Tập đoàn Danh Khôi phát triển khu đô thị hướng đến giới trẻ

Nắm bắt thị hiếu giới trẻ, Takashi Ocean Suite Kỳ Co phát triển theo định hướng trở thành khu đô thị giải trí sôi động tại Quy Nhơn.

Dự báo của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) chỉ ra, đến năm 2030, tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi và giải trí là mục đích lớn nhất của khách du lịch, có thể chiếm 54% tổng số du khách. Ngoài ra, du khách đi du lịch để thăm viếng, sức khỏe, tôn giáo chiếm 31% tổng lượng khách du lịch, khách đi với mục đích công việc và nghề nghiệp chiếm 15%.

Đây là một trong những thay đổi trong thị hiếu so với thế hệ du khách trước đây khi du lịch thuần túy chỉ gắn với tham quan, ăn uống và nghỉ ngơi. Thế hệ Y (Millennials) và Z (Centennials) với xu hướng cá nhân hóa, ưa thích khám phá nên chuộng tận hưởng, trải nghiệm những điều mới lạ. Vì thế, hành vi tiêu tiền cũng nghiêng về tâm lý sẵn sàng chi trả nhiều hơn để thỏa mãn cảm xúc cá nhân.

Theo khảo sát của Booking.com trong năm 2020, 46% du khách dự định khám phá một điểm đến mới ngay tại khu vực hay quốc gia nơi họ sinh sống. 44% du khách sẽ dành thời gian để tận hưởng vẻ đẹp tự nhiên của quê hương. 54% du khách dự định ghé lại nơi mà họ đã từng đến và muốn lưu trú trong nhà nghỉ dưỡng hoặc căn hộ hơn là ở khách sạn.

Phối cảnh dự án Takashi Ocean Suite Kỳ Co với tầm nhìn hướng biển. Ảnh: Tập đoàn Danh Khôi.

Bắt nhịp với thị hiếu thích mới lạ của giới trẻ, một số tập đoàn bất động sản lớn đã kiến tạo các dự án du lịch, nghỉ dưỡng với nhiều yếu tố sáng tạo, mới lạ. Tại Bình Định, với tinh thần trên, Tập đoàn Danh Khôi giới thiệu dự án Takashi Ocean Suite Kỳ Co. Đây là khu đô thị du lịch biển quy mô 8,3 ha theo phong cách Nhật Bản, kỳ vọng có thể phát triển thành điểm đến giải trí sôi động của Quy Nhơn.

Các phân khu trong Takashi Ocean Suite Kỳ Co lấy cảm hứng từ 4 thành phố nổi tiếng của Nhật Bản gồm Sapporo, Kyoto, Osaka và Tokyo. Điểm nổi bật là các con đường trải nghiệm văn hóa đất nước Phù Tang tại các công viên, các tuyến phố đi bộ, hứa hẹn mỗi góc cảnh quan đều là điểm check-in thú vị, thu hút giới trẻ khám phá. Các tiện ích tiêu biểu tại khu đô thị như cổng Torii, diều cá chép, mèo may mắn... với kích thước lớn tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan. Ngoài ra, khu đô thị còn có vườn thiền, khu trà đạo, đồi cỏ lau, làng ninja, con đường đèn lồng, phố hoa tuyết... Qua đó, đơn vị phát triển dự án kỳ vọng mang một đất nước Nhật Bản thu nhỏ đến bên vịnh Kỳ Co.

Cổng Torii mang phong cách Nhật Bản tại dự án. Ảnh phối cảnh: Tập đoàn Danh Khôi.

Các căn hộ Ocean Suite tại phân khu Sapporo sắp ra mắt có thiết kế tinh tế, tối giản theo phong cách Nhật, đáp ứng thị hiếu của khách hàng yêu thích văn hoá xứ sở mặt trời mọc. Lợi thế từ vị trí của dự án có thể giúp kết nối nhiều tiện ích, thuận tiện di chuyển đến trung tâm thành phố trong 30 phút và sân bay Phù Cát trong 10 phút lái xe.

Takashi Ocean Suite nằm ngay mặt tiền biển, liền kề khu du lịch, bãi tắm Kỳ Co, Eo Gió nổi tiếng với bãi biển đẹp. Vị trí trên giúp dự án có tiềm năng trở thành điểm khám phá trải nghiệm hấp dẫn cho giới trẻ khi du lịch biển, đảo trở thành thương hiệu của Bình Định. Từ dự án, du khách có thể tham gia khám phá biển, lặn biển ngắm san hô, các hoạt động thể thao, vui chơi giải trí ở các bãi biển gắn với mua sắm, ẩm thực.

Tiểu Gu