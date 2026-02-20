Tập đoàn đóng tàu CSSC mở văn phòng đại diện tại Qatar

Tập đoàn đóng tàu Trung Quốc CSSC tăng cường hiện diện tại thị trường trọng điểm Trung Đông.

Lễ công bố và khai trương Văn phòng đại diện Qatar của Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc (CSSC) vừa diễn ra tại Doha. Tham dự sự kiện có Đại sứ Trung Quốc tại Qatar Cao Xiaolin, Phó tổng giám đốc CSSC Peng Yuanpu và ông Abduraman Almurer, đại diện Công ty Khí thiên nhiên hóa lỏng Qatar Energy.

Công ty China Shipbuilding Trading (CSTC), đơn vị thành viên của CSSC, cho biết việc khai trương văn phòng đại diện tại Qatar là cột mốc quan trọng, đánh dấu giai đoạn mới trong hợp tác Trung Quốc - Qatar, chuyển từ mô hình hợp tác theo từng dự án sang quan hệ đối tác chiến lược, từ hợp tác đơn lẻ sang phối hợp toàn chuỗi giá trị.

Văn phòng này sẽ đóng vai trò trung tâm để tập đoàn thâm nhập sâu hơn vào thị trường Trung Đông và hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu. Mục tiêu là củng cố hiện diện của tập đoàn tại trung tâm ngành LNG của khu vực, đồng thời cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyên môn tại chỗ, theo định hướng thị trường cho các đối tác trong khu vực và quốc tế. Đây cũng sẽ là "tuyến đầu" chiến lược để tập đoàn tăng cường tham gia vào chuỗi công nghiệp LNG toàn cầu.

Văn phòng đại diện tại Qatar do CSTC quản lý, với nhân sự gồm đội ngũ tiếp thị của CSTC cùng các chuyên gia kỹ thuật và dịch vụ đến từ Hudong-Zhonghua Shipbuilding và CSSC Power/Winterthur Gas & Diesel (WinGD).

Ông Chen Jianliang, Chủ tịch Hudong-Zhonghua Shipbuilding, cho rằng việc thành lập văn phòng đại diện tại Qatar thể hiện cam kết của Hudong-Zhonghua trong triển khai sáng kiến Vành đai và Con đường và hợp tác lâu dài với các đối tác toàn cầu.

Theo ông, doanh nghiệp sẽ tăng cường thực hiện các cam kết dịch vụ trọn vòng đời tàu, mở rộng hợp tác theo chiều rộng và chiều sâu, hướng tới xây dựng một trung tâm dịch vụ khu vực lấy khách hàng làm trung tâm, phản ứng nhanh với nhu cầu thị trường.

China State Shipbuilding Corporation (CSSC) là tập đoàn đóng tàu lớn của Trung Quốc và thuộc nhóm hàng đầu thế giới. Doanh nghiệp hình thành sau quá trình tái cơ cấu ngành công nghiệp đóng tàu Trung Quốc, tập trung vào thiết kế, đóng mới và cung cấp thiết bị cho tàu thương mại, tàu quân sự và các công trình ngoài khơi. Tập đoàn sở hữu mạng lưới xưởng đóng tàu quy mô lớn như Hudong-Zhonghua, Jiangnan Shipyard, Dalian Shipbuilding và hệ thống viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ. Tập đoàn giữ vai trò chủ lực trong các dự án tàu LNG, tàu container cỡ lớn và các giải pháp tàu tiết kiệm nhiên liệu.

Thế Đan (theo Seatrade Maritime News)