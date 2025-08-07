Tập đoàn Austdoor tổ chức chuỗi hội nghị khách hàng

Hội nghị khách hàng được Tập đoàn Austdoor tổ chức trên cả nước, nhằm tăng cường kết nối hệ sinh thái đối tác - đại lý - nhà phân phối và ra mắt loạt sản phẩm mới.

Sự kiện diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9, gồm 10 hội nghị dành cho khách hàng dự án, nhà phân phối và đại lý, kết hợp ra mắt loạt sản phẩm công nghệ mới. Chủ đề xuyên suốt là "Cú bật tiên phong - Vươn tầm thịnh vượng", thể hiện định hướng phát triển của Austdoor trong giai đoạn tiếp theo.

Hội nghị khách hàng do doanh nghiệp tổ chức hút nhiều khách tham gia. Ảnh: Austdoor

Ông Dương Quốc Tuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn Austdoor cho biết chuỗi sự kiện không chỉ là dịp tri ân, mà còn là cơ hội chia sẻ chiến lược, giới thiệu sản phẩm mới và tăng cường kết nối với hệ sinh thái đối tác. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đồng hành lâu dài cùng khách hàng, tạo ra giá trị bền vững và góp phần thúc đẩy ngành vật liệu xây dựng phát triển.

Ngay từ các hội nghị đầu tiên như Hội nghị khách hàng dự án, nhà phân phối; Hội nghị khách hàng và ra mắt sản phẩm mới tại Hà Nội, HCM, Hải Phòng, Austdoor chuẩn bị kỹ lưỡng cả về nội dung và tổ chức. Ban lãnh đạo trực tiếp chia sẻ định hướng kinh doanh, các chính sách hỗ trợ, đồng thời tổ chức đối thoại mở để lắng nghe và ghi nhận ý kiến từ hệ thống đại lý, nhà phân phối, đối tác.

Ông Dương Quốc Tuấn, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Austdoor

Ông Hoàng Thanh Tùng, Giám đốc khối Kinh doanh Nội địa nhấn mạnh vai trò then chốt của đối tác khách hàng trong chiến lược phát triển của tập đoàn. Theo ông, các hội nghị là nơi giới thiệu sản phẩm mới, không gian để lắng nghe, thấu hiểu và cùng nhau tìm giải pháp tối ưu cho thị trường.

Tiếp nối chuỗi hoạt động, Austdoor tổ chức thêm nhiều hội nghị tại các địa phương trọng điểm như Phú Thọ, Cần Thơ và Bình Định. Mỗi sự kiện dự kiến thu hút khoảng 300 khách mời là đại lý sản xuất, lắp đặt và nhà phân phối chiến lược.

Tại các sự kiện, Austdoor giới thiệu nhiều dòng sản phẩm mới tích hợp công nghệ hiện đại và thiết kế tối ưu như cửa nhôm sinh thái, cửa thoát hiểm hai trong một, cửa sổ cuốn ba trong một, khung che nắng pergola, rèm che nắng, bộ tời AX, lưu điện Z và cửa cuốn công nghiệp mới. Các sản phẩm được phát triển dựa trên nghiên cứu thực tế, ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và đáp ứng xu hướng tiêu dùng bền vững.

Các sản phẩm mới tối ưu trải nghiệm người dùng được doanh nghiệp giới thiệu tại hội nghị khách hàng 2025. Ảnh: Austdoor

Đại diện hệ thống phân phối, ông Vũ Xuân Hòa, Đại diện đại lý Bách Việt cho biết, việc Austdoor ra mắt sản phẩm mới ngay tại hội nghị thể hiện sự đầu tư bài bản và chiến lược rõ ràng.

"Sự chỉn chu trong thiết kế và chất lượng sản phẩm cho thấy tâm huyết của doanh nghiệp, đồng thời tạo thêm động lực để chúng tôi đồng hành dài hạn", ông Hòa nói.

Được thành lập từ năm 2003, Austdoor hiện là một trong những thương hiệu dẫn đầu ngành cửa và vật liệu xây dựng công nghệ cao tại Việt Nam. Doanh nghiệp có mạng lưới hơn 600 đại lý ủy quyền và 2.000 điểm bán lẻ tại 34 tỉnh thành. Tập đoàn cũng ghi dấu với nhiều thương hiệu uy tín, liên tục được vinh danh tại các giải thưởng về chất lượng, đổi mới và phát triển bền vững.

Với nền tảng tài chính vững mạnh, đội ngũ chuyên môn cao và chiến lược phát triển rõ ràng, Austdoor đặt mục tiêu mở rộng thị trường, nâng cao giá trị thương hiệu và đưa các sản phẩm Việt chinh phục thị trường khu vực, quốc tế.

