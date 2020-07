Tập đoàn Hoàng Gia Hội An xây thêm tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao

Tiếp nối thành công của những dòng sản phẩm nghỉ dưỡng đã phát triển trước đó, đầu tháng 6, Tập đoàn Hoàng Gia Hội An công bố phát triển thêm dòng sản phẩm căn hộ resort biển và biệt thự mặt tiền biển thông qua dự án nghỉ dưỡng 5 sao theo chuẩn quốc tế: Shantira Beach Resort & Spa.

Các sản phẩm tại dự án được phát triển theo hướng đề cao yếu tố nghỉ dưỡng, không đơn thuần là sản phẩm đầu tư sinh lời. Yếu tố nghỉ dưỡng sẽ được thể hiện rõ từ hệ sinh thái biển với tất cả sản phẩm có tầm nhìn hướng biển đến hệ thống dịch vụ và không gian đẳng cấp quốc tế chuẩn 5 sao.

"Với tất cả tâm huyết dành cho mảnh đất Hội An, chúng tôi mong muốn sẽ góp phần mang lại một điểm đến đẳng cấp trên bản đồ du lịch phố cổ, đồng thời cũng mang lại cơ hội đầu tư đầy tiềm năng cho khách hàng đang tìm kiếm bất động sản ven biển và nơi định cư cao cấp", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Phối cảnh dự án Shantira Beach Resort & Spa.

Shantira Beach Resort & Spa là quần thể resort nghỉ dưỡng rộng 8,6ha, với hệ thống sản phẩm hữu hạn gồm 430 căn hộ resort biển và 70 căn biệt thự mặt tiền biển. Dự án có mật độ xây dựng chỉ 24% cùng hệ thống tiện ích cao cấp chuẩn 5 sao và 1,5ha bãi biển riêng tuyệt mỹ An Bàng - top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Điểm nhấn của dự án chính là tòa căn hộ resort biển với tất cả sản phẩm hướng biển và tầm nhìn toàn cảnh phố cổ Hội An, Cù Lao Chàm. Tất cả các phòng ngủ tại căn hộ resort biển đều có thể nhìn được thấy biển, mang đến cho du khách một trải nghiệm thú vị khi có thể đón bình minh ngay khi vừa thức giấc.

Không gian tươi mát tràn ngập ánh sáng với tầm nhìn hướng biển tại căn hộ resort biển Shantira Beach Resort & Spa.

Bên cạnh đó, các căn biệt thự đơn lập mặt tiền biển với thiết kế đường nét hình khối phá cách tạo không gian mở, giúp tầm nhìn biệt thự ôm trọn cảnh sắc biển cả. Du khách đến Shantira Beach Resort & Spa sẽ có không gian riêng tư, hiện đại và sang trọng, dễ dàng di chuyển khám phá phố Hội, cũng như những điểm vui chơi giải trí trong quần thể du lịch, giải trí và danh thắng Đà Nẵng.

Shantira Beach Resort & Spa còn sở hữu vị trí đắc địa trên tuyến đường di sản ven biển liền kề Phố Hội. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành thiên đường nghỉ dưỡng 5 sao liền kề phố Hội, điểm đến đầu tư và đắt giá tại Hội An và sẽ là một biểu tượng du lịch mới, vừa nghỉ dưỡng vừa có tiềm năng sinh lời.

Nhân dịp ra mắt dòng sản phẩm căn hộ resort biển, chủ đầu tư Hoàng Gia Hội An dành nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng có giao dịch từ nay đến 31/7. Với 1,4 tỷ đồng (bao gồm VAT), khách hàng sẽ sở hữu một căn hộ resort biển. Người thanh toán nhanh 95% sẽ được chiết khấu lên tới 6%; nếu lựa chọn phương thức thanh toán 70% sẽ hưởng mức chiết khấu 3% và khi lựa chọn thanh toán trước 50% thì sẽ nhận 2% giá trị căn hộ. Ngoài ra, 50 khách hàng đầu tiên lựa chọn căn hộ resort biển sẽ được ưu đãi thêm 5% từ chính sách của chủ đầu tư.

Trước Shantira Beach Resort & Spa, Tập đoàn Hoàng Gia Hội An cũng thành công với những thương hiệu đầu tư kinh doanh hệ thống khách sạn du lịch và nghỉ dưỡng hàng đầu tại Hội An. Tất cả những bất động sản nghỉ dưỡng do tập đoàn này phát triển đều được thị trường đón nhận và dần khẳng định vị thế trên thị trường. Đó là chuỗi dự án dịch vụ lưu trú, khách sạn 4 và 5 sao đẳng cấp như Hoàng Gia Hội An - MGallery by Sofitel (5 sao), Royal Riverside Hội An, River Suite Hội An...

"Với sự chỉn chu và tận tâm trong từng dịch vụ, Hoàng Gia Hội An từng bước lan tỏa thương hiệu của mình và trở thành một trong những chủ đầu tư giàu kinh nghiệm, có uy tín và tiềm lực trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Hội An. Mỗi năm, Hoàng Gia Hội An đón tiếp và phục vụ hàng triệu lượt khách du lịch, tham quan và nghỉ dưỡng", chủ đầu tư này chia sẻ.

Tâm Anh