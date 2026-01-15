Tập đoàn Bel tăng gấp đôi công suất nhà máy tại Việt Nam

Dự án của Bel có tổng vốn đầu tư 16,7 triệu Euro, dự kiến khởi công vào cuối tháng 1 và hoàn thành vào tháng 3/2027.

Bel, tập đoàn thực phẩm đa quốc gia của Pháp, vừa công bố dự án mở rộng nhà máy sản xuất tại Việt Nam vào ngày 15/1, tại TP HCM. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trên hành trình phát triển dài hạn và bền vững tại Việt Nam cũng như toàn châu Á.

Ông Stéphane Dupays - Giám đốc Vận hành khối công nghiệp toàn cầu Tập đoàn Bel chia sẻ, Việt Nam là một trong những thị trường năng động nhất tại châu Á và là trụ cột trong chuỗi cung ứng tại khu vực của tập đoàn. "Việc tiếp tục mở rộng thể hiện niềm tin của chúng tôi vào Việt Nam cũng như tham vọng xây dựng nơi đây trở thành trung tâm sản xuất lớn, phục vụ người tiêu dùng trong nước và toàn khối ASEAN. Đồng thời, chúng tôi mong muốn duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng, an toàn và phát triển bền vững".

Lãnh đạo các cấp và Ban lãnh đạo Tập đoàn Bel thực hiện nghi thức động thổ Nhà máy Bel Việt Nam giai đoạn 2, vào ngày 15/1, tại phường Bình Dương, TP HCM. Ảnh: Tập đoàn Bel

Theo chia sẻ từ đại diện tập đoàn, dự án mở rộng nhà máy sản xuất có tổng vốn đầu tư 16,7 triệu Euro, sẽ giúp Bel tăng gấp đôi năng lực sản xuất và cung ứng lên mức 20.000 tấn một năm, hướng đến việc gia tăng thị phần phô mai vượt mức 74% tại thị trường Việt Nam. Kết quả tăng trưởng này đến từ hàng loạt sản phẩm thế mạnh được sản xuất trực tiếp tại đây. Bên cạnh đó, khả năng phát triển sản phẩm phù hợp với thị hiếu từng khu vực là cơ sở để nhà máy đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường lớn như Đông Nam Á, Trung Quốc, Nhật Bản và Arab Saudi.

Dự án mới gồm một dây chuyền thử nghiệm độc lập phục vụ hoạt động nghiên cứu - đổi mới - phát triển, nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và thói quen tiêu dùng đặc thù của từng thị trường. Dây chuyền này cho phép Bel thử nghiệm sản phẩm ngay ở quy mô sản xuất, đẩy nhanh việc triển khai cải tiến và đưa ra thị trường các dòng sản phẩm bền vững, dễ tiếp cận hơn trong khu vực. Khi đi vào vận hành, dự án dự kiến tạo thêm nhiều việc làm tại địa phương, với quy mô nhân sự tăng từ 188 lên khoảng 400 người trong dài hạn.

Ông Đặng Hữu Thuận - Giám đốc Vận hành khối công nghiệp khu vực Đông Bắc Á Tập đoàn Bel nhấn mạnh, thành công tại Việt Nam là động lực cho sự tăng trưởng của doanh nghiệp tại châu Á. Nhờ đội ngũ nhân sự tận tâm, sản phẩm được phát triển phù hợp với đặc thù từng thị trường và mô hình xuất khẩu hiệu quả, Việt Nam trở thành trung tâm trong chiến lược phát triển khu vực của Bel.

"Sự đầu tư mới này sẽ giúp chúng tôi đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, tiếp tục mang đến các sản phẩm dinh dưỡng, dễ tiếp cận và thân thiện với môi trường cho hàng triệu người tiêu dùng", ông nói.

Lãnh đạo Tập đoàn Bel và Ban giám đốc Bel Việt Nam chụp hình lưu niệm tại lễ động thổ xây dựng Nhà máy Bel Việt Nam giai đoạn 2, vào ngày 15/1, tại phường Bình Dương, TP HCM Ảnh: Tập đoàn Bel

Tập đoàn Bel được thành lập năm 1865, là một trong những tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực thực phẩm ăn nhẹ tốt cho sức khỏe gồm các dòng sản phẩm từ phô mai, trái cây và có nguồn gốc thực vật. Các thương hiệu nổi bật gồm The Laughing Cow (Con Bò Cười), Kiri, Babybel, Boursin, Pom'Potes and GoGo squeeZ cùng hơn 20 thương hiệu khác.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2011, Bel xây dựng mô hình sản xuất tích hợp, vừa phục vụ tiêu dùng trong nước vừa xuất khẩu sang khu vực Đông Nam Á. Năm 2015, tập đoàn đầu tư gần 13 triệu Euro xây dựng nhà máy mới, nâng công suất từ 4.000 lên 10.000 tấn mỗi năm, tương đương hơn 3 triệu miếng phô mai mỗi tuần.

Châu Á đóng vai trò then chốt trong chiến lược tăng trưởng toàn cầu của Bel, với hàng loạt khoản đầu tư chiến lược tại Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia. Năm 2024, tập đoàn đạt doanh thu 3,7 tỷ Euro, sở hữu 30 nhà máy, hoạt động tại hơn 120 quốc gia với khoảng 11.000 nhân sự.

(Nguồn: Tập đoàn Bel)