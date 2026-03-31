Tập đoàn Phú Cường sắp triển khai loạt dự án tại TP HCM

Tập đoàn Phú Cường bắt tay cùng các đối tác chiến lược trong lĩnh vực bán lẻ, năng lượng và phúc lợi, chuẩn bị nguồn lực cho loạt dự án trọng điểm tại TP HCM giai đoạn 2026-2027.

Ngày 27/3, Tập đoàn Phú Cường ký hợp tác chiến lược với Central Retail Vietnam nhằm phát triển hệ thống thương mại - dịch vụ tại các dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư.

Theo đại diện tập đoàn, việc hợp tác hướng đến bổ sung tiện ích thương mại trong khu đô thị, thay vì chỉ tập trung vào phát triển nhà ở. Các hạng mục này dự kiến được triển khai cùng tiến độ dự án, góp phần hoàn thiện cấu trúc vận hành và sử dụng.

Đại diện Tập đoàn Phú Cường và Central Retail Vietnam ký kết hợp tác chiến lược. Ảnh: Tập đoàn Phú Cường

Central Retail hiện vận hành nhiều mô hình bán lẻ tại Việt Nam và Thái Lan. Hai bên sẽ nghiên cứu, khai thác các không gian thương mại tại một số dự án như khu phức hợp ven sông Sài Gòn, khu chung cư tại phường Cát Lái, cùng các dự án khác trong danh mục phát triển. Khả năng mở rộng mô hình đại siêu thị tại TP HCM và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng được cân nhắc.

Trước đó, tháng 9/2025, hai bên đã ký kết triển khai trung tâm thương mại GO! tại khu đô thị Phú Cường Kiên Giang.

Đại diện Tập đoàn Phú Cường và Liên đoàn lao động TP HCM ký kết hợp tác. Ảnh: Tập đoàn Phú Cường

Cũng tại sự kiện, doanh nghiệp ký kết hợp tác với Liên đoàn Lao động TP.HCM để triển khai chương trình phát triển 30.000 căn nhà ở xã hội trong 5 năm tới. Các sản phẩm dự kiến áp dụng hình thức thuê và thuê - mua, hướng đến nhóm lao động có thu nhập thấp, với sự tham gia hỗ trợ từ tổ chức công đoàn.

Đại diện Tập đoàn Phú Cường và REE Corporation ký kết hợp tác. Ảnh: Tập đoàn Phú Cường

Ở lĩnh vực năng lượng và kỹ thuật công trình, Tập đoàn Phú Cường bắt tay với REE Corporation. Hai bên dự kiến phát triển các dự án năng lượng tái tạo, trong đó có điện gió. REE đồng thời cung cấp giải pháp cơ điện (M&E) cho các dự án bất động sản của doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Như, Tổng giám đốc Tập đoàn Phú Cường cho biết, định hướng giai đoạn tới là mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, nhằm hoàn thiện hệ sinh thái đầu tư gồm bất động sản, thương mại, năng lượng và dịch vụ.

Qua 30 năm, Phú Cường theo đuổi định hướng phát triển dựa trên hiệu quả kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội và các giá trị dài hạn. Chỉ riêng năm 2025 đến nay, tập đoàn dành hơn 240 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, bao gồm xây dựng trường học, công trình công cộng và hỗ trợ các đối tượng chính sách.

Song Anh