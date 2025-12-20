Tập đoàn Cloud Gate triển khai ba dự án ở phía Đông Đăk Lăk

Tập đoàn Cloud Gate khởi động ba dự án nhà ở tại khu vực phía Đông Đăk Lăk, tổng vốn đầu tư 6.600 tỷ đồng, gồm phân khúc cao cấp và nhà ở xã hội, sáng 19/12.

Dự án nhà ở cao cấp Cloud Reserve Central Tuy Hoa được triển khai tại khu vực phía Bắc đường Trần Phú, một trong những trục phát triển đô thị trọng điểm của địa phương. Công trình có quy mô 1,84 ha, gồm 16 căn biệt thự đơn lập và 118 căn nhà liền kề, quy hoạch đồng bộ theo tiêu chuẩn hiện đại.

Nghi thức khởi công dự án. Ảnh: CĐT

Theo chủ đầu tư, dự án được định hướng phát triển khu nhà ở cao cấp với mật độ xây dựng phù hợp, chú trọng không gian sống và cảnh quan. Khi hoàn thành, công trình kỳ vọng góp phần chỉnh trang khu vực ven biển Tuy Hòa, bổ sung nguồn cung nhà ở chất lượng cao.

Việc triển khai dự án diễn ra trong bối cảnh khu Đông Đăk Lăk đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng với nhiều công trình lớn như cao tốc Bắc - Nam, các khu công nghiệp, cảng nước sâu Bãi Gốc, mở rộng sân bay Tuy Hòa và hệ thống giao thông liên vùng.

Dự án Cloud Reserve Central Tuy Hoa gồm 16 biệt thự, 118 căn liền kề. Ảnh: CĐT

Bên cạnh dự án thấp tầng, Cloud Gate định hướng phát triển Cloud Icon L'Avenir như một phân khu căn hộ cao tầng hiện đại, đóng vai trò bổ sung quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị đa phân khúc tại khu Đông Đăk Lăk.

Dự án được quy hoạch với các tòa nhà cao 30-32 tầng, cung cấp đa dạng sản phẩm căn hộ diện tích 30-100 m2, phù hợp nhu cầu an cư và đầu tư của người trẻ, gia đình trẻ, chuyên gia làm việc tại địa phương cũng như các nhà đầu tư.

Cloud Icon L'Avenir được phát triển theo triết lý "Living on Top", chú trọng trải nghiệm sống trên cao với hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ như: sảnh đón và lounge sinh hoạt cộng đồng, hồ bơi, khu sinh hoạt ngoài trời, khu thể thao - chăm sóc sức khỏe, khu vui chơi trẻ em, không gian cảnh quan và các tiện ích dịch vụ thương mại thiết yếu phục vụ cư dân.

Dự án Cloud Icon L'Avenir nằm trên trục đường ven biển. Ảnh: CĐT

Cloud Icon L'Avenir được kỳ vọng mở ra cơ hội sở hữu căn hộ hiện đại với chi phí hợp lý, góp phần gia tăng khả năng tiếp cận nhà ở chất lượng cho đông đảo người dân, đồng thời tạo nguồn cung căn hộ cao tầng phù hợp với nhu cầu thực của thị trường.

Song song với phân khúc cao cấp, tập đoàn khởi động dự án nhà ở xã hội An Phú (Cloud Living An Phu) tại phường Bình Kiến. Dự án hướng tới đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người lao động, cán bộ công nhân viên và các gia đình trẻ đang sinh sống, làm việc tại khu vực phía Đông tỉnh.

Khu nhà ở có diện tích hơn 43.000 m2, mật độ xây dựng khoảng 40%, ưu tiên không gian xanh và tiện ích công cộng. Quy mô gồm 2.270 căn hộ, cao từ 10 đến 15 tầng, diện tích căn hộ 35-70 m2, bố trí tối đa hai tầng hầm và khu công viên cây xanh khoảng 1.000 m2.

Theo đại diện doanh nghiệp, hệ thống tiện ích được thiết kế theo hướng phục vụ nhu cầu sinh hoạt thiết yếu, góp phần hình thành khu dân cư ổn định và bền vững.

Việc triển khai đồng thời dự án nhà ở cao cấp và nhà ở xã hội thể hiện chiến lược đầu tư đa phân khúc của Cloud Gate tại Đăk Lăk. Tổng mức đầu tư cho chuỗi dự án tại khu Đông tỉnh này khoảng 6.600 tỷ đồng.

Dự án nhà ở xã hội An Phú gồm 2.270 căn hộ có diện tích 35-70 m2. Ảnh: CĐT

Bà Đỗ Thanh Hoa, Tổng giám đốc Tập đoàn Cloud Gate, cho biết doanh nghiệp xác định đây là bước đi dài hạn, gắn hoạt động đầu tư với phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đồng thời cam kết triển khai dự án đúng tiến độ và quy hoạch được phê duyệt.

Chuỗi dự án của Cloud Gate được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển cho khu Đông Đăk Lăk, đáp ứng nhu cầu nhà ở đa dạng và góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.

Song Anh