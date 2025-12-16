Tập đoàn Bcons phát triển căn hộ đa tiện ích ngay quốc lộ 13

Tập đoàn Bcons xây dựng dự án Bcons NewSky ở quốc lộ 13, với 79 tiện ích nội khu, hạ tầng đồng bộ, phù hợp khách hàng tìm kiếm nơi an cư có kết nối thuận tiện.

Theo các chuyên gia, quốc lộ 13 đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi hạ tầng giao thông, thương mại, đô thị được đầu tư đồng bộ, từng bước định hình vai trò trục kết nối quan trọng giữa TP HCM và khu vực Đông Bắc. Hạ tầng khu vực được đầu tư đồng bộ, hoạt động thương mại - dịch vụ tăng tốc, cùng làn sóng dịch chuyển dân cư ngày càng rõ nét... tất cả tạo nên sức bật cho bất động sản dọc trục quốc lộ 13.

Dự án tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 13. Ảnh phối cảnh: Tập đoàn Bcons

Sự hiện diện của các trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học và hệ tiện ích quy mô lớn hình thành tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt hằng ngày. Những yếu tố này giúp khu vực trở thành lựa chọn đối với nhóm khách hàng tìm kiếm nơi an cư có kết nối thuận tiện, tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Bcons giới thiệu dự án Bcons NewSky tại mặt tiền quốc lộ 13. Dự án có lợi thế về vị trí khi nằm trực diện trục giao thông chính và đồng thời gần khu vực dự kiến bố trí nhà ga tuyến Metro 2 Bình Dương, với khoảng cách chỉ khoảng 100 m theo định hướng quy hoạch đang được nghiên cứu. Yếu tố kết nối này giúp cư dân thuận tiện di chuyển về TP HCM, trung tâm Thuận An và các khu vực lân cận, đồng thời gia tăng khả năng tiếp cận các tiện ích hiện hữu.

Dự án được đầu tư theo định hướng kiến tạo không gian sống hoàn chỉnh, có 79 tiện ích nội khu, đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi cư dân. Các tiện ích gồm không gian thư giãn, khu sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao - giải trí và mảng xanh nội khu. Bên cạnh hệ tiện ích nội khu đa lớp, cư dân tương lai của Bcons NewSky còn thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích ngoại khu đã hình thành, tiếp tục phát triển quanh trục quốc lộ 13: trung tâm thương mại, dịch vụ giáo dục - y tế, siêu thị và các khu mua sắm hiện đại.

Phối cảnh Bcons NewSky. Ảnh: Tập đoàn Bcons

Đại diện Tập đoàn Bcons cho biết, trong bối cảnh trục quốc lộ 13 đang bước vào thời kỳ phát triển sôi động, sự xuất hiện của Bcons NewSky được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn cho thị trường nhà ở khu vực Thuận An. Dự án góp phần bổ sung nguồn cung chất lượng cho khu vực, mở ra chuẩn sống đô thị mới - nơi kết nối, tiện nghi và chất lượng sống được quy tụ trong cùng một tọa độ.

Hoàng Đan