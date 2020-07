Tập đoàn DIC ưu tiên phát triển dự án bất động sản du lịch

Ngoài các dự án khu đô thị vệ tinh, tập đoàn DIC sẽ chú trọng phát triển bất động sản du lịch trong chiến lược 5 năm tới.

Sáng ngày 5/7, Tập đoàn DIC đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1990-2020) tại thành phố Vũng Tàu. Trong chiến lược phát triển giai đoạn mới, Tập đoàn DIC tiếp tục ưu tiên phát triển các dự án khu đô thị vệ tinh để dãn dân từ các thành phố lớn; thay đổi diện mạo, phát triển kinh tế địa phương và giải quyết việc làm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này sẽ đẩy mạnh các dự án bất động sản du lịch như: khu du lịch, condotel, khách sạn... tại những thành phố thuận lợi du lịch hoặc nằm trong các dự án đô thị du lịch của DIC.

Ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn DIC phát biểu khai mạc sự kiện.

Xuyên suốt hành trình ba thập niên phát triển, Tập đoàn DIC đã ghi dấu ấn bằng nhiều dự án quy mô lớn, thể hiện vị thế tiên phong trong việc xây dựng những đô thị vệ tinh như DIC Chí Linh City, DIC Đại Phước City Đồng Nai, DIC Nam Vĩnh Yên City Vĩnh Phúc...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch HĐQT - ông Nguyễn Thiện Tuấn nhấn mạnh: "Nhìn lại chặng đường 30 năm, Tập đoàn DIC tự hào vượt qua mọi khó khăn, chuyển mình trước những thăng trầm của nền kinh tế, góp phần vào sự đổi mới, hiện đại hóa đất nước. Vị thế của doanh nghiệp không chỉ được khẳng định qua những dự án mà còn bằng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh".

Ông Lê Quang Hùng Thứ trưởng Bộ Xây dựng (thứ 3 hàng trên, bên phải) trao bức trướng của Bộ Xây dựng tặng Tập đoàn DIC trong lễ kỷ niệm 30 năm thành lập.

Giai đoạn từ 2015-2019, Tập đoàn DIC đã đạt được những con số tăng trưởng ấn tượng. Tính đến năm 2019 vốn điều lệ của tập đoàn này là 3.149 tỷ đồng, tăng 47% so với 2015. Tổng tài sản 2019 đạt 8.197 tỷ đồng, tăng 61% so với 2015. Doanh thu thuần 2019 đạt 2.116 tỷ đồng, tăng 223% so với 2015. Lợi nhuận trước thuế 2019 đạt 471 tỷ đồng, gấp 15 lần so với 2015.

Đại diện Tập đoàn DIC cho biết, phát triển kinh doanh gắn liền với ích cộng đồng là tôn chỉ hoạt động trong 3 thập kỷ qua của doanh nghiệp. Chỉ tính riêng trong năm 2019, Tập đoàn DIC đã đóng góp trên 20 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, thực hiện gần 100 hoạt động vì cộng đồng trên cả nước và thu hút hàng trăm lượt nhân viên tham gia hoạt động thiện nguyện.

Tôn vinh 30 cán bộ tiêu biểu có nhiều đóng góp vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn DIC.

Tại buổi lễ, Ban lãnh đạo Tập đoàn DIC đã tôn vinh 30 cán bộ, công nhân viên tiêu biểu, đã luôn chung sức đồng lòng vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

(Nguồn: Tập đoàn DIC)