Tập đoàn MISA đặt Agentic AI là trụ cột chiến lược

MISA đặt mục tiêu tập trung phát triển Agentic AI trong năm tới, hướng đến các doanh nghiệp và hỗ trợ dịch vụ công vận hành bằng AI Agent.

Bước vào kỷ nguyên số, MISA định vị trở thành tập đoàn tiên phong phát triển AI theo định hướng AIaaS (AI như một dịch vụ) và AaaS (Agent như một dịch vụ), cung cấp các giải pháp Agentic AI, giúp tổ chức tự vận hành 24/7.

Theo định hướng của tập đoàn này, Agentic AI sẽ tác động toàn diện đến sản phẩm của MISA trong giai đoạn tới. Ba hướng triển khai gồm: chuyển đổi sản phẩm doanh nghiệp theo mô hình Agentic Enterprise; sản phẩm đơn vị hành chính sự nghiệp theo mô hình Agentic Public Administration và xây dựng sản phẩm mới phục vụ dịch vụ công theo mô hình Agentic Public Service.

Ông Lữ Thành Long, Chủ tịch HĐQT MISA chia sẻ về định hướng chiến lược của doanh nghiệp khi tái định vị thương hiệu. Ảnh: MISA

Agentic Enterprise là hình mẫu doanh nghiệp tương lai với AI Agent phân tích, ra quyết định và thực thi trên toàn bộ chuỗi quy trình kinh doanh. Mặc dù không thay thế con người, AI Agent hỗ trợ vận hành hiệu quả hơn. MISA nhấn mạnh rằng con người và AI sẽ hợp tác để đạt được thành công trong tổ chức.

Cùng với định hướng sản phẩm, MISA điều chỉnh chiến lược kinh doanh từ mô hình bán phần mềm truyền thống, sang cung cấp phần mềm SaaS kèm lượng credit miễn phí. Điều này giúp người dùng sớm làm quen với Agent, chuyển đổi từ bán phần mềm sang bán "trí thông minh".

Doanh nghiệp cũng mở rộng chiến lược sang lĩnh vực hành chính sự nghiệp qua mô hình Agentic Public Administration. Trong đó, AI Agent sẽ đảm nhận các quy trình nội bộ như kế toán và nhân sự để nâng hiệu suất quản trị.

Không chỉ tập trung vào khối doanh nghiệp, MISA mở rộng chiến lược Agentic AI sang lĩnh vực hành chính sự nghiệp thông qua mô hình Agentic Public Administration. Tại đây, các AI Agent sẽ vận hành các quy trình nội bộ của cơ quan quản lý như kế toán, nhân sự, tài sản, tổng hợp và hành chính. Mô hình này giúp rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm tải cho đội ngũ công chức – viên chức và nâng cao hiệu suất quản trị.

Không gian trụ sở tập đoàn MISA. Ảnh: MISA

Ngoài ra, các giải pháp mới của doanh nghiệp này sẽ bao gồm: nền tảng quản trị hành chính thông minh MISA iGOV, nền tảng quản trị bệnh viện thông minh MISA iHOS, nền tảng giáo dục MISA EMIS. Theo doanh nghiệp, robot tích hợp trí thông minh MISA AI làm công tác lễ tân, hỗ trợ thủ tục hành chính công đang chứng minh khả năng tăng năng suất tại nhiều đơn vị hành chính sự nghiệp trên cả nước.

Ngoài ra, MISA phát triển mô hình Agentic Public Service nhằm xây dựng sản phẩm dịch vụ công tự vận hành, giúp cơ quan quản lý cung cấp dịch vụ nhanh và minh bạch hơn. "2026 là năm triển khai thay đổi định vị thương hiệu, nhằm phản ánh vai trò và tầm vóc mới của tập đoàn. MISA định vị thương hiệu mới là ‘Tập đoàn MISA’, tiên phong xây dựng Agentic AI cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và Chính phủ", đại diện doanh nghiệp nói.

Theo đó, đối với khối doanh nghiệp và hộ kinh doanh, giải pháp MISA AMIS trở thành hệ điều hành Agentic AI. Đối với khối Chính phủ, MISA phát triển nền tảng Agentic AI nâng cao hiệu suất quản lý nhà nước. Năm 2026 sẽ là năm bản lề cho chiến lược mới của MISA trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy ứng dụng AI.

MISA, thành lập năm 1994, hiện là tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu tại Việt Nam. Công ty này cung cấp giải pháp chuyển đổi số ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh, doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp. Doanh nghiệp này công bố có gần 400.000 khách hàng tổ chức và gần 3,5 triệu cá nhân tại 22 quốc gia.

