Tập đoàn của ông Johnathan Hạnh Nguyễn đoạt hai giải quốc tế

Tập đoàn IPPG của ông Johnathan Hạnh Nguyễn nhận hai giải từ HR Asia - "Best companies to work for in Asia 2025" và "DEI Award", hôm 14/8.

Lễ trao giải diễn ra tại GEM Center, TP HCM. Con út ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Hiếu Nguyễn, Phó tổng giám đốc Liên Thái Bình Dương (IPPG) - đại diện tập đoàn nhận hai hạng mục gồm: "Best companies to work for in Asia 2025" (Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025) và "DEI Awards" (viết tắt từ Diversity, Equit, and Inclusion - tức Bình đẳng giới, đa dạng, hòa nhập).

Ban tổ chức HR Asia đánh giá cao nỗ lực kiến tạo môi trường làm việc lý tưởng của doanh nghiệp, trong đó, yếu tố hiệu suất, con người và trách nhiệm xã hội được đặt ngang hàng.

Theo đó, IPPG được ghi nhận thiết lập hệ sinh thái nhân sự hiện đại, tích hợp công nghệ lẫn bộ nguyên tắc DEI vào chiến lược phát triển. Các giá trị cốt lõi như "trung thực, tôn trọng, đam mê, hoàn hảo" được cụ thể hóa thành văn hóa doanh nghiệp hiệu suất cao, minh bạch và gắn kết.

Phó tổng giám đốc IPPG Hiếu Nguyễn đại diện tập đoàn nhận kỷ niệm chương từ HR Asia. Ảnh: NVCC

Tại buổi lễ, doanh nhân trẻ Hiếu Nguyễn cho biết hai giải thưởng này dành cho tập thể IPPG và tri ân đóng góp của từng cá nhân trong tập đoàn. Anh kỳ vọng mọi nhân sự tiếp tục giữ ngọn lửa nhiệt huyết để bứt phá hơn nữa trong năm tới.

"IPPP được vinh danh không chỉ vì có văn phòng đẹp hay nhiều chuyến du lịch. Điều thật sự đưa chúng tôi đến đây là sự đoàn kết của cấp thực tập sinh, nhân viên lẫn lãnh đạo cấp cao. Tất cả cần một mục tiêu đủ lớn để cùng nhau chiến đấu. Khi truyền được cảm hứng, chia sẻ tầm nhìn và gắn kết mọi người vào một mục tiêu chung, sức mạnh đó sẽ rất đáng gờm", Hiếu Nguyễn nói.

Hiếu Nguyễn và cấp lãnh đạo tập đoàn tại lễ trao giải. Ảnh: NVCC

Cũng theo Hiếu Nguyễn, hạng mục DEI Award cho thấy cam kết chiến lược của IPPG trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, đa dạng, toàn diện tại nơi làm việc. Những năm qua, IPPG tích cực triển khai các chương trình đào tạo giới, cố vấn nữ lãnh đạo và tích hợp mục tiêu DEI vào KPI lãnh đạo toàn hệ thống, điển hình là ký kết nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (WEPs), hợp tác sâu rộng với UN Women giai đoạn 2025-2027.

"IPPG sẽ nỗ lực hơn nữa để hướng đến hình mẫu doanh nghiệp Việt hiện đại, nhân văn và hội nhập, nơi con người là trung tâm của phát triển bền vững", Phó tổng giám đốc IPPG nói thêm.

Hiện tập đoàn Liên Thái Bình Dương kinh doanh đa lĩnh vực, là đối tác phân phối độc quyền của hơn 100 thương hiệu thế giới, đầu tư quản lý trung tâm thương mại và hơn 1.000 cửa hàng bán lẻ cao cấp. Doanh nghiệp còn đầu tư sân bay quốc tế Cam Ranh và kinh doanh chuỗi cửa hàng miễn thuế tại các sân bay khắp cả nước. Năm qua, doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước 15.410 tỷ đồng và tạo công ăn việc làm cho hơn 25.000 lao động trong nước.

Đông Vệ