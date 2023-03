Tập đoàn Bankland tự phát hành 10.000 tỷ cổ phiếu để lừa đảo

Hà NộiCổ phần tập đoàn Bankland bị cáo buộc vẽ ra các dự án bất động sản ở huyện Thường Tín và tự phát hành 10.000 tỷ cổ phiếu để lừa hàng nghìn nhà đầu tư, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 14/3, Quản Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty Bankland; Nguyễn Thị Như, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Bankland và Vũ Đức Tĩnh, Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Văn Minh, bị Công an Hà Nội khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, năm 2021, Tĩnh ứng trước toàn bộ chi phí thành lập Công ty Cổ phần tập đoàn Bankland nhưng không tham gia lãnh đạo và hưởng 10% doanh thu. Dương, Như được cử làm lãnh đạo công ty.

Công ty Bankland quảng cáo có các nghề kinh doanh là bất động sản, mua bán ôtô, cổ phiếu nội bộ để thu nhà đầu tư góp vốn. Nhà đầu tư sẽ được hưởng lãi suất kỳ hạn từ 6 đến 72 tháng với mức 43,2%/năm. Tuy nhiên trên thực tế Bankland không có bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhà chức trách cáo buộc, để thu hút thêm nhiều "con mồi", Dương và Như liên tục thông báo các chương trình ưu đãi như: nộp tiền nhanh hưởng ngay quà tặng như vàng, sổ đỏ, ôtô, xe SH, tour du lịch.

Một buổi quảng cáo của Bankland. Ảnh: Bankland

Hoạt động hơn một năm, chưa được cấp phép phát hành cổ phiếu nhưng tháng 6/2022, Dương tự ký thông báo thành lập sàn giao dịch cổ phiếu điện tử Banklandexchange. Anh ta cho phát hành 10.000 tỷ cổ phiếu của công ty Bankland (Mã BLI) với định giá khởi điểm là 0.0001 USD/cổ phiếu.

Dương còn tạo ra 10 gói trái phiếu từ 100 đến 10 triệu USD cho các nhà đầu tư dùng cổ phiếu BLI để đăng ký mua bất động sản của Bankland.

Bankland quảng cáo sở hữu nhiều dự án bất động sản ở các vị trí "vàng" và tổ chức mở bán rầm rộ dự án phân lô, tách nền ở huyện Thường Tín. Khách hàng đầu tư phải đặt cọc từ 50 triệu đồng trở lên để công ty làm hạ tầng dự án.

Theo cơ quan điều tra, đây chỉ là quảng cáo ảo bởi những mảnh đất công ty này sở hữu chỉ là nông nghiệp, chưa được cấp phép đầu tư dự án hay phân lô, bán nền.

Hiện các nhà đầu tư góp vốn chỉ được nhận lãi suất trong khoảng 3 tháng đầu năm 2022. Những người đầu tư đất thì chưa được nhận mặt bằng hay sổ đỏ. Cảnh sát xác định có khoảng 4.000 nhà đầu tư đã ký hơn 7.000 hợp đồng hợp tác đầu tư và nộp hơn 400 tỷ đồng vào công ty Bankland.

Tháng 11/2022, Bankland mất khả năng trả tiền cho các nhà đầu tư nên Tĩnh đã chỉ đạo đồng phạm bán nhanh các bất động sản để thu tiền về.

Bằng thủ đoạn như trên, nhóm Tĩnh đã chiếm đoạt tiền góp vốn hợp tác đầu tư, mua cổ phiếu BLI và mua bất động sản tại dự án ở huyện Thường Tín của 27 bị hại với tổng số tiền trên 33 tỷ đồng và 30.000 USD.

Vụ án do Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội phối hợp cùng C03 Bộ Công an và Công an quận Cầu Giấy. Nhà chức trách đang mở rộng điều tra để xác định thêm bị hại và các hành vi phạm tội của nghi can.

Phạm Dự