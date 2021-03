Tập đoàn DIC chi 20 tỷ đồng cho an sinh xã hội

Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn do thiên tai bão lũ, Covid-19 kéo dài làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, Tập đoàn DIC vẫn có nhiều đóng góp, chung tay xây dựng cộng đồng phát triển bền vững.

Gần 3,5 tỷ đồng chăm lo Tết cho người nghèo

Từ năm 2005 đến nay, "Ngàn quà Tết - Kết yêu thương" trở thành chương trình an sinh thường niên do Tập đoàn DIC tổ chức mỗi dịp Tết đến xuân về. Mới đây, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công đoàn DIC Group cũng phát động và quyên góp gần 3,5 tỷ đồng để chăm lo Tết cho người lao động khó khăn của doanh nghiệp, hộ nghèo, học sinh - sinh viên nghèo vượt khó, công nhân tại các khu công nghiệp...

"Hưởng ứng phong trào thi đua 'Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau', từ 22/1 đến 7/2, công đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên trao tận tay 3.000 phần quà đến các đối tượng chính sách", bà Nguyễn Thị Kim Nhung - Chủ tịch Công đoàn DIC Group cho biết. "Ngoài việc thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chương trình còn lan tỏa thông điệp nhân văn tới cộng đồng, cùng chung tay chăm lo Tết an vui, đầm ấp cho mọi người".

Hơn 3.000 phần quà được đại diện Tập đoàn DIC trao cho các đối tượng chính sách trong chương trình "Ngàn quà Tết - Kết yêu thương".

Kinh doanh song hành cùng trách nhiệm xã hội

Riêng năm 2020, Tập đoàn DIC dành hơn 20 tỷ đồng cho chuỗi hoạt động vì cộng đồng, với hàng triệu lượt người thụ hưởng như: tặng học bổng khích lệ tinh thần hiếu học của học sinh; chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng; hỗ trợ xóa đói giảm nghèo tại một số địa phương; xây nhà tình nghĩa; ủng hộ đồng bào thiên tai lũ lụt...

Cùng sự phối hợp với các tổ chức, đoàn thể uy tín, chuỗi hoạt động thiện nguyện của Tập đoàn DIC nhận được sự tham gia đông đảo của cán bộ, nhân viên cùng chung tay chia sẻ trách nhiệm xã hội.

Tập đoàn DIC ủng hộ 10 tỷ đồng cho Quỹ khuyến học - khuyến tài tỉnh Vĩnh Phúc.

"Dù tình hình chung còn nhiều khó khăn do Covid-19 kéo dài, năm 2021, chúng tôi cam kết đóng góp vào các hoạt động vì cộng đồng, tập trung vào các chương trình trọng tâm mang tính bền vững", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Tại những địa phương Tập đoàn DIC đầu tư dự án bất động sản có chung định hướng: không hoạt động riêng lẻ mà song hành cùng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gắn liền lợi ích doanh nghiệp và cộng đồng.

Doanh nghiệp cho biết nhận được sự ủng hộ và chia sẻ của các cấp chính quyền và khách hàng trên hành trình xây dựng những dự án đại đô thị tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước như: Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Quảng Bình...

Tập đoàn DIC ủng hộ 500 triệu đồng đến đồng bào bị lũ lụt tỉnh Quảng Bình.

Trách nhiệm xã hội còn được Tập đoàn DIC thể hiện qua việc quan tâm đến môi trường làm việc và chế độ phúc lợi cho cán bộ, nhân viên, nhằm tạo việc làm ổn định, phát triển kinh doanh bền vững.

"Năm 2020 là năm nhiều biến động do Covid-19, vấn đề duy trì việc làm, an toàn sức khỏe cho người lao động được chúng tôi coi là một khía cạnh quan trọng trong phát triển bền vững. Với những điều chỉnh về chính sách nhân sự phù hợp, người lao động tại DIC được đảm bảo về việc làm, phúc lợi và an toàn trong mùa dịch", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 của Tập đoàn DIC, bất chấp những ảnh hưởng từ đại dịch, công ty ghi nhận tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận tốt. Cụ thể, doanh thu thuần năm 2020 đạt 2.489 tỷ đồng, đạt 99,56% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 818 tỷ đồng, vượt kế hoạch 26%. Lợi nhuận sau thuế hơn 641 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 51% so với lợi nhuận đạt được năm 2019.

