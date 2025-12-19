Tập đoàn DOJI xây tháp 75 tầng tại Hải Phòng

Tập đoàn DOJI khởi công khu phức hợp Dragon 75 Complex tại Bắc Sông Cấm, Hải Phòng, với điểm nhấn là tòa tháp 75 tầng, tổng vốn đầu tư hơn 7.500 tỷ đồng.

Sự kiện khởi công Dragon 75 Complex nằm trong chuỗi các dự án, công trình trọng điểm cấp quốc gia được triển khai nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự án tọa lạc tại khu vực Bắc Sông Cấm, nơi được định hướng phát triển thành trung tâm hành chính, kinh tế mới của Hải Phòng. Khu phức hợp có quy mô gần 2 ha, tổng mức đầu tư hơn 7.515 tỷ đồng.

Dự án Dragon 75 Complex khởi công ngày 19/12. Ảnh: DOJI

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo thành phố Hải Phòng đánh giá cao những đóng góp của Tập đoàn DOJI đối với địa phương, đồng thời kỳ vọng dự án sẽ góp phần hoàn thiện không gian đô thị, bổ sung hạ tầng thương mại - dịch vụ tại khu vực trung tâm mới.

Dragon 75 Complex gồm hai tòa tháp: Dragon Jade 75 cao 75 tầng và Dragon Amber Residence cao 41 tầng. Trong đó, Dragon Jade 75 có chiều cao dự kiến 388 m. Hiện Việt Nam mới có hai công trình cao trên 70 tầng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng là Landmark 81 tại TP HCM và Keangnam Hanoi Landmark Tower tại Hà Nội.

Phối cảnh tổng thể dự án. Ảnh: DOJI

Với quy mô này, Dragon Jade 75 được xem là công trình cao nhất miền Bắc tại thời điểm khởi công, đồng thời nằm trong nhóm các tòa tháp cao nhất cả nước.

Dự án được thiết kế bởi kiến trúc sư Massimo Mercurio, với cảm hứng từ hình tượng rồng trong văn hóa Á Đông. Hai tòa tháp được tạo hình rồng lớn và rồng nhỏ, hình thành một tổng thể kiến trúc liên kết.

Dự án lấy cảm hứng thiết kế từ hình ảnh rồng. Ảnh: DOJI

Được định hình trở thành khu phức hợp hiện đại đa chức năng, Dragon 75 Complex sở hữu hệ tiện ích "all in one" gồm khách sạn 5 sao, căn hộ hạng sang, căn hộ thương hiệu, trung tâm thương mại, nhà hàng cao cấp, văn phòng cho thuê. Đi cùng là chuỗi tiện ích như: sky pool, sky garden, sky disco, đài quan sát và dự kiến có bãi đỗ trực thăng.

DOJI cho biết dự án là một phần trong định hướng phát triển dòng bất động sản chuyên biệt của doanh nghiệp: "Kim địa ốc - Bất động sản nghệ thuật kim hoàn", tập trung vào chất lượng, thiết kế và yếu tố bền vững. Dragon 75 Complex được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian đô thị về phía Bắc sông Cấm, mang đến phong cách sống, làm việc, giải trí mới ngay tại Hải Phòng, đồng thời tạo thêm động lực tăng trưởng cho địa phương trong tương lai.

Song Anh