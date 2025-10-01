Tập đoàn FPT là đối tác platinum của HPE tại Việt Nam

Hewlett Packard Enterprise (HPE) công nhận FPT IS đạt thứ hạng cao nhất trong hệ thống đối tác toàn cầu, cột mốc mới trong hệ sinh thái công nghệ của tập đoàn FPT.

Đại diện tập đoàn FPT cho biết, đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đạt được cấp bậc Platinum từ HPE, tập đoàn công nghệ toàn cầu có trụ sở tại Mỹ, chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin từ biên đến đám mây (edge-to-cloud).

Ông Nguyễn Hoàng Minh (trái), Tổng giám đốc FPT IS và ông Thái Phạm, Giám đốc điều hành HPE Việt Nam. Ảnh: FPT

Theo đó, chương trình đối tác toàn cầu "Partner Ready" của HPE đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng bền vững giữa HPE và các đối tác, dựa trên năng lực triển khai, doanh thu và mức độ cam kết. Cấp Platinum của doanh nghiệp này dành cho những tổ chức có doanh số lớn, đội ngũ kỹ thuật trình độ cao và khả năng triển khai giải pháp toàn diện. Việc FPT được công nhận ở cấp độ này phản ánh bước tiến về năng lực công nghệ, chiến lược đầu tư dài hạn vào nhân lực và đổi mới sáng tạo.

Để đạt được cấp Platinum, FPT đã vượt qua hệ thống tiêu chuẩn đánh giá của HPE về doanh số và năng lực kỹ thuật. Trong năm tài chính gần nhất, doanh nghiệp phải đạt tối thiểu 4 triệu USD doanh thu từ các sản phẩm và giải pháp của HPE. Đội ngũ chuyên gia FPT cũng phải hoàn tất các chứng chỉ kỹ thuật hàng đầu, bao gồm Sales, ASE và Master ASE (Edge-to-Cloud Architect), nhằm minh chứng cho năng lực triển khai các dự án chuyển đổi số quy mô lớn.

Đại diện tập đoàn FPT và HPE tại lễ công bố. Ảnh: FPT

Với vị trí đối tác Platinum, FPT sẽ nhận nhiều đặc quyền chiến lược như: ưu tiên tiếp cận các quỹ phát triển thị trường, chính sách hỗ trợ tài chính mức cao và tham gia sớm vào các cơ hội kinh doanh trọng điểm của HPE. Ngoài ra, FPT còn được tiếp cận sớm các lộ trình phát triển công nghệ và sản phẩm mới.

Ông Nguyễn Hoàng Minh – Tổng giám đốc FPT IS cho biết, việc trở thành đối tác Platinum là sự ghi nhận cho năng lực công nghệ vững chắc của tập đoàn FPT. Ông kỳ vọng sự cộng hưởng giữa công nghệ tiên tiến từ HPE và hệ sinh thái giải pháp "Make by FPT" sẽ giúp tạo ra những sản phẩm, dịch vụ phù hợp bối cảnh trong nước và tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Trong hơn 30 năm hoạt động, đơn vị thuộc tập đoàn FPT đã triển khai thành công hàng nghìn dự án công nghệ lớn trong các lĩnh vực tài chính – ngân hàng, viễn thông, y tế, năng lượng và khu vực công. Doanh nghiệp thuộc tập đoàn FPT có hơn 3.000 chuyên gia công nghệ, nhiều chứng chỉ quốc tế và giải thưởng uy tín.

Ông Thái Phạm, Giám đốc điều hành HPE Việt Nam nói, việc FPT trở thành đối tác Platinum ghi nhận năng lực xuất sắc, mở ra giai đoạn hợp tác chiến lược mới giữa hai bên. Trọng tâm hợp tác sẽ là các lĩnh vực then chốt như: AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và hạ tầng số thế hệ mới.

FPT hợp tác HPE từ năm 2007. Giai đoạn 2024–2025, hai bên triển khai nhiều sáng kiến như: AI Factory, chương trình Partner Ready Vantage, giải pháp hạ tầng dữ liệu và bảo mật với Microsoft, giải pháp thông minh ứng dụng AI với HP Poly. Dịp này, FPT đã nhận hai giải thưởng cao cấp từ HPE Việt Nam.

Quang Anh