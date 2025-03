Tạp chí Nhật phát hành truyện của AI

Nhật BảnTạp chí Kohkoku giới thiệu truyện do AI sáng tác 95% nội dung, lấy bối cảnh thế giới sau khi nhân loại tuyệt chủng.

Tờ NHK cho biết tác phẩm mang tên Kage no Ame (Mưa bóng mây), được đăng ngày 25/3. Truyện xoay quanh thế giới hậu tận thế nơi loài người biến mất. Khi đó, trí tuệ nhân tạo (AI) khám phá ý nghĩa của cảm xúc thông qua những ký ức, cảm giác còn sót lại của con người.

Tác phẩm "Kage no Ame" được in trong tạp chí. Ảnh: NHK

Công nghệ ChatGPT được sử dụng cho tác phẩm, dưới sự hướng dẫn của nhà văn Rie Kudan, 35 tuổi. Chủ đề, diễn biến câu chuyện là ý tưởng của AI, còn Kudan nhận xét và đưa ra định hướng của truyện. Ngoài ra, cô gợi ý và chỉnh sửa hai phần mở đầu, kết thúc cũng như đảm nhận 5% nội dung còn lại. Quá trình sáng tác kéo dài khoảng hai tuần.

Rie Kudan từng đoạt giải Akutagawa tháng 1/2024 với tiểu thuyết Tokyo Sympathy Tower (Tháp đồng cảm Tokyo). Sau khi nhận giải, Kudan thừa nhận dùng ChatGPT tạo ra 5% số câu văn. Sau đó, một công ty quảng cáo đề xuất cô thực hiện một tác phẩm khác, dùng AI hoàn thành 95% nội dung. Trò chuyện với hãng tin, Rie Kudan cho biết: "Tôi xem lời đề nghị đó như một thử thách, hài lòng với thành quả hợp tác cùng AI. Trải nghiệm này cho tôi cơ hội suy ngẫm lại ý nghĩa của việc viết truyện hư cấu".

Nhà văn giới thiệu đoạn trích truyện bên trong tạp chí. Ảnh: Instagram Rie Kudan

Rie Kudan sinh năm 1990, hiện sống ở tỉnh Chiba, Nhật Bản. Năm 2021, cô thắng giải Literary World Newcomer Award với tiểu thuyết đầu tay Warui Ongaku (Bad Music). Ngoài gắn bó AI trong hoạt động sáng tạo, tác giả thường tâm sự những suy nghĩ khó nói với công cụ này. Đôi khi, phản hồi của ChatGPT truyền cảm hứng cho các cuộc đối thoại được cô sử dụng trong các tác phẩm của mình.

Chân dung nhà văn Rie Kudan. Ảnh: Japan News

Những năm gần đây, sách do AI viết xuất hiện nhiều trên văn đàn, với một số tác phẩm nổi bật: Tiểu thuyết 1 the Road (2017), truyện thiếu nhi Bob The Robot: Exploring the Universe (2020), tập thơ Aum Golly: Poems on Humanity by an Artificial Intelligence (2020), hồi ký The Inner Life of an AI: A Memoir by ChatGPT (2022). Tuy nhiên, nhiều người không chấp nhận sự hiện diện của trí tuệ nhân tạo trong ngành sáng tác, đặt nhiều câu hỏi về bản quyền và tác động của AI với lĩnh vực sáng tạo.

Hôm 12/3, Sam Altman - CEO của OpenAI, công ty đứng sau ChatGPT - khiến văn giới xôn xao khi đăng truyện ngắn A machine-shaped hand do AI viết. Trên trang X, anh nhận xét tác phẩm "truyền tải đúng cảm giác của tiểu thuyết siêu hư cấu". Tác giả Anh Jeanette Winterson cho rằng truyện ngắn "đẹp và cảm động", trong khi diễn viên kiêm tác giả David Baddiel đánh giá văn của AI sáo rỗng.

Phương Thảo (theo NHK)