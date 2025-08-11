Tập đoàn Arup tập trung mở rộng thị trường Việt Nam

Tập đoàn Arup đẩy mạnh hiện diện tại Việt Nam qua các dự án giao thông, đô thị và bất động sản, hướng đến chiến lược phát triển bền vững và dài hạn.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, trước làn sóng đô thị hóa mạnh mẽ, nhu cầu phát triển hạ tầng bền vững tại Việt Nam ngày càng cấp thiết. Trong đó, các mô hình như phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (Transit-oriented development - TOD) và hạ tầng giao thông quy mô lớn dần trở thành giải pháp chiến lược để giải quyết bài toán quy hoạch đô thị hiện đại.

Nắm bắt xu thế này, Arup - Tập đoàn tư vấn kỹ thuật và kiến trúc toàn cầu với gần 80 năm kinh nghiệm, đang mở rộng đầu tư vào Việt Nam. Trong gần hai thập niên qua, Arup đã đồng hành Việt Nam thông qua nhiều dự án trọng điểm, khẳng định vai trò tiên phong trong việc kiến tạo đô thị bằng phương pháp thiết kế tổng thể (Total Design). Phương pháp này tích hợp tầm nhìn chiến lược, giải pháp kỹ thuật và hiệu quả phát triển lâu dài, phù hợp với điều kiện đặc thù của từng đô thị.

Arup có vai trò nghiên cứu tiền khả thi cho dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Ảnh minh họa: Arup

Theo các chuyên gia, tốc độ đô thị hóa nhanh đang mở ra nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng kéo theo các thách thức về dân số, giao thông, môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Đứng trước tình hình đó, Việt Nam cần có sự chuyển dịch sang mô hình đô thị phát thải thấp toàn diện và linh hoạt. Xu hướng nổi bật là mở rộng các tuyến metro gắn liền với chính sách TOD nhằm thúc đẩy mô hình đô thị nén theo hướng giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân. Xu hướng mang lại những giá trị tích cực về kinh tế, xã hội và môi trường.

Hiện, Chính phủ Việt Nam cũng dành các khoản đầu tư lớn cho mạng lưới giao thông công cộng và hệ thống đường sắt. Bên cạnh đó, chính phủ cũng chú trọng đến vai trò của hợp tác công - tư trong sáng kiến thành phố thông minh, với trọng tâm là ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Trong hành trình đồng hành Việt Nam chuyển đổi hạ tầng đô thị, Tập đoàn Arup đã tham gia nhiều dự án quy mô lớn. Điển hình là dự án nghiên cứu tiền khả thi tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam dài khoảng 1.500 km, kết nối hai trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP HCM.

Ngoài ra, Arup cũng là đơn vị tư vấn quy hoạch tổng thể cho dự án TOD Hàng Xanh - mô hình TOD đầu tiên tại TP HCM. Tại đây, tập đoàn đưa ra các giải pháp tích hợp hài hòa giữa mật độ xây dựng, hệ thống giao thông và không gian công cộng theo hướng lấy con người làm trung tâm, tạo sự phát triển bền vững lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng đô thị.

Bên cạnh các dự án giao thông, các kỹ sư Arup Việt Nam đã tham gia đảm nhiệm các giải pháp kết cấu, địa kỹ thuật và cơ điện (MEP) cho những công trình mang tầm quốc gia như: Landmark 81, sân bay quốc tế Long Thành, tòa nhà Doji Tower 75 và Trung tâm hội nghị - hành chính tại Hải Phòng.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, những công trình này thể hiện năng lực nội địa hóa của đội ngũ kỹ sư Arup tại Việt Nam, được tích lũy từ hợp tác đa ngành và kinh nghiệm toàn cầu.

Mới đây, tập đoàn đã bổ nhiệm ông Jingfeng Xu giữ chức vụ Tổng giám đốc Arup tại Việt Nam. Ông Jingfeng có gần 20 năm đồng hành Arup, dẫn dắt, điều hành và phát triển nhóm vận hành hiệu quả tại nhiều thị trường và khu vực như Indonesia, Malaysia, khu vực Đông Nam Á, khu vực châu Đại Dương.

Ông Jingfeng Xu nhấn mạnh phát triển đô thị cần cách tiếp cận toàn diện, trong đó phương pháp Thiết kế Tổng thể cho phép tập đoàn hợp tác xuyên lĩnh vực và văn hóa để xây dựng những thành phố xanh, thông minh và bao trùm hơn. Sự hiện diện của ông cũng thể hiện cam kết đầu tư lâu dài và bài bản của Arup tại Việt Nam.

Ông Jingfeng Xu, tân Tổng giám đốc Arup Việt Nam (bên phải). Ảnh: Arup

Theo chiến lược mới, Arup xác định ba trụ cột ưu tiên để mở rộng đầu tư tại Việt Nam gồm giao thông, năng lượng và bất động sản, những lĩnh vực đóng vai trò nền tảng cho hạ tầng quốc gia. Trong đó, hạ tầng đường sắt đô thị sẽ là trọng điểm phát triển, dựa trên kinh nghiệm toàn cầu của Arup trong các hệ thống vận tải như metro, đường sắt nhẹ, tàu cao tốc và vận chuyển tự động.

Tập đoàn có khả năng cung cấp dịch vụ tích hợp từ nghiên cứu tiền khả thi đến triển khai, vận hành thực tế. Cùng đó, Arup tiếp tục thúc đẩy các giải pháp hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu phát triển bền vững, net-zero, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển hệ thống giao thông thông minh. Tăng cường hợp tác công - tư với các cơ quan nhà nước, chính quyền đô thị và các nhà phát triển, Arup đặt mục tiêu tạo ra những dự án có giá trị lâu dài, mang lại lợi ích cho cộng đồng và góp phần thúc đẩy phát triển xã hội.

Arup là tập đoàn đa quốc gia được thành lập từ năm 1946, trụ sở chính tại London, Anh Quốc. Hiện công ty có hơn 95 văn phòng tại 34 quốc gia, cung cấp các dịch vụ tư vấn và kỹ thuật với hơn 150 lĩnh khác nhau... Doanh nghiệp thành lập văn phòng tại Việt Nam từ năm 2008.

