Tập đoàn Lotte mở trung tâm thương mại hơn 220.000 m2

Hà NộiÔng lớn Lotte của Hàn Quốc mở cửa tổ hợp thương mại tại quận Tây Hồ từ 28/7.

Tổ hợp thương mại Lotte Mall West Lake Hanoi nằm trên đường Võ Chí Công, bao gồm trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao, căn hộ dịch vụ cao cấp và văn phòng hạng A. Trong đó, trung tâm thương mại thuộc hàng lớn nhất Việt Nam với diện tích sàn 222.000 m2, quy mô 7 tầng, chiếm 60% diện tích tổ hợp.

Hiện trung tâm thương mại lớn nhất Hà Nội là Vincom Mega Mall Royal City 230.000 m2. Bên cạnh đó, các trung tâm khác như Aeon Mall Hà Đông diện tích sàn 150.000 m2, Aeon Mall Long Biên 120.000 m2, Vincom Mega Mall Times City 200.000 m2.

Đại diện Tập đoàn Lotte cho biết, 25 trong số 233 thương hiệu kinh doanh tại Lotte Mall West Lake Hanoi lần đầu có mặt tại Việt Nam. 28 tên tuổi khác lần đầu đến Hà Nội và 32 cửa hàng flagship. Trung tâm thương mại còn có một siêu thị 4.300 m2, rạp chiếu phim 1.007 ghế, thủy cung 9.000 m2 - lớn nhất Hà Nội và bể vòm Acrylic lớn nhất Đông Nam Á.

Cùng với trung tâm thương mại, tổ hợp có một khách sạn 5 sao 264 phòng, 192 căn hộ dịch vụ, và 21 tầng văn phòng hạng A.

Tiền thân của tổ hợp Lotte Mall West Lake Hanoi là dự án Ciputra Mall do Công ty Phát triển khu đô thị Nam Thăng Long khởi công từ 2010. Tuy nhiên, khi chỉ xây xong phần móng thì dự án "đắp chiếu" hơn một thập kỷ. Đến giữa 2017, Lotte đã mua lại dự án Ciputra Mall. Tập đoàn đăng ký vốn đầu tư 300 triệu USD cho dự án này và sau đó nâng lên gấp đôi, đạt 600 triệu USD. Tại Hà Nội, hiện Lotte cũng vận hành tổ hợp thương mại nằm trên phố Liễu Giai, quận Ba Đình.

Theo báo cáo của hãng dịch vụ bất động sản Colliers Việt Nam, giá thuê mặt bằng bán lẻ tại khu vực trung tâm của Hà Nội đã giảm 5% trong quý II so với quý I. Tỷ lệ lấp đầy cũng giảm xuống còn 85 - 90% do nhiều khách thuê trả mặt bằng. Nửa đầu năm 2023, thị trường tại đây không ghi nhận nguồn cung mới. Do đó, điều này có thể làm tăng nhu cầu thuê mặt bằng bán lẻ các quý tiếp theo.

Anh Kỳ