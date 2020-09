Tập đoàn Danh Khôi ưu đãi kỷ niệm 15 năm thành lập

Tập đoàn Danh Khôi chi hàng chục tỷ ưu đãi tư vấn viên và khách hàng nhân dịp kỷ niệm 15 thành lập và ghi dấu ấn đậm nét trên thị trường.

Thành lập năm 2006, với gần 15 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Danh Khôi đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường bất động sản. Với đội ngũ nhân lực đông đảo và chuyên nghiệp, cùng chiến lược phát triển phù hợp, Danh Khôi hiện là tên tuổi uy tín hàng đầu trong lĩnh vực phát triển bất động sản tại Việt Nam.

15 năm hình thành và phát triển

Tiền thân là Công ty TNHH bất động sản Danh Khôi, Tập đoàn Danh Khôi ra mắt thị trường vào ngày 28/2/2006. Sau gần 15 năm, tập đoàn này đã trở thành tên tuổi hàng đầu trên thị trường bất động sản với hàng loạt dự án thành công cùng những đóng góp lớn cho thị trường bất động sản trong nước.

Quy mô hơn 10 công ty con cùng các công ty liên kết, với đội ngũ nhân sự hơn 2000 người, Tập đoàn Danh Khôi hiện là công ty bất động sản có mạng lưới rộng khắp cả nước. Trong 15 năm hoạt động, doanh nghiệp này đã tạo dựng được niềm tin, uy tín với hàng triệu khách hàng và đối tác, từ đó củng cố năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.

Tập đoàn Danh Khôi trao giải đặc biệt cho khách hàng may mắn khi mua sản phẩm của dự án Nhơn Hội New City - Phân khu 2. Ảnh: Danh Khôi.

Từ nguồn nhân lực và tài lực, Danh Khôi đã nhận sự tin tưởng của những quỹ đầu tư Nhật như Sanei và G7 Holdings INC. Những tập đoàn lớn sẵn sàng đồng hành trong các dự án như Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, đơn vị tư vấn thiết kế Atkins, tổng thầu xây dựng Central, đơn vị giám sát xây dựng Turner, các tập đoàn thiết kế kiến trúc và tư vấn nội thất DKO, BOHO, AZA... Để đảm bảo lợi ích cho khách hàng khi quyết định đầu tư dự án, Danh Khôi cũng liên kết với các đơn vị quản lý, vận hành uy tín như CBRE, Savills và các thương hiệu quản lý, khai thác vận hành chuỗi căn hộ, resort lớn trên thế giới để cùng phát triển các dự án nghỉ dưỡng cao cấp.

Trong hành trình 15 năm xây dựng và phát triển, doanh nghiệp này đã ghi dấu ấn đậm nét với hàng loạt dự án thành công trên khắp cả nước, mang đến cơ hội đầu tư tốt và không gian sống hiện đại, chất lượng, tiện nghi.

Thực hiện sứ mệnh "Kiến tạo cộng đồng thịnh vượng", Danh Khôi đã cùng đối tác và khách hàng gia tăng giá trị bất động sản, thúc đẩy sự phát triển của những vùng đất tiềm năng. Với hàng loạt dự án thành công trong vai trò môi giới, Danh Khôi đã được chủ đầu tư "chọn mặt gửi vàng" giao cho phát triển loạt dự án lớn: Queen Pearl, Barya Citi... Đây là những dự án mang tính chiến lược, góp phần tạo dựng tên tuổi của tập đoàn trong vai trò mới - nhà phát triển dự án.

Năm 2019 đánh dấu bước nhảy vọt của tập đoàn này, trong vai trò là đơn vị hợp tác đầu tư, Danh Khôi đã đồng hành cùng nhiều chủ đầu tư uy tín triển khai thành công hàng loạt dự án.

Đầu tiên là dự án Nhơn Hội New City tại thành phố Quy Nhơn. Tiếp đến là Aria Vũng Tàu Hotel & Resort, Aria Đà Nẵng Hotel & Resort - dự án sở hữu vị trí đắc địa tại thành phố được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Không dừng lại ở đó, từ cuối năm 2019, đầu năm 2020, Tập đoàn Danh Khôi tiếp tục giới thiệu ra thị trường dự án Kỳ Co Gateway, The Royal (Đà Nẵng)...

Dự án Kỳ Co Gateway tiếp tục ghi dấu ấn của Tập đoàn Danh Khôi tại thị trường Quy Nhơn. Ảnh phối cảnh: Danh Khôi.

Sự kiện "Vượt thách thức - Thế dẫn đầu"

Nối tiếp hành trình phát triển 15 năm, doanh nghiệp này tổ chức sự kiện kỷ niệm ngày thành lập và công bố chiến lược phát triển mới. Sự kiện với chủ đề "Vượt thách thức - Thế dẫn đầu" tổ chức lúc 8h ngày 29/9 tại trung tâm hội nghị White Palace Phạm Văn Đồng, TP HCM. Sự kiện quy tụ sự tham gia của các đối tác chiến lược và hơn 3.000 chuyên viên tư vấn, hứa hẹn mang đến không khí chuyên nghiệp, khí thế và đầy nhiệt huyết.

Sự kiện sẽ triển lãm loạt dự án mới, kích hoạt toàn hệ thống kinh doanh của tập đoàn. Tập đoàn Danh Khôi hiện thâu tóm loạt quỹ đất lớn tại các địa phương tiềm năng như Quy Nhơn, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Bình Dương và các quận đang phát triển mạnh tại TP HCM như quận 9, Thủ Đức... hứa hẹn tiếp tục tạo dấu ấn với những dự án bất động sản vị trí đắt giá.

Cũng tại sự kiện, tập đoàn này chi hàng chục tỷ đồng cho chương trình thưởng nóng 10 triệu đồng dành cho 3.000 giao dịch đầu tiên và quà tặng lên đến 4 tỷ đồng dành cho khách hàng lựa chọn các sản phẩm tại các dự án do tập đoàn này phát triển.

Có thể nói, trong hoàn cảnh thị trường bất động sản đang vực dậy sau Covid-19, sự kiện đầu tiên trong chuỗi sự kiện "Hành trình người dẫn đầu" do Tập đoàn Danh Khôi tổ chức hứa hẹn tạo dấu ấn chứng tỏ tâm thế của Danh Khôi.

"Chúng tôi kỳ vọng qua sự kiện này, hơn 3.000 chuyên viên tư vấn từ các đối tác phân phối chiến lược sẽ được lan tỏa tinh thần tích cực nhằm kiến tạo cộng đồng thịnh vượng", đại diện Tập đoàn Danh Khôi chia sẻ.

Minh Anh