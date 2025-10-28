Tập đoàn Nguyễn Hoàng vào 'Top 10 thương hiệu uy tín ASEAN 2025'

MalaysiaTập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG) được vinh danh Top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu ASEAN 2025 tại Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN (ABA), ngày 26-28/10.

Giải thưởng ABA ghi nhận những nỗ lực, thành tích nổi bật của các doanh nghiệp trong thúc đẩy phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và đóng góp cho cộng đồng, kinh tế khu vực.

Chương trình do hiệp hội Nghiên cứu, Tư vấn chính sách - Pháp luật cho Hoạt động Đầu tư tại Việt Nam phối hợp Viện Nghiên cứu và đánh giá chất lượng doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực tổ chức. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư và Kinh doanh ASEAN lần thứ 47 (ABIS 2025) tại Kuala Lumpur, quy tụ hơn 1.500 đại biểu.

Theo đại diện Nguyễn Hoàng, việc đạt Top 10 thương hiệu uy tín ASEAN 2025 góp phần khẳng định uy tín và vị thế của tập đoàn trong khu vực. Danh hiệu đồng thời cho thấy những nỗ lực của tập đoàn trong chiến lược phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và đóng góp cho cộng đồng.

Ông Bùi Quang Nam, Phó tổng giám đốc, đại diện Tập đoàn Nguyễn Hoàng nhận giải thưởng "Thương hiệu uy tín hàng đầu ASEAN 2025. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Thành lập năm 1999, sau hơn 25 năm phát triển, Nguyễn Hoàng đã xây dựng hệ sinh thái giáo dục toàn diện từ mầm non đến tiến sĩ, với gần 100.000 học sinh, sinh viên trên cả nước. Từ mô hình hội nhập quốc tế iSchool đầu tiên, tập đoàn mở rộng thông qua M&A nhiều trường đại học như Hồng Bàng, Hoa Sen, Bà Rịa - Vũng Tàu, Gia Định, Công nghệ Miền Đông. Trường đồng thời phát triển hệ thống trường liên cấp UK Academy (UKA) và quốc tế SNA, mang đến môi trường học tập đạt chuẩn quốc tế.

Bước vào giai đoạn mới, NHG định hướng phát triển theo ba trụ cột Giáo dục - Y tế - Công nghệ. Trong đó, giáo dục gắn với quản trị số, cá nhân hóa trải nghiệm học tập và kết nối dữ liệu phụ huynh - học sinh - giáo viên. Về y tế, tập đoàn hướng đến mô hình chăm sóc sức khỏe thông minh, liên kết giữa bệnh viện, phòng khám công nghệ cao và mạng lưới công - tư. Công nghệ trở thành nền tảng quản trị và động lực đổi mới sáng tạo toàn hệ thống.

Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế iSchool thuộc tập đoàn. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Với mục tiêu trở thành tập đoàn đầu tư hàng đầu Việt Nam, Nguyễn Hoàng cho biết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào giáo dục, đồng thời mở rộng sang y tế và công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số quốc gia, hướng đến đóng góp cho kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam.

Thái Anh