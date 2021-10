Tập đoàn GFS bổ nhiệm lãnh đạo mới

Việc bổ nhiệm lãnh đạo mới nằm trong kế hoạch tái cấu trúc, bồi dưỡng và chuyển giao công tác quản trị, điều hành theo mục tiêu phát triển dài hạn của tập đoàn này.

Bà Nguyễn Hồng Hạnh tốt nghiệp Cử nhân Đại học Luật Hà Nội năm 2001 và Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Đại học Benidictine (Chicago, Mỹ) năm 2013. Năm 2011 bà Nguyễn Hồng Hạnh được được kết nạp Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội.

Trước khi gia nhập Tập đoàn GFS, bà Hạnh có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, quản trị điều hành doanh nghiệp với các vị trí lãnh đạo cấp cao tại những tổ chức, doanh nghiệp có quy mô lớn.

Bà Nguyễn Hồng Hạnh gia nhập Tập đoàn GFS từ tháng 7/2020 với vị trí Phó Tổng giám đốc thường trực Tập đoàn kiêm Viện phó Viện Công nghệ GFS. Trong thời gian hơn một năm công tác, bà có những đóng góp, sáng kiến cải tiến để phát triển tập đoàn. Trong đó bà và cộng sự đã triển khai kinh doanh thành công dự án Five Star West Lake (167 Thụy Khuê, Hà Nội); tái cấu trúc và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh các công ty thành viên; xúc tiến mở rộng hợp tác với các đối tác uy tín trong và ngoài nước nhằm phát triển các lĩnh vực nghiên cứu, kinh doanh mới của tập đoàn như công nghệ xây dựng, nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao,...

Với triết lý nhân sinh, bà Nguyễn Hồng Hạnh chú trọng các chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, phát triển bản thân cho đội ngũ cán bộ nhân viên.

Yên Chi

Tập đoàn GFS thành lập năm 1997, tiền thân là đơn vị thành viên của Tổng công ty Cienco 8. Năm 2005, GFS cổ phần hoá và trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành với 5 lĩnh vực đầu tư chính: bất động sản - xây dựng, khoa học - công nghệ, công nghiệp, nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao, đào tạo, phát triển nhân lực.

Những dự án bất động sản nổi bật của tập đoàn đã triển khai: Five Star Garden (số 2 Kim Giang, Hà Nội), Five Star Mỹ Đình (KĐT Mỹ Đình, Hà Nội), Five Star West Lake (167 Thuỵ Khuê, Hà Nội),...