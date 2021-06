Tập đoàn Danh Khôi phát triển khu đô thị phong cách Nhật

Tập đoàn Danh Khôi ra mắt dự án Takashi Ocean Suite Kỳ Co với hệ sinh thái tiện ích tích hợp vui chơi, giải trí, ẩm thực, mua sắm…

Nằm tựa bên cung đường ven biển nhiều tiềm năng phát triển tại Quy Nhơn (Bình Định), khu đô thị Takashi Ocean Suite Kỳ Co có quy mô lớn vừa được Tập đoàn Danh Khôi ra mắt thị trường. Đây là đô thị du lịch ven biển phong cách Nhật, quy hoạch thiết kế kiến trúc bởi đơn vị danh tiếng hàng đầu Nhật Bản Kume Design Asia.

Takashi Ocean Suite Kỳ Co phát triển theo mô hình điểm đến hấp dẫn cho du khách với hệ sinh thái tiện ích tích hợp vui chơi, giải trí, ẩm thực, mua sắm... Đại diện Tập đoàn Danh Khôi kỳ vọng, khu đô thị sẽ sớm góp phần phát triển dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng cao cấp cho Quy Nhơn.

Khu đô thị Takashi Ocean Suite Kỳ Co tại Khu kinh tế Nhơn Hội sắp ra mắt 3 block phân khu Sapporo. Ảnh phối cảnh: Tập đoàn Danh Khôi.

Takashi Ocean Suite Kỳ Co sở hữu vị trí thuận tiện tại Khu kinh tế Nhơn Hội, bên bán đảo Phương Mai, khu vực có vốn đầu tư cho du lịch hàng nghìn tỷ đồng với hạ tầng giao thông đồng bộ. Takashi Ocean Suite Kỳ Co sở hữu vị trí tốt, có thể kết nối đa tiện ích, thuận tiện di chuyển đến trung tâm thành phố trong 30 phút và sân bay Phù Cát trong khoảng 10 phút lái xe. Khu đô thị có tầm nhìn hướng biển và nằm liền kề các khu du lịch nổi tiếng như đảo Kỳ Co - Eo Gió, cồn Chim, hòn Sẹo, biển Trung Lương...

Takashi Ocean Suite Kỳ Co có pháp lý sở hữu lâu dài, chia làm 4 phân khu lấy cảm hứng thiết kế từ các thành phố nổi tiếng Nhật Bản như thành phố tuyết Sapporo, thành phố cổ Kyoto, thành phố ánh sáng Osaka và thành phố hiện đại Tokyo. Khu đô thị còn sở hữu nhiều tiện ích đậm chất "xứ sở Mặt trời mọc" như con đường đèn lồng, cổng Torii, biểu tượng mèo may mắn, con đường tuyết, đồi diều cá koi, làng ninja, công viên trung tâm... và lễ hội 4 mùa có thể thu hút du lịch quanh năm.

Lợi thế thiên nhiên ưu đãi kết hợp hạ tầng phát triển đồng bộ là yếu tố thúc đẩy phát triển tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng Quy Nhơn. Ảnh: Shutter Stock.

Khu đô thị du lịch biển của Tập đoàn Danh Khôi bổ sung thêm điểm đến cho thị trường du lịch vốn có nhiều tiềm năng của Bình Định. Tỉnh sở hữu bờ biển dài 134km, riêng Quy Nhơn chiếm 72 km, thuận lợi cho phát triển du lịch biển. Thành phố giàu tiềm năng này được nhiều tổ chức, kênh truyền thông uy tín quốc tế về du lịch công nhận và vinh danh như một trong những điểm đến hấp dẫn tại Việt Nam.

Gần đây, trang CNBC (Mỹ) đã đánh giá miền Trung Việt Nam là một trong top 7 điểm du lịch an toàn sau Covid-19, trong đó có Quy Nhơn. Trang SCMP (Hong Kong) cũng đã nhắc tới Quy Nhơn khi gợi ý 5 điểm đến mới dành cho du khách nước ngoài đến Việt Nam. Tờ Bangkok Post (Thái Lan) từng gán 4 chữ S cho Quy Nhơn gồm sun (mặt trời), sand (bãi cát), sea (biển) và serenity (thanh bình). Tờ The Guardian (Anh) cũng chọn thành phố biển này nằm trong top 10 điểm đến ấm áp để nghỉ dưỡng trong mùa đông.

Đầu năm 2020, kênh truyền hình National Geographic (Mỹ) bình chọn Ghềnh Ráng - Quy Nhơn là 1 trong 5 bãi biển đẹp nhất ở phía Nam của Việt Nam. Ảnh: Shutter Stock.

Với quy hoạch là trung tâm phía Nam của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Bình Định là một trong số ít địa phương sở hữu hạ tầng giao thông đồng bộ đường bộ, đường sắt, hàng không và đường thủy. Điều này giúp thu hút các nhà đầu tư đến với vùng đất giàu tiềm năng. Trong tương lai, sân bay Phù Cát sẽ nâng cấp thành cảng hàng không quốc tế, tăng thêm tính kết nối liên vùng cho Bình Định. Năm 2019, tỉnh thu hút hơn 4,8 triệu lượt khách, phần lớn lưu trú và thưởng ngoạn ở Quy Nhơn, bởi hầu hết bãi biển đẹp, khu nghỉ dưỡng và 37 di tích của tỉnh đều hội tụ tại đây.

Tiểu Gu