Tập đoàn dược phẩm Nhật thử nghiệm tàu chở hàng chạy bằng sức gió

Hãng dược phẩm Takeda hợp tác startup vận tải biển Vela thử nghiệm tàu chở hàng chạy bằng gió, hướng đến vận chuyển dược phẩm cần kiểm soát nhiệt độ giữa Pháp và Mỹ vào mùa thu 2026.

Theo ông Michael Fernandez-Ferri, đồng sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Vela, chuyến đi thương mại đầu tiên sẽ chở thuốc điều trị bệnh về máu của Takeda, khởi hành từ cảng Caen (Pháp) đến New York (Mỹ). Hành trình dự kiến kéo dài khoảng hai tuần, nhằm đánh giá khả năng thay thế vận tải container đường biển truyền thống và giảm chi phí so với đường hàng không.

Hình ảnh mô phỏng tàu ba thân Vela trên biển khơi. Ảnh: Vela

Takeda - tập đoàn dược phẩm Nhật Bản hoạt động tại hơn 80 quốc gia, cho biết kế hoạch ban đầu là vận chuyển khoảng 5% lượng hàng giữa Pháp và Mỹ trong năm 2026. Ông Xavier Baville, Giám đốc toàn cầu phụ trách phân phối, logistics và trải nghiệm khách hàng của Takeda, cho biết lô hàng sẽ được dùng để kiểm chứng việc tuân thủ tiêu chuẩn Thực hành phân phối tốt (GDP) trong vận chuyển dược phẩm.

"Đây là bước khởi đầu để xây dựng nền tảng vững chắc, xác nhận mô hình này tuân thủ hoàn toàn GDP, đồng thời mở rộng dần quy mô khi Vela tăng năng lực với nhiều tàu hơn", ông Baville nói.

Takeda kỳ vọng mô hình tàu buồm của Vela sẽ góp phần giúp hãng đạt mục tiêu trung hòa khí thải vào năm 2040, đồng thời giảm phụ thuộc vào vận tải hàng không vốn tốn kém. Với các chuyến hàng nhỏ, doanh nghiệp cũng có thể tránh phải thuê nguyên container 40 feet chỉ để chở vài pallet dược phẩm. "Trong nhiều năm qua, việc chuyển dần từ đường hàng không sang đường biển luôn là ưu tiên của chúng tôi", ông Baville chia sẻ.

Ngoài Takeda, một số doanh nghiệp khác cũng dự kiến tham gia chuyến đi đầu tiên của Vela đến Mỹ, gồm hãng thời trang SMCP, công ty thiết bị y tế Echosens... Theo ông Fernandez-Ferri, Echosens có kế hoạch chuyển 100% lượng hàng bằng tàu Vela từ quý IV/2026.

Vela sẽ cung cấp dịch vụ vận chuyển trọn gói cảng - cảng, bao gồm quy trình kiểm soát hàng, bốc xếp và lưu kho ở cả hai đầu hành trình. Hãng cũng dự kiến sử dụng các cảng phụ để tránh tắc nghẽn thường gặp ở cảng chính nơi tập trung tàu container. "Chúng tôi tận dụng ưu thế tàu nhỏ, linh hoạt để không phải phụ thuộc vào các cảng lớn", ông Fernandez-Ferri nói.

Theo kế hoạch, con tàu buồm đầu tiên của Vela sẽ được bàn giao từ xưởng đóng tàu tại Philippines vào mùa hè năm 2026. Tàu dài 67 mét, trang bị khoảng 240 m2 pin mặt trời, hai máy phát thủy điện và hai cột buồm cao 52 mét, có thể đạt vận tốc trung bình 14 hải lý/giờ (khoảng 26 km/h).

Vela đặt mục tiêu bổ sung 4 tàu trimaran khác vào năm 2028, duy trì tần suất một chuyến khứ hồi mỗi tuần giữa Pháp và Mỹ, với công suất vận chuyển khoảng 48.000 tấn hàng mỗi năm. Đối tượng khách hàng mà công ty hướng đến gồm doanh nghiệp dược phẩm, thiết bị y tế, hàng xa xỉ và linh kiện công nghiệp.

"Vận tốc luôn là yếu tố sống còn trong vận tải, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian giao hàng và chi phí lưu kho. Tàu đi càng nhanh, chi phí tồn kho càng giảm", ông Fernandez-Ferri cho biết.

Thế Đan (theo Supply Chain Dive)