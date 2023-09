Tập đoàn Phenikaa tuyển 100% sinh viên tốt nghiệp UWE Bristol - Phenikaa Campus

Tập đoàn Phenikaa cam kết tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp UWE Bristol - Phenikaa Campus vào các vị trí, ngành nghề phù hợp ngay sau khi tốt nghiệp.

Đồng thời, đơn vị cũng cung cấp kỳ thực tập và trang bị cơ sở vật chất hiện đại cho sinh viên. Cam kết này mang đến cho sinh viên môi trường học tập phát triển tiềm năng và cơ hội thành công trong sự nghiệp nhờ sự hỗ trợ từ các chuyên gia trong hệ sinh thái của Tập đoàn Phenikaa.

Sinh viên tốt nghiệp chương trình UWE Bristol - Phenikaa Campus. Ảnh: UWE Bristol - Phenikaa Campus

Trong bối cảnh công nghệ phát triển vượt bậc, cùng với nền kinh tế suy giảm trên toàn thế giới, thị trường lao động chịu sự biến động mạnh mẽ. Nhiều doanh nghiệp đang cắt giảm nhân lực để tiết kiệm chi phí. Điều này cũng đặt ra yêu cầu tuyển dụng khắt khe hơn.

Đại diện tập đoàn cho biết, đơn vị tin rằng chất lượng đào tạo chương trình hợp tác đào tạo quốc tế của Trường Đại học Phenikaa đáp ứng được yêu cầu cao của thị trường lao động. Tập đoàn Phenikaa xây dựng văn hóa làm việc chuyên nghiệp, năng động, tự do sáng tạo, phát huy năng lực của mỗi cá nhân.

"Đây là môi trường lý tưởng giúp sinh viên học hỏi và phát triển một cách toàn diện, khám phá năng lực của bản thân, sẵn sàng và tự tin vững bước vào tương lai", vị đại diện nói thêm.

Đại diện Trường Đại học Phenikaa cũng chia sẻ, trước xã hội đầy biến động như hiện nay, trường định hướng cung cấp chương trình đào tạo chất lượng, bắt nhịp với xu hướng toàn cầu hóa và hỗ trợ nghề nghiệp sau tốt nghiệp.

Do đó, sau khi hoàn thành chương trình cử nhân, sinh viên UWE Bristol - Phenikaa Campus sẽ có kiến thức chuyên môn vững, trải nghiệm môi trường học tập đa văn hóa và cơ hội việc làm rộng mở. Nhà trường tin những hành trang này cùng cam kết của Tập đoàn Phenikaa là lợi thế lớn cho các bạn trẻ khi bước vào thị trường ngày càng nhiều biến động.

Sinh viên UWE Bristol - Phenikaa Campus học thực hành cùng giảng viên tại trường. Ảnh: UWE Bristol - Phenikaa Campus

UWE Bristol - Phenikaa Campus đào tạo chương trình nguyên bản của Đại học UWE Bristol - Anh Quốc, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của xã hội và mang lại nhiều lợi ích cho sinh viên. Theo học UWE Bristol - Phenikaa Campus, sinh viên có cơ hội trải nghiệm các ngành học xu hướng trên thế giới và nhận bằng cấp có giá trị toàn cầu từ Đại học UWE Bristol.

Bên cạnh đó, với sự đa dạng văn hóa, sinh viên có cơ hội tiếp cận với các chương trình đào tạo hàng đầu của một trường đại học trên thế giới, giảng dạy bởi các giáo sư và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo.

Khuôn viên Trường Đại học Phenikaa (Hà Nội). Ảnh: Trường Đại học Phenikaa

Ngoài ra, chương trình đào tạo quốc tế này giúp tăng cường lợi thế cạnh tranh cho sinh viên trong bối cạnh thị trường lao động quốc tế đòi hỏi nguồn nhân lực có trình độ cao.

UWE Bristol - Phenikaa Campus là dự án hợp tác đào tạo giữa University of the West of England, Thành phố Bristol, Vương Quốc Anh (UWE Bristol) và Trường Đại học Phenikaa, chương trình giáo dục đại học quốc tế năng động của Vương Quốc Anh được kiểm định bởi Cơ quan Đảm bảo chất lượng Anh Quốc (UK Quality Assurance) và đào tạo tại Việt Nam.

Nhật Lệ