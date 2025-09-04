Tập đoàn logistics hàng đầu Thái Lan quản trị rủi ro bằng ESG

Thái LanWHA đẩy mạnh logistics xanh, năng lượng tái tạo và chính sách nhân sự toàn diện nhằm quản trị rủi ro, tối ưu tài chính và hướng tới phát triển bền vững.

Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư nước ngoài ngày càng chảy mạnh vào Thái Lan, WHA Corporation Plc không chỉ ghi nhận doanh thu tăng trưởng mà còn đẩy mạnh đầu tư vào các dự án thân thiện môi trường và xây dựng môi trường làm việc toàn diện. Đây được coi là trụ cột bảo đảm tính bền vững trong kinh doanh.

"Việc đặt trọng tâm vào ESG giúp chúng tôi củng cố quản trị rủi ro", bà Jareeporn Jarukornsakul, Chủ tịch Ủy ban điều hành kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn WHA, chia sẻ. Doanh nghiệp hiện hoạt động trong lĩnh vực khu công nghiệp, logistics, hạ tầng tiện ích - năng lượng và nền tảng số.

ESG (viết tắt của Environmental - môi trường, Social - xã hội, Governance - quản trị) không chỉ là kim chỉ nam trong hoạch định chiến lược trung và dài hạn mà còn là tiêu chuẩn để đánh giá mức độ vận hành có trách nhiệm và bền vững. WHA tích hợp ESG vào kế hoạch kinh doanh thường niên, song song với mục tiêu tăng trưởng doanh thu và kiểm soát rủi ro về môi trường, tài chính cũng như quan hệ với con người, đặc biệt là đội ngũ nhân viên.

Việc tận dụng chất thải công nghiệp không nguy hại làm nhiên liệu phát điện không chỉ giúp WHA tối ưu tài nguyên mà còn góp phần đáng kể vào mục tiêu cắt giảm phát thải CO2. Ảnh: Bangkok Post

Giảm phát thải carbon - mở rộng logistics xanh

WHA triển khai chiến dịch cắt giảm khí thải CO2, hướng tới tối ưu quản trị tài chính và trở thành nhà vận hành logistics xanh. Một trong những dự án nổi bật là cung cấp dịch vụ vận tải và logistics thân thiện môi trường cho khách hàng tại các khu công nghiệp.

Đầu năm nay, WHA công bố kế hoạch tung ra 1.700 xe cho thuê, chủ yếu là xe điện (EV). Trong quý I, hơn 330 EV đã được các doanh nghiệp logistics thuê, giúp họ tiết kiệm hơn 600 triệu Baht chi phí vận tải. WHA đặt mục tiêu nâng số lượng xe cho thuê lên 20.000 vào năm 2029, tương đương mức cắt giảm 280.000 tấn carbon dioxide (CO2e) mỗi năm.

Đây là một phần trong chiến lược mở rộng mảng di động thông minh Mobilix, bao gồm dịch vụ cho thuê EV, giải pháp trạm sạc và phần mềm quản lý di chuyển. WHA cũng cam kết đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Một nhà máy điện do Chonburi Clean Energy vận hành tại huyện Si Racha, tỉnh Chon Buri, Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post

Tham vọng năng lượng mặt trời

Song song logistics xanh, WHA tăng tốc đầu tư vào mảng năng lượng mặt trời thông qua WHA Utilities and Power Plc (WHAUP). Với mô hình PPA tư nhân, khách hàng không cần vốn đầu tư ban đầu, WHA sẽ lắp đặt và vận hành hệ thống pin mặt trời, khách hàng chỉ trả tiền điện theo thỏa thuận dài hạn.

WHA đặt mục tiêu nâng tổng công suất điện mặt trời từ 657 MW năm 2024 lên 1.200 MW năm 2029, giúp giảm phát thải 683.000 tấn CO2e và mang lại hơn 5,6 tỷ Baht doanh thu mỗi năm. Các khách hàng cũng tiết kiệm khoảng 1,86 tỷ baht chi phí điện năng hằng năm.

Ngoài ra, WHA phát triển điện mặt trời nổi và đèn LED năng lượng mặt trời trong khu công nghiệp, góp phần giảm phát thải trực tiếp (Scope 1) và gián tiếp (Scope 2). "ESG còn giúp nâng cao năng lực tiếp cận vốn. Các ngân hàng, nhà đầu tư ngày càng cân nhắc rủi ro khí hậu khi xét duyệt tín dụng và đầu tư", bà Jareeporn nhấn mạnh.

Tái chế chất thải

WHA áp dụng chính sách 3R – Reduce (giảm thiểu), Reuse (tái sử dụng), Recycle (tái chế) nhằm loại bỏ chất thải chôn lấp. WHAUP cùng đầu tư dự án Chonburi Clean Energy (CCE), nhà máy điện từ rác công nghiệp không nguy hại. Năm 2023, CCE xử lý 120.913 tấn rác, sản xuất 54.823 MWh điện.

Doanh nghiệp cũng triển khai dự án WeCYCLE (2022) nhằm cải thiện phân loại rác trong khu vận hành, biến 68 tấn chai nhựa PET thành balo học sinh. Tính đến nay, các sáng kiến như CCE, WeCYCLE giúp loại bỏ 378 tấn CO2e với sự tham gia của 126 công ty.

Học sinh trưng bày cặp sách mới làm từ chai nhựa PET. Ảnh: Bangkok Post

Gắn kết nhân sự

Con người là yếu tố quan trọng trong quản trị rủi ro. WHA nâng cao phúc lợi nhân viên vượt chuẩn luật định, đồng thời chú trọng sức khỏe nghề nghiệp và an toàn lao động. Các chương trình như "WHA care", "WHAppy Friday", "Fit and Firm Balance", "Stretching Fit for Fun" hay quản lý căng thẳng giúp duy trì tinh thần và sự gắn kết nhân viên.

"Chăm lo cho nhân viên không chỉ giữ chân nhân tài mà còn giảm thiểu rủi ro từ môi trường làm việc độc hại, bất công về lương thưởng và cơ hội phát triển", bà Jareeporn khẳng định. Đây cũng là nền tảng để WHA xây dựng sự bền vững trong dài hạn.

WHA Corporation Plc (WHA) là tập đoàn hàng đầu của Thái Lan trong lĩnh vực logistics và phát triển khu công nghiệp tích hợp, được thành lập năm 2003. Hoạt động của WHA trải rộng từ logistics, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, tiện ích – năng lượng cho đến dịch vụ số, với sự hiện diện tại nhiều quốc gia Đông Nam Á. Năm 2012, WHA chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan (SET), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình mở rộng quy mô. Đến năm 2015, tập đoàn thâu tóm Hemaraj Land And Development Plc (nay là WHA Industrial Development Plc), trở thành nhà phát triển khu công nghiệp lớn nhất Thái Lan và củng cố vị thế trong khu vực.

Hải My (Theo Bangkok Post)