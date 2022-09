Tập đoàn Generali thông báo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm

Tập đoàn Generali ghi nhận doanh thu phí gộp đạt 41,9 tỷ euro, duy trì vị thế tài chính vững vàng trong 6 tháng đầu năm.

Doanh thu phí gộp của Generali tăng 2,4% nhờ tăng trưởng 8,5% ở mảng bảo hiểm phi nhân thọ, dẫn đầu bởi nghiệp vụ bảo hiểm phi cơ giới. Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ (BHNT) cũng cho thấy sự ổn định. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh BHNT đạt 6,2 tỷ euro nhờ tăng trưởng sản phẩm bảo vệ và bảo hiểm liên kết đơn vị, bù đắp cho sự thu hẹp của phân khúc tiết kiệm, phù hợp với chiến lược tái định vị danh mục sản phẩm BHNT.

Generali cho biết kết quả hoạt động thể hiện sự tập trung triển khai kế hoạch "Người bạn Trọn đời 24: Thúc đẩy Tăng trưởng" là chiến lược giúp mang lại sự phát triển bền vững. Ảnh: Generali

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tiếp tục tăng tới 3,1 tỷ euro tương đương 4,8% nhờ mảng BHNT, phi nhân thọ và các mảng kinh doanh khác. Tỷ lệ kết hợp đạt 92,5%, tăng so với 89,7% cùng kỳ 2021. Tỷ lệ lợi nhuận gộp trên doanh thu khai thác mới cũng đạt 5,23% cải thiện so với 4,67% cùng thời điểm năm ngoái. Lợi nhuận thuần đạt 1,4 tỷ euro (so với 1,5 tỷ euro cùng kỳ 2021). Nếu loại trừ ảnh hưởng bởi các khoản đầu tư giảm giá tại thị trường Nga, lợi nhuận thuần sẽ đạt mức 1,5 tỷ euro.

Vị thế tài chính vững vàng với biên khả năng thanh toán của Generali đạt 233% (so với 227% cuối năm 2021), sau khi đã tính toán khoản cổ phần mua lại trị giá 500 triệu euro.

"Kết quả hoạt động của Generali khẳng định sự tập trung triển khai kế hoạch ‘Người bạn Trọn đời 24: Thúc đẩy Tăng trưởng’ là chiến lược đúng đắn nhằm mang lại sự phát triển bền vững cũng như tăng trưởng về lợi nhuận hoạt động kinh doanh. Chúng tôi đạt được những kết quả này trong bối cảnh tình hình địa chính trị và kinh tế vĩ mô kém ổn định và sẽ tiếp tục đặt khách hàng và nhu cầu của họ lên ưu tiên hàng đầu. Trong những tháng tới, chúng tôi cam kết thực hiện mục tiêu chiến lược 3 năm, củng cố vị thế một trong những nhà cung cấp bảo hiểm và quản lý tài sản hàng đầu thế giới của Tập đoàn", ông Philippe Donnet, Tổng giám đốc Tập đoàn Generali chia sẻ.

Tại Việt Nam, Generali sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng. Nổi bật có bảo hiểm đầu tư giáo dục "VITA - Cho con" vừa ra mắt, tiếp tục khẳng định vị thế "Công ty Bảo hiểm có sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị hàng đầu Việt Nam" (Giải thưởng Rồng Vàng 2022). Ảnh: Generali

Generali là một trong những tập đoàn bảo hiểm và quản lý tài sản lớn trên thế giới. Thành lập năm 1831, doanh nghiệp hiện có mặt tại 50 quốc gia và đạt 75,8 tỷ euro doanh thu phí bảo hiểm năm 2021. Với hơn 75.000 nhân viên phục vụ 67 triệu khách hàng, đơn vị đang là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu thị trường châu Âu, giữ vị thế ngày càng quan trọng tại các thị trường châu Á và Mỹ Latinh.

Trọng tâm trong chiến lược của Generali là cam kết trở thành "người bạn trọn đời" của khách hàng, thông qua các giải pháp sáng tạo, gia tăng trải nghiệm khách hàng, cùng mạng lưới kênh phân phối toàn cầu số hóa mạnh mẽ. Tập đoàn đã tích hợp các yếu tố phát triển bền vững vào toàn bộ quyết định chiến lược nhằm tạo ra giá trị cho các bên liên quan, đồng thời xây dựng xã hội công bằng, bền vững hơn.

Nguyệt Di