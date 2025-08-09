Tập đoàn Protus đồng hành Tây Ninh phát triển doanh nghiệp địa phương

Protus phối hợp tỉnh Tây Ninh chia sẻ kinh nghiệm, triển khai giải pháp chuỗi cung ứng, hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao năng lực sản xuất.

Thông tin nêu tại buổi làm việc giữa doanh nghiệp và Sở Tài chính tỉnh diễn ra ngày 31/7. Mục tiêu của cuộc họp nhằm nâng cấp năng lực công nghiệp, tháo gỡ các nút thắt phát triển doanh nghiệp địa phương.

Ông Gao Minghui, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn trao đổi với lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Protus

Ông Gao Minghui, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Protus cùng các lãnh đạo đã nêu lên những khó khăn phổ biến của doanh nghiệp Việt trong giai đoạn tăng trưởng. Doanh nghiệp thường gặp các vấn đề như: thiếu hụt nguồn lực nhập nguyên liệu, công suất sản xuất chưa đủ, dòng tiền gián đoạn do thu hồi vốn chậm, mâu thuẫn về phương thức thanh toán và ngân sách hạn chế cho hoạt động tiếp thị.

Ông Gao Minghui, cho rằng đây là những "nút thắt cấu trúc" trong chuỗi cung ứng, cần được xử lý bằng giải pháp tổng thể thay vì cục bộ. Nếu không có sự hỗ trợ bài bản về thiết kế cấu trúc vận hành, doanh nghiệp dễ rơi vào trạng thái trì trệ dù có đơn hàng và tiềm năng thị trường lớn. Thay vì chỉ cung cấp các giải pháp cục bộ, Protus chủ trương tái thiết toàn bộ chuỗi giá trị doanh nghiệp, bao gồm mua nguyên liệu, thiết kế dòng tiền, phương thức thanh toán, logistics và tiếp cận thị trường.

Tập đoàn giới thiệu trường hợp thực tiễn tại Kon Tum, nơi một doanh nghiệp chế biến tinh bột biến tính từng phải từ chối đơn hàng gần 50 tỷ đồng trong sáu tháng do thiếu nguyên liệu và vốn. Sau khi hợp tác với Protus từ năm 2023, doanh nghiệp được hỗ trợ điều phối tín dụng, rút ngắn chu kỳ công nợ và giảm thời gian giao hàng 40%. Kết quả, doanh thu tăng gấp năm lần sau một năm.

Chủ tịch Tập đoàn trao quà lưu niệm cho lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Protus

Protus Group được thành lập từ năm 2013, hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và vận hành chuỗi cung ứng tích hợp. Đến nay, tổng doanh số tích lũy của tập đoàn vượt mốc 20 tỷ USD. Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2021, Protus nhanh chóng mở rộng hoạt động tại nhiều lĩnh vực như chế biến sâu nông sản, hóa chất, nhựa, bao bì, thiết bị y tế và hàng tiêu dùng.

Tại thị trường Việt Nam, tổng giá trị giao dịch của doanh nghiệp vượt 20 triệu USD, trong đó tỷ lệ tái ký hợp đồng đạt 100%, thể hiện chất lượng dịch vụ và mức độ hài lòng từ phía doanh nghiệp đối tác.

Trong buổi làm việc, ông Gao nhấn mạnh, đơn vị vừa cung cấp dịch vụ, vừa cùng địa phương kiến tạo hệ sinh thái chuỗi cung ứng bền vững, có khả năng tự vận hành và phát triển nội sinh.

"Đây là cam kết đồng hành lâu dài, không đơn thuần là hợp tác thương mại", ông Gao nói.

Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh cho biết, địa phương đang trong quá trình chuyển mình mạnh mẽ, từng bước định hình nền công nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững. Tây Ninh luôn chào đón mọi sáng kiến có thể góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn trong chuỗi giá trị, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương toàn diện và lâu dài.

Thời gian tới, Protus sẽ phối hợp với chính quyền, khu công nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp để xây dựng chuỗi cung ứng ổn định, linh hoạt và hội nhập quốc tế. Trọng tâm là ba mục tiêu: nâng cấp công nghiệp, phát triển vùng và hội nhập toàn cầu.

Chủ tịch Protus cho biết, mô hình này sẽ được mở rộng sang các tỉnh công nghiệp trọng điểm như Bình Dương, Long An, Quảng Ngãi và Bắc Ninh. Trước bối cảnh thị trường toàn cầu biến động, công ty kỳ vọng kinh nghiệm quốc tế và cam kết phát triển tại Việt Nam sẽ hỗ trợ doanh nghiệp địa phương, đặc biệt là khối vừa và nhỏ, nâng cao năng lực thích ứng và tăng trưởng bền vững.

(Nguồn: Tập đoàn Protus)