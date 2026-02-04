Tập đoàn Nhật Bản rót 1.900 tỷ đồng mua dự án cao ốc ở TP HCM

Mitsubishi Corporation nhận chuyển nhượng dự án cao ốc Thuận An 1 có diện tích 1,8 ha từ Phát Đạt.

Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (PDR) cho biết thương vụ hoàn tất vài ngày trước và họ mới công bố đối tác nhận chuyển nhượng chiều nay. Quá trình đàm phán kéo dài hơn một năm.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Phát Đạt, từng dành nhiều lời khen cho đối tác Nhật Bản về năng lực tài chính và quản trị, nhưng không tiết lộ thông tin chi tiết khi thương vụ này chưa "chốt sổ". Tại Việt Nam, Mitsubishi Corporation tham gia lĩnh vực bất động sản hơn 10 năm.

Thuận An 1 là một trong hai dự án thành phần thuộc tổ hợp bất động sản cao tầng trên diện tích 4,4 ha. Dự án này có diện tích 1,8 ha ở phường Thuận Giao (TP HCM), gồm 39 tầng nổi, 3 tầng hầm với quy mô gần 2.700 căn hộ và shophouse. Thuận An 1 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào tháng 5/2025.

Công trường dự án Thuận An 1 vào giữa năm 2025. Ảnh: Website Phát Đạt

Chia sẻ tại buổi gặp nhà đầu tư mới đây, ông Đạt khẳng định công ty thực hiện thương vụ này trong thế chủ động, không vì thiếu hụt dòng tiền. Số tiền hơn 1.900 tỷ đồng giúp họ giảm vốn dài hạn tập trung vào một dự án, có thêm nguồn lực cân đối nợ.

Ông Đạt nói thêm Mitsubishi Corporation sẽ chuyển tiền "trong thời gian ngắn". Theo các điều khoản thỏa thuận, đối tác Nhật Bản cam kết mua tiếp dự án Thuận An 2 sau khi hoàn tất thương vụ đầu tiên. Giá trị thương vụ sau ước tính hơn 2.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính công bố cuối tháng trước, Phát Đạt ghi nhận doanh thu lũy kế năm ngoái hơn 1.320 tỷ đồng, tăng hơn 60% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế gấp hơn 3 lần năm trước, đạt 515 tỷ đồng, phần lớn nhờ thanh lý khoản đầu tư. Công ty hiện có tài sản hơn 27.270 tỷ đồng, tăng gần 14% so với thời điểm đầu năm ngoái. Nợ phải trả xấp xỉ 14.850 tỷ đồng, tăng gần 2.000 tỷ đồng.

Phát Đạt cho biết họ đang dồn nguồn lực vào các thị trường trọng điểm như TP HCM (bao gồm khu vực Bình Dương cũ và Bà Rịa – Vũng Tàu) và Đồng Nai.

Phương Đông