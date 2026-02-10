Tập đoàn Ấn Độ chi 750 tỷ đồng mua cổ phần công ty của Hannah Olala

Công ty hàng tiêu dùng Marico (Ấn Độ) mua 75% cổ phần Skinetiq do bà Hannah Nguyễn (Hannah Olala) đồng sáng lập.

Với định giá vốn chủ sở hữu Skinetiq khoảng 1.000 tỷ đồng, giá trị thương vụ ước khoảng 750 tỷ, thực hiện qua Marico South-East Asia Corporation - công ty thành viên do Marico sở hữu toàn phần trụ sở ở TP HCM.

Skinetiq thành lập năm 2020 bởi ông Bùi Ngọc Anh và bà Hannah Nguyễn, hay được biết đến là Hannah Olala, nhà sáng tạo nội dung làm đẹp với hơn 1,5 triệu người theo dõi trên TikTok và Facebook.

Doanh nghiệp này sở hữu thương hiệu chăm sóc da Candid và phân phối độc quyền thương hiệu Murad tại Việt Nam. Họ ghi nhận phần lớn doanh thu từ các kênh trực tuyến và tăng trưởng nhanh nhờ thương mại xã hội. Năm 2025, Skinetiq công bố doanh thu 450 tỷ đồng, duy trì lãi trước thuế trung bình trên 20%.

Bà Hannah Nguyễn (Hannah Olala), Đồng sáng lập Skinetiq. Ảnh: MCN Olala

Marico thuộc nhóm những tập đoàn sản xuất sản phẩm tiêu dùng chuyên lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sức khỏe hàng đầu Ấn Độ. Năm tài chính 2024-2025, họ ghi nhận doanh thu 1,3 tỷ USD. Mảng kinh doanh quốc tế hiện đóng góp khoảng 25% doanh thu tập đoàn, với các thương hiệu như HairCode, Fiancée, Caivil, Hercules, X-Men, Purité de Prôvence...

Marico mua cổ phần chi phối Skinetiq trong bối cảnh ngành làm đẹp Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ, với khoảng 50% mức tiêu dùng được thúc đẩy bởi các kênh thương mại điện tử và mạng xã hội.

Dữ liệu từ nền tảng Metric cho biết làm đẹp là ngành hàng có doanh số (GMV) lớn nhất năm ngoái tính chung trên Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki. Người Việt đã chi gần 74.500 tỷ đồng để mua hơn 560 triệu sản phẩm làm đẹp trên 4 sàn này, tăng gần 30% về giá trị và hơn 6% số lượng so với 2024.

Bà Hannah Nguyễn sinh năm 1984 tại Buôn Ma Thuột và định cư Mỹ từ nhỏ. Bà tốt nghiệp ngành Kinh tế tại Đại học City University of New York. Năm 2011, bà về nước, theo đuổi lĩnh vực làm đẹp, trở thành người sức ảnh hưởng trong ngành (KOL), được biết đến với tên Hannah Olala. Ngoài đồng sáng lập Skinetiq, bà là CEO MCN Olala - hệ sinh thái chuyên chia sẻ kiến thức làm đẹp và kinh nghiệm cá nhân.

Dỹ Tùng