác RMA vừa mở rộng kho lạnh thêm 1.200 m2, nâng tổng diện tích lên 3.400 m2 với tổng vốn đầu tư 550.000 USD. Gần đây, công ty cũng hợp tác với Express Food Group - nhà điều hành chuỗi nhượng quyền The Pizza Company, Dairy Queen và Swensen’s để nhập khẩu và vận chuyển thiết bị bếp từ Thái Lan sang Campuchia.

Theo SCGJWD, mảng kho lạnh và vận chuyển hàng kiểm soát nhiệt độ sẽ là động lực tăng trưởng trọng tâm, phù hợp với xu thế mở rộng của thị trường kho lạnh ASEAN giai đoạn 2022 - 2027.

Cụ thể, quy mô thị trường kho lạnh Indonesia dự kiến tăng gần 80%, từ 6,9 lên 12,5 tỷ USD; Philippines tăng 46,5%, từ 5 lên 7,4 tỷ USD; Malaysia tăng 29,5%, từ 1,836 lên 2,377 tỷ USD; Singapore tăng 25,6%, từ 829 triệu lên 1,041 tỷ USD; Việt Nam tăng 47,2%, từ 4,3 lên 6,4 tỷ USD; trong khi Thái Lan tăng 38,7%, từ 3,4 lên 4,7 tỷ USD.

Tập đoàn SCGJWD Logistics PCL được thành lập từ sự hợp nhất giữa Tập đoàn Siam Cement Group (SCG) - một trong những tập đoàn công nghiệp lớn nhất Thái Lan và JWD InfoLogistics PCL - doanh nghiệp logistics hàng đầu khu vực. Sự sáp nhập này tạo nên nhà cung cấp dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng tích hợp lớn nhất ASEAN, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như kho lạnh, vận tải đa phương thức, logistics công nghiệp và quản lý chuỗi cung ứng thông minh.

Gia Hân (Theo PortCalls)