Tập đoàn BEST kỷ niệm 16 năm thành lập

Ông Johnny Chou, Chủ tịch BEST nhấn mạnh quyết tâm mang dịch vụ chất lượng đến khách hàng toàn cầu, nhân dịp 16 năm thành lập.

Thành lập năm 2007, BEST Inc. định hướng lấy công nghệ làm nền tảng phát triển để mang đến các dịch vụ hậu cần logistics thông minh, hiệu đại, chất lượng. Đội ngũ nhân viên không ngừng tìm cách cải tiến ứng dụng, công nghệ, mở rộng mạng lưới phục vụ nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất.

Đại diện BEST tại sự kiện niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán New York, Mỹ năm 2017. Ảnh: BEST Express

Năm đầu tiên hoạt động, doanh nghiệp tập trung vào nền tảng công nghệ BEST Cloud, đồng thời tìm cách phát triển mạng lưới để triển khai toàn diện các dịch vụ logistics. Đến năm 2008, BEST Inc. giới thiệu dịch vụ chuỗi cung ứng thông minh BEST Supply Chain, góp phần kết nối nhà cung cấp, doanh nghiệp bán lẻ với người tiêu dùng.

Khi hoạt động đi vào ổn định, doanh nghiệp liên tục mở rộng các loại hình dịch vụ mới nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng. Đến nay hệ sinh thái dịch vụ của BEST đã phát triển thêm dịch vụ chuyển phát nhanh nội địa BEST Express, vận chuyển hàng xuyên biên giới BEST Cross border, giải pháp quản lý bán thương mại điện tử xuyên biên giới BEST Software...

Bên trong kho hàng xuyên biên giới của BEST tại Mỹ. Ảnh: BEST Express

Bên cạnh dịch vụ hậu cần thương mại điện tử, BEST Inc. cũng giới thiệu mô hình kinh doanh bưu cục nhượng quyền nhằm mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội sở hữu và mở rộng kinh doanh nhanh chóng, hiệu quả.

Năm 2017, BEST Inc. tạo bước ngoặt lớn khi niêm yết cổ phiếu của trên sàn chứng khoán New York, Mỹ. Hiện tại, công ty mở rộng mạng lưới dịch vụ tại 8 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời cung cấp toàn diện các dịch vụ hậu cần và giá trị gia tăng, gồm giao nhận hàng hóa, quản lý chuỗi cung ứng và dịch vụ logistics toàn cầu. Doanh nghiệp đã phục vụ 600 thương hiệu trong và ngoài nước nhờ hoàn thiện chuỗi cung ứng tập trung vào sự phát triển của logistics, tệp khách hàng chất lượng cao.

Những năm gần đây, doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực trí tuệ kỹ thuật số, đồng thời hướng tới mục tiêu xây dựng chuỗi cung ứng thông minh hơn và hiệu quả hơn. Nhờ đó, BEST Express liên tục mở rộng phạm vi phủ sóng và cải thiện hiệu suất giao hàng; BEST Supply Chain tiếp tục hoàn thiện năng lực trong chuỗi cung ứng kỹ thuật số và thu hút thêm nhiều khách hàng mới. Trong khi đó, BEST Global đã có những bước phát triển ổn định ở Đông Nam Á bằng cách liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng thị trường; BEST Software cam kết giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ cải thiện khả năng quản trị thông tin và số hoá dữ liệu kinh doanh, BEST Cross-border giúp các đối tác vươn ra toàn cầu nhờ kinh doanh xuyên biên giới.

BEST Inc. lấy chất lượng dịch vụ làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động trong năm tới. Ảnh: BEST Express

Thời gian tới, BEST Inc. sẽ tiếp tục tập trung vào các nghiệp vụ kinh doanh cốt lõi, tăng cường xây dựng B2B2C và mạng lưới kinh doanh xuyên biên giới. Qua đó, thúc đẩy hợp tác giữa vận tải, chuỗi cung ứng và các phần mềm quản lý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể của tập đoàn, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Tuệ Anh