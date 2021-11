Tập đoàn Sany thuộc 'Top 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu'

Sany đã tăng 235 bậc để lần đầu tiên lọt vào "Top 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu" của Forbes, doanh thu từ bán hàng đạt 14,4 tỷ USD.

Trong năm vừa qua, vượt qua sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 toàn cầu, doanh thu từ hoạt động bán hàng của Sanytăng 31,29% khiến tổng tài sản tăng lên 19,3 tỷ USD dù toàn ngành trải qua một năm nhiều biến động do Covid-19.

Mặc dù bị sụt giảm 27% trên thị trường máy công trình toàn cầu khi đại dịch Covid-19 bắt đầu vào quý đầu tiên của năm 2020 - đợt tấn công lớn nhất trong thế kỷ 21 cho đến nay, công ty vẫn duy trì sự tăng trưởng ổn định với định hướng kinh doanh toàn cầu có tầm nhìn xa cùng chiến lược quản lý kinh doanh và hoạt động toàn diện.

Nhìn chung, trong năm vừa rồi, các sản phẩm mũi nhọn của Sany đều có tăng trưởng doanh thu tốt, tiêu biểu như thiết bị bê tông đạt doanh thu 4,1 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ. Trong đó, máy khoan cọc nhồi mang lại doanh thu 1,1 tỷ USD với mức tăng trưởng lên đến 41,9% so với cùng kỳ giữ vững vị thế top đầu Trung Quốc, cùng với đó mảng thiết bị làm đường có doanh thu tăng trưởng 30,59%. Tăng trưởng doanh thu kéo theo lợi nhuận sau thuế đạt 2,35 tỷ USD, tăng 36,25% so với năm ngoái. Bên cạnh đó, giữ vững cam kết chú trọng đầu tư vào R&D, ngân sách trong năm qua dành cho cho mảng này của Sany lên đến 954 triệu USD, tương đương mức tăng 33,2% so với 2019.

Trong năm 2021, Sany vẫn giữ được đà tăng trưởng tốt trong quý đầu tiên, trong đó doanh thu quý đạt 5,17 tỷ USD, tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái. Các dòng sản phẩm chính của công ty đang tiếp tục hoạt động tốt trên toàn cầu, củng cố vị trí hàng đầu của tập đoàn trong ngành.

Trụ sở tập đoàn Sany.

Tập đoàn Sany được thành lập vào năm 1989, lĩnh vực kinh doanh chủ lực là ngành công nghiệp máy móc công trình với hàng loạt dòng sản phẩm như thiết bị bê tông, thiết bị nâng hạ, thiết bị làm đường, thiết bị nền móng và nhiều loại thiết bị khác. Hiện nay, Sany được công nhận là một trong những thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về thiết bị bê tông, thiết bị nền móng, cẩu bánh xích, cảng di động, làm đường và hầm mỏ.

Tập đoàn Sany với sứ mệnh "chất lượng thay đổi thế giới" hướng tới mục tiêu "xây dựng doanh nghiệp số 1, đào tạo nhân tài số 1 và cống hiến số 1 cho thế giới". Sau hơn 30 năm thành lập và phát triển, Sany đã đạt được nhiều thành tựu với tốc độ phát triển đáng kinh ngạc khi lọt vào danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

Hiện tại, Sany có 3 cụm khu công nghiệp lớn tại Trung Quốc và 4 trung tâm nghiên cứu, phát triển và nhà máy tại Ấn Độ, Mỹ, Đức và Brazil, bên cạnh đó là mạng lưới kinh doanh ở hơn 170 quốc gia trên toàn thế giới. Sany không chỉ tập trung vào kinh doanh, cam kết dành 5% tổng doanh thu hàng năm để tái đầu tư vào hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ mới nhằm cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tiên tiến nhất theo tiêu chuẩn công nghệ hàng đầu thế giới.

TCE - Đại lý phân phối ủy quyền của Tập đoàn SANY tại Việt Nam

Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ TCE là đại lý ủy quyền lớn nhất thuộc top 5 thị trường hải ngoại của Sany, phân phối chính hãng các dòng sản phẩm thiết bị nền móng, thiết bị nâng hạ, thiết bị bê tông và thiết bị làm đường, thực hiện bước tiến lớn của Sany trong chiến lược thâm nhập thị trường tại Việt Nam.

Sau hơn 11 năm hợp tác cùng phát triển, TCE đã liên tục chứng minh được năng lực của doanh nghiệp khi cung cấp thiết bị công trình và dịch vụ hậu mãi toàn diện 24/7 bao gồm: bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp linh kiện, phụ tùng, cho thuê thiết bị, đào tạo, chuyển giao công nghệ, tư vấn giải pháp tài chính và nhiều dịch vụ khác.

Lễ ra mắt đội dịch vụ của Sany và TCE.

TCE đã và đang cung cấp thiết bị và dịch vụ cho hàng loạt các dự án, công trình trọng điểm trên toàn quốc. Các dự án công nghiệp như: các dự án điện gió, điện mặt trời, nhiệt điện, nhà máy luyện thép, nhà máy lọc dầu, nhà máy xi măng và các nhà máy sản xuất linh kiện điện tử. Các dự án giao thông bao gồm cảng biển, cầu đường thuộc các tuyến cao tốc chính. Các dự án dân dụng như: các quần thể đô thị, chung cư cao cấp, trung tâm thương mại lớn. Nhiều dự án trong đó thuộc các tên tuổi lớn như: Tập đoàn Trung Nam, Tập đoàn Vingroup, Samsung, Trường Thịnh và các nhà thầu lớn như: Hòa Bình, Coteccons, Powerchina, FECON.

Trong thời gian tới, TCE tiếp tục đẩy mạnh mảng kinh doanh thiết bị làm đường, thiết bị bê tông đồng thời đang phát triển các sản phẩm thiết bị cảng, thiết bị điện gió, vận tải.

Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ TCE - đại lý ủy quyền của Sany tại Việt Nam, chuyên cung cấp các thiết bị thi công công trình như thiết bị nâng hạ, thiết bị bê tông, thiết bị làm đường, thiết bị nền móng, thiết bị vận tải, thiết bị cầu cảng và turbine điện gió.

(Theo TCE)

Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ TCE – Đại lý ủy quyền của SANY tại Việt Nam. Chuyên cung cấp các thiết bị thi công công trình như thiết bị nâng hạ, thiết bị bê tông, thiết bị làm đường, thiết bị nền móng, thiết bị vận tải, thiết bị cầu cảng và turbine điện gió. Website: https://tce.net.vn/ Hotline: 19003113

(Nguồn và ảnh: TCE)