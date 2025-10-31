Tập đoàn Lê Phong khởi công dự The Emerald Garden View

Dự án The Emerald Garden View được quy hoạch trên diện tích gần 2 ha, gồm hai tòa tháp 25 tầng với đa dạng loại hình sản phẩm từ căn hộ, condotel đến shophouse.

Lễ khởi công do Tập đoàn Lê Phong (đơn vị phát triển dự án) và SOL E&C (tổng thầu thiết kế và xây dựng) tổ chức ngày 29/10, tại TP HCM. Đại diện đơn vị phát triển cho biết, sự kiện đánh dấu cột mốc tiếp theo của tập đoàn trong hành trình phát triển các dự án cao tầng chất lượng tại cửa ngõ Đông Bắc TP HCM. Đồng thời, đây cũng là sự khởi đầu, mở ra cơ hội về nguồn cung mới cho người mua nhà thời điểm cuối năm nay.

Lê phong Group và SOL E&C khởi công dự án The Emerald Garden View tại Thuận An, TP HCM. Ảnh: Lê Phong Group

Trước đó, Tập đoàn Lê Phong cùng các đối tác trong lĩnh vực xây dựng, thiết kế, giám sát, quản lý vận hành, tài chính và phân phối đã ký kết hợp tác chiến lược dự án The Emerald Garden View. Trong đó, SOL E&C, đơn vị thuộc top 5 nhà thầu uy tín tại Việt Nam đảm nhận khâu thiết kế và xây dựng dự án.

SOL E&C có nhiều năm kinh nghiệm thi công hàng loạt dự án chung cư cao cấp, văn phòng, khu nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại... trong và ngoài nước. Đại diện Lê Phong đánh giá, sự tham gia của đơn vị này là "bảo chứng" tiến độ và chất lượng cho The Emerald Garden View.

Tập đoàn Lê Phong, được biết đến là một trong những chủ đầu tư có nhiều quỹ đất sạch, đủ pháp lý tại thị trường Bình Dương (cũ, nay là TP HCM). Sự kết hợp giữa Lê Phong và SOL E&C là nền tảng quan trọng trong việc kiến tạo dự án thành biểu tượng của phong cách sống hiện đại tại khu vực này.

Toàn cảnh lễ khởi công dự án. Ảnh: Lê Phong Group

The Emerald Garden View là sản phẩm tiếp theo trong dòng thương hiệu cao cấp "The Emerald". Dự án có quy mô hơn 2.000 sản phẩm với hai tòa tháp cao 25 tầng, bao gồm căn hộ, condotel và shophouse.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản chú trọng yếu tố pháp lý và uy tín của chủ đầu tư, The Emerald Garden View được đánh giá cao khi đảm bảo tính minh bạch, tiến độ rõ ràng và khả năng bàn giao đúng cam kết. Dự án hướng đến nhóm khách hàng trẻ và gia đình hiện đại, tìm kiếm nơi an cư với mức giá hợp lý nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ tiện ích sống.

Dự án cao tầng có nhiều ưu điểm về vị trí kết nối, giá vừa túi tiền nhưng tiện ích sống cao cấp. Trong đó, nổi bật với hệ thống tiện ích quốc tế gắn liền với không gian xanh như hồ bơi tràn bờ, trung tâm thương mại, trường học, khu vui chơi trẻ em, công viên cây xanh, khu thể thao, phòng gym, yoga, phòng tiệc, thư viện, không gian làm việc chung và khu giải trí giả lập.

Dự án dành hơn 4.500 m2 cho mảng xanh, được bố trí thành các dải công viên, lối dạo bộ và vườn cảnh quan, góp phần cải thiện vi khí hậu và mang đến môi trường sống gần gũi với thiên nhiên. Chủ đầu tư mong muốn, tất cả hệ tiện ích hiện đại dự kiến tạo nên cộng đồng sống văn minh, giàu tiện nghi trong tương lai.

Về vị trí, dự án tọa lạc tại trung tâm phường Thuận An, liền kề quốc lộ 13 và gần tuyến metro số 2 (đang chuẩn bị đầu tư). Từ đây, cư dân dễ dàng kết nối đến trung tâm TP HCM và các khu đô thị lân cận. Vị trí thuận tiện giúp The Emerald Garden View có tiềm năng tăng giá ổn định trong cả nhu cầu ở thực lẫn đầu tư.

Thiết kế của dự án lấy cảm hứng từ văn hóa Lái Thiêu - vùng đất nổi tiếng với vườn cây trái và làng nghề gốm truyền thống. Sự kết hợp giữa yếu tố hiện đại và bản sắc địa phương giúp dự án tạo ra không gian sống hài hòa, cân bằng giữa nhịp sống đô thị và thiên nhiên.

Đại diện Tập đoàn Lê Phong cho biết, với kinh nghiệm triển khai nhiều dự án thành công, công ty sẽ tiếp tục duy trì triết lý phát triển "chất lượng đi cùng giá trị bền vững". The Emerald Garden View được kỳ vọng trở thành lựa chọn an cư phù hợp cho người trẻ, mang lại không gian sống tiện nghi, pháp lý rõ ràng và khả năng khai thác đầu tư dài hạn.

Hoàng Đan