Tập đoàn của ông trùm Chen Zhi tuyên bố 'không lừa đảo'

Prince Group bác bỏ cáo buộc tập đoàn này hay chủ tịch Chen Zhi tham gia lừa đảo trực tuyến, sau khi tỷ phú này bị Mỹ tịch thu hơn 15 tỷ USD.

"Chúng tôi kiên quyết bác bỏ quan điểm cho rằng tập đoàn hoặc Chủ tịch Chen Zhi tham gia bất kỳ hoạt động phi pháp nào. Những cáo buộc gần đây là vô căn cứ và có vẻ nhằm biện minh cho việc tịch thu trái phép số tài sản trị giá hàng tỷ USD", Prince Group, công ty có trụ sở tại Campuchia, ngày 11/11 ra tuyên bố cho hay.

Đây là lần đầu tiên Prince Group lên tiếng sau khi Chen Zhi, 37 tuổi, nhà sáng lập tập đoàn, bị chính phủ Mỹ và Anh cáo buộc đứng đầu mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Mỹ cho rằng Prince Group là công ty bình phong để Chen Zhi điều hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến toàn cầu, sử dụng lao động cưỡng ép và tham gia buôn người.

"Chúng tôi tin rằng khi sự thật sáng tỏ, Prince Group và Chủ tịch sẽ hoàn toàn được minh oan", tuyên bố của tập đoàn nêu thêm.

Trung tâm thương mại Prince International Plaza của Prince Group tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia hôm 15/10. Ảnh: AFP

Chen Zhi đã bị truy tố tại Mỹ, với mức án tối đa có thể lên đến 40 năm tù. Chính phủ Mỹ cũng tịch thu khoảng 127.271 bitcoin của ông trùm này, có tổng giá trị gần 15 tỷ USD theo tỷ giá hiện hành, đồng thời đưa các công ty liên quan vào danh sách trừng phạt với các biện pháp phong tỏa tài sản và cấm giao dịch.

Hàng loạt vụ tịch thu tài sản nhắm vào Prince Group cũng đang diễn ra tại châu Á và châu Âu. Anh đóng băng tài sản doanh nghiệp và bất động sản trị giá hơn 130 triệu USD liên quan đến Chen Zhi, trong khi chính quyền đảo Đài Loan, Singapore và đặc khu Hong Kong đều tiến hành các vụ khám xét, tịch thu tài sản của tập đoàn, với số tiền lên tới 350 triệu USD.

Là một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia, Prince Group hoạt động tại hơn 30 quốc gia với các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng kể từ năm 2015. Prince Group hiện diện khắp Campuchia, với khoản đầu tư bất động sản trị giá 2 tỷ USD, trong đó có trung tâm mua sắm Prince International Plaza tại thủ đô Phnom Penh.

Theo Prince Group, những cáo buộc nhằm vào họ đã "gây tổn hại không đáng có cho hàng nghìn nhân viên, đối tác và cộng đồng mà tập đoàn phục vụ".

Tuy nhiên, công tố viên Mỹ, Anh cùng cơ quan điều tra nhiều nước khác cáo buộc tập đoàn có hành vi gây ảnh hưởng tiêu cực, điều hành mạng lưới trực tuyến tinh vi, nhắm vào các nạn nhân bằng cách lừa tình, lừa đầu tư và rửa tiền thông qua tiền điện tử. Tháng trước, Bộ Tư pháp Mỹ gọi Prince Group là "một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á" và ông trùm Chen Zhi, người mang hai quốc tịch Anh - Campuchia, hiện vẫn "lẩn trốn".

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)