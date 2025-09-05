Tập đoàn Hanwha đầu tư 5 tỷ USD vào ngành đóng tàu Mỹ

Tập đoàn Hanwha đầu tư 5 tỷ USD vào xưởng đóng tàu Hanwha Philly Shipyard, nâng công suất lên đến 20 tàu mỗi năm, củng cố quan hệ hợp tác giữa hai nền kinh tế Mỹ - Hàn.

Thông tin nêu tại chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, đến xưởng đóng tàu Hanwha Philly Shipyard, của tập đoàn Hanwha tại Philadelphia nhân dịp công du tới Mỹ hồi tháng 8. Khoản đầu tư trên của Hanwha nằm trong gói 150 tỷ USD mà 30 tập đoàn cam kết rót vào Mỹ, thể hiện mong muốn củng cố quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nền kinh tế.

Trong chuyến thăm, ông nêu cam kết "Làm cho ngành đóng tàu Mỹ vĩ đại trở lại" (Make American Shipbuilding Great Again - MASGA), như một phần trong nỗ lực thúc đẩy cán cân thương mại và tăng cường quan hệ song phương.

Ông Kim Dong Kwan, Phó chủ tịch tập đoàn Hanwha, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hanwha Life Việt Nam

Hanwha Philly Shipyard là một trong những xưởng đóng tàu lớn nhất nước Mỹ được Hanwha mua lại vào năm ngoái. Theo đại diện doanh nghiệp, xưởng này mang ý nghĩa thương mại, thể hiện vị thế công nghiệp của Hanwha, đồng thời là biểu tượng hợp tác chiến lược Mỹ - Hàn. Việc đầu tư vào ngành đóng tàu Mỹ cũng góp phần thắt chặt an ninh, kinh tế và công nghệ trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Bên cạnh công nghiệp nặng, Hanwha cũng mở rộng ảnh hưởng trong lĩnh vực tài chính. Thông qua công ty thành viên Hanwha Life, tập đoàn đã triển khai nhiều hoạt động quy mô tại các thị trường quốc tế. Nổi bật là các thương vụ M&A như mua 40% cổ phần ngân hàng Nobu (Indonesia), mua 100% ngân hàng Hanwha Savings Bank (Hàn Quốc) và 75% công ty tài chính Velocity Clearing (Mỹ).

Ngoài ra, Hanwha Life đã thành lập Trung tâm AI tại San Francisco nhằm hỗ trợ các công ty tài chính thành viên thiết lập lợi thế cạnh tranh công nghệ. Tại Diễn đàn kinh tế thế giới 2025, đơn vị còn ký kết hai biên bản ghi nhớ hợp tác với SBVA và Celadon Partners, mở rộng chiến lược trở thành tập đoàn tài chính toàn diện trên phạm vi toàn cầu.

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết thêm, trong lộ trình xây dựng mạng lưới hoạt động gắn kết toàn cầu, Việt Nam sẽ là thị trường trọng điểm tại khu vực Đông Nam Á của Hanwha Life thời gian tới.

Trụ sở Hanwha Life tại TP HCM. Ảnh: Hanwha Life Việt Nam

Hanwha Life là thành viên đầu tiên của tập đoàn Hanwha có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 2008, hiện có số vốn điều lệ gần 4.900 tỷ đồng. Qua hơn 17 năm hoạt động, doanh nghiệp kiên trì với chiến lược phát triển bền vững, tạo đóng góp tích cực cho thị trường bảo hiểm.

Năm 2024, trong bối cảnh ngành bảo hiểm có nhiều điều chỉnh theo yêu cầu pháp lý mới và sự thay đổi hành vi người tiêu dùng, Hanwha Life Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng. Doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 3.640 tỷ đồng, tổng tài sản vượt 20.600 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước. Với chiến lược quản trị chi phí hiệu quả và tối ưu hóa vận hành, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 710 tỷ đồng, đánh dấu năm thứ sáu liên tiếp hoạt động có lãi.

Hanwha Life Việt Nam không ngừng củng cố năng lực tài chính thông qua việc nâng cao biên khả năng thanh toán qua từng năm. Tỷ lệ này đạt 381% vào cuối năm 2022, tăng lên 389% trong năm 2023 và tiếp tục đạt 414% vào cuối năm 2024, cao gấp bốn lần mức tối thiểu theo quy định. Hanwha Life Việt Nam liên tục nằm trong "Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín" (2017-2025) và "Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam" 5 năm liền (2020-2024) theo Vietnam Report. Bên cạnh đó, công ty còn được HR Asia vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" 4 năm liên tiếp (2022-2025).

Đại diện doanh nghiệp đánh giá, kết quả trên thể hiện nền tảng tài chính ổn định và cam kết phát triển dài hạn của doanh nghiệp đối với khách hàng. Công ty có lợi thế cạnh tranh khi xây dựng được mạng lưới kinh doanh rộng lớn với kênh phân phối đa dạng.

Đơn vị có kênh đại lý là kênh chủ lực (bao gồm đại lý cá nhân, tổng đại lý, đại lý tổ chức), hợp tác ngân hàng, kênh phân phối trực tuyến... Hiện, Hanwha Life Việt Nam có hơn 38.800 tư vấn tài chính và 140 điểm phục vụ trên toàn quốc, giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ thuận tiện và nhanh chóng.

Lãnh đạo công ty cho biết, với tầm nhìn dài hạn cùng chiến lược phát triển bền vững, Hanwha Life Việt Nam đang từng bước củng cố vị thế tại thị trường trong nước. Việc kế thừa kinh nghiệm từ tập đoàn mẹ tại Hàn Quốc cũng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và uy tín của thương hiệu trong mắt khách hàng và nhà đầu tư.

Hoàng Đan