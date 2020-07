Tập đoàn Mai Linh sắp triển khai taxi công nghệ

Công ty CP Tập đoàn Mai Linh cho biết sắp tung ra dòng sản phẩm taxi công nghệ trong quý 3, tập trung ứng dụng công nghệ vào vận hành và dịch vụ.

Mai Linh vừa tổ chức đại hội cổ đông, trong đó thông qua một số mục tiêu kinh doanh trong những tháng còn lại của năm. Năm 2020, Mai Linh tiếp tục tái cấu trúc, đa dạng hóa hình thức kinh doanh. Tập đoàn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào các lĩnh vực hoạt động cốt lõi và thanh toán, cung cấp sản phẩm dịch vụ chủ lực mới nhằm bắt kịp xu thế và tạo lợi thế cạnh tranh.

Trong đó, Mai Linh đặt mục tiêu ứng dụng công nghệ, chuyển đổi từ taxi truyền thống sang taxi công nghệ; phát triển các ngành nghề, dịch vụ trong hệ sinh thái vận tải để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Kế hoạch sau năm 2021, Mai Linh sẽ có 20.000 xe taxi công nghệ, thay đổi diện mạo hoạt động kinh doanh theo hướng năng động, hiện đại, tăng nhiều trải nghiệm mới mẻ cho khách hàng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Mai Linh diễn ra hôm 28/7.

Với định hướng đa dạng hoá hệ sinh thái vận tải, Mai Linh còn mở rộng sang vận tải đường thủy, sắp đưa vào vận hành chính thức tàu cao tốc phục vụ khách du lịch tuyến Cần Thơ - Côn Đảo. Bên cạnh đó là các loại hình taxi, xe hợp đồng, xe cho thuê, xe bus, xe đường dài, tàu cao tốc; logistic đầu cuối (phát chuyển nhanh, vận chuyển hàng hóa); dịch vụ du lịch; dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa xe; cứu pan, cứu hộ 24/7...

Trong bối cảnh khó khăn chung do Covid-19, ban lãnh đạo Mai Linh đặt chỉ tiêu tổng doanh thu thuần đạt 1.730 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 39 tỷ đồng, tăng số lượng xe cuối kỳ lên gần 30.000 xe.

Kế hoạch sau năm 2021, Mai Linh sẽ có 20.000 xe taxi công nghệ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Mai Linh công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, kết thúc 2019, tổng tài sản của công ty đạt hơn 4.830 tỷ đồng, doanh thu thuần đạt hơn 2.216 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2 tỷ đồng. Theo đại diện Mai Linh, doanh thu thuần hợp nhất năm 2019 giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2018 do cạnh tranh từ các hãng taxi công nghệ.

Taxi tiếp tục đóng vai trò là hoạt động kinh doanh chủ lực, chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu của Mai Linh. Tỷ lệ doanh thu từ hoạt động taxi trên tổng doanh thu năm 2019 đạt 83,1%, tăng so với năm 2018 là 81,3%. Số lượng xe hợp tác kinh doanh của hệ thống đạt 3.606 xe, đưa tổng số phương tiện taxi của toàn hệ thống tính đến cuối năm 2019 là 17.057 xe.

Tổng tài sản của tập đoàn giảm 3,4% so với cùng kỳ 2018 do tiếp tục tái cơ cấu tài chính, giảm nợ dài hạn. Tổng nợ phải trả đến cuối 2019 giảm 4% so với cùng kỳ 2018.

Báo cáo tài chính hợp nhất cũng phản ánh chi phí tài chính bao gồm lãi vay và chi phí quản lý doanh nghiệp tiết giảm so với cùng kỳ 2018, qua đó cải thiện biên lợi nhuận gộp và hạn chế sức ép từ việc giảm doanh thu thuần vì tình hình khó khăn chung của nền kinh tế. Tập đoàn cũng ghi nhận kết quả tích cực từ thu nhập, lợi nhuận khác từ các khoản thanh lý trong quá trình tái cấu trúc, góp phần cải thiện nguồn thu.

Phong Vân