Tập đoàn Apollo phát triển hệ thống phân phối bền vững

Apollo ưu tiên chuẩn hóa chất lượng, chủ động nguồn cung và đồng nhất sản phẩm trong chiến lược kinh doanh năm 2026.

Trong khuôn khổ chương trình họp mặt khách hàng đầu năm nay, Tập đoàn Apollo chia sẻ lựa chọn chiến lược ưu tiên củng cố nền tảng vận hành và độ ổn định của hệ thống, thay vì chỉ theo đuổi các mục tiêu tăng trưởng ngắn hạn.

Theo định hướng này, doanh nghiệp tập trung vào ba trụ cột vận hành gồm: giữ vững chuẩn chất lượng, chủ động nguồn cung và đảm bảo tính đồng nhất sản phẩm trên toàn mạng lưới phân phối. Các trụ cột này được xem là nền tảng giúp Apollo duy trì năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong giai đoạn thị trường nhiều biến động.

Tiệc khai xuân 2026 mở đầu năm mới bằng tinh thần kết nối, đồng thời khẳng định vị thế chuẩn mực của Apollo trong ngành được tổ chức vào ngày 28/2, tại Hà Nội.

Theo đại diện doanh nghiệp, ngành hóa chất - vật liệu xây dựng đòi hỏi hiệu năng vật liệu gắn trực tiếp với độ bền công trình. Vì vậy, "chuẩn mực" không nằm ở tuyên bố mà nằm ở khả năng duy trì chất lượng ổn định theo thời gian. Apollo đặt trọng tâm vào hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đồng thời tăng cường năng lực chuỗi cung ứng để hạn chế tác động từ biến động chi phí và rủi ro vận chuyển, hậu cần.

Tập đoàn cũng nhấn mạnh cam kết đồng hành với hệ thống khách hàng và đối tác bằng cách cập nhật kịp thời theo từng giai đoạn, bảo đảm thông tin minh bạch để các nhà phân phối chủ động kế hoạch bán hàng, tồn kho và triển khai thị trường.

Đại diện Tập đoàn Apollo chia sẻ định hướng kinh doanh, chiến lược sản phẩm và cam kết chất lượng cho giai đoạn mới.

Bên cạnh việc củng cố nền tảng vận hành, Apollo xác định năm 2026 là giai đoạn tiếp tục mở rộng hệ sinh thái theo hướng đa dạng ngành hàng và danh mục giải pháp, qua đó nâng cao năng lực phục vụ và tạo thêm giá trị cho khách hàng trong nhiều nhu cầu ứng dụng của ngành xây dựng.

Song song với định hướng này, tập đoàn thúc đẩy các hoạt động kết nối với hệ thống nhà phân phối và đối tác theo tinh thần "Win - Win - Win", nhằm nâng cao chất lượng phối hợp, chia sẻ định hướng thị trường và thống nhất các ưu tiên triển khai. Theo Apollo, khi toàn hệ thống cùng chung "tinh thần vận hành" và tiêu chuẩn chất lượng, hiệu quả hợp tác sẽ được nâng lên rõ rệt.

Trong đó, hành trình du xuân tại Mộc Châu vào đầu năm nay cùng đại diện các nhà phân phối cấp 1 được tổ chức như một không gian trao đổi cởi mở, giúp các bên tăng cường gắn kết và tạo đồng thuận cho kế hoạch năm. Với Apollo, đây không chỉ là hoạt động thường niên mà còn là cách nâng tầm quan hệ đối tác – nền tảng quan trọng để phát triển bền vững trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khắt khe.

Hoạt động kết nối giữa Apollo và các đối tác tại Mộc Châu vào đầu năm nay.

Trên nền tảng nội lực vận hành và định hướng chuẩn hóa, Tập đoàn Apollo tiếp tục cam kết đồng hành cùng khách hàng và hệ thống đối tác bằng cập nhật minh bạch, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, và tầm nhìn dài hạn hướng đến phát triển bền vững.

