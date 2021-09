Tập đoàn GFS đóng góp sáng kiến vật liệu xây dựng 'xanh'

Tham luận trong hội nghị về khoa học, công nghệ của GFS đưa ra sáng kiến về cấu kiện tiền chế sản xuất từ tro xỉ, tro bay xả thải từ các nhà máy nhiệt điện.

Các sáng kiến trong lĩnh vực xây dựng vì môi trường, nâng cao trách nhiệm doanh nghiệp với cộng đồng là nội dung chính trong tham luận của đại diện GFS, tại Hội nghị "Đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng". Sự kiện do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức hôm 15/9.

Với đề tài "Sản xuất cấu kiện tiền chế trong lĩnh vực xây dựng", đại diện GFS nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xử lý hàng triệu tấn xỉ thải đang gây ô nhiễm môi trường tại các trung tâm nhiệt điện thành vật liệu, cấu kiện tiền chế chất lượng cao, cách âm, cách nhiệt phục vụ xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi. Đặc biệt, các công trình cần bền vững trong môi trường biển.

Báo cáo dự kiến tới năm 2021 sẽ có thêm nhiều dự án nhiệt điện than được đưa vào hoạt động, tiêu thụ khoảng 60 triệu tấn than mỗi năm và phát sinh khoảng 20,5 triệu tấn tro xỉ, thạch cao. Hiện nay, tro xỉ, thạch cao phát sinh từ các nhà máy nhiệt điện than được tái sử dụng làm nguyên liệu sản xuất xi măng, làm bê tông và làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.

Thạc sỹ, Luật sư Nguyễn Hồng Hạnh, Phó chủ tịch kiêm Phó tổng giám đốc Tập đoàn GFS, Viện phó Viện Công nghệ GFS trình bày tham luận. Ảnh: GFS

Những năm qua, Viện Công nghệ GFS - Thành viên đồng thời của VUSTA và Tập đoàn GFS đã nghiên cứu, thử nghiệm sáng chế để tìm ra những công nghệ xây dựng, loại vật liệu xây dựng bảo vệ môi trường, vừa đảm bảo chất lượng tốt và giá thành cạnh tranh. Từ đó, giải quyết vấn đề nhà ở cho hàng triệu lao động trên cả nước.

Trong đó, cấu kiện tiền chế từ đồng thời là lời giải cho việc thay thế nhiều triệu mét sàn, nhà chung cư cũ đã xuống cấp tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM. Theo đó, những toà nhà đảm bảo chất lượng, mỹ thuật, giá thành cạnh tranh, tiến độ thi công nhanh và đặc biệt không gây ô nhiễm bụi, ô nhiễm tiếng ồn trong quá trình thi công giúp chỉnh trang đô thị văn minh hiện đại.

Một bài toán khác là đáp ứng nhiều triệu mét sàn, nhà ở cho người công nhân tại các khu công nghiệp trong cả nước. Nhu cầu này đặc biệt bức thiết khi áp dụng chính sách ba tại chỗ tại các khu công nghiệp trong tình hình đại dịch Covid-19.

Theo bà Nguyễn Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn GFS, Viện phó Viện Công nghệ GFS, để đạt các mục tiêu, cần dựa trên hai cơ sở vững chắc, đó là khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng - tiền chế và cấu kiện tiền chế được sản xuất hàng loạt lớn theo quy mô công nghiệp.

"Đây là một đề tài lớn, được Tập đoàn GFS triển khai trên cơ sở hợp tác chặt chẽ, hài hòa với nhiều tổ chức, nhiều doanh nghiệp, và đặc biệt là phù hợp với sức mua, sức thuê của người lao động", bà Hạnh nói.

Khu nhà ở thiết chế Công đoàn tại Nam Định sẽ được Tập đoàn GFS áp dụng sử dụng cấu kiện tiền chế. Ảnh: Tập đoàn GFS

Viện hợp tác với VUSTA và các hội, viện, các trường đại học trong và ngoài nước, các tổ chức, doanh nghiệp khoa học công nghệ... GFS cập nhật thường xuyên với các tổ chức khoa học kỹ thuật xây dựng quốc tế để tiếp tục đưa sản phẩm có sức cạnh tranh cao, giải quyết các hạn chế.

Các khu nhà ở thiết chế Công đoàn sẽ là tiền đề để Tập đoàn GFS chuẩn bị giới thiệu dòng sản phẩm vật liệu xây dựng xanh vì môi trường, giúp mang lại ngôi nhà bền đẹp, giá thành cạnh tranh cho người lao động trên cả nước.

"Thời gian tới, Tập đoàn GFS sẽ triển khai các Khu nhà ở thiết chế Công đoàn bằng các cấu kiện tiền chế do Viện Công nghệ GFS phối hợp cùng các đối tác nghiên cứu và ứng dụng sản xuất. Dự kiến khi đi vào hoạt động sẽ giải quyết nơi ở cho 2.500 - 4.000 lao động mỗi khu nhà ở thiết chế với chi phí xây dựng thấp, thời gian thi công nhanh chóng", bà Nguyễn Hồng Hạnh chia sẻ.

Phong Vân