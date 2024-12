Tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam hướng tới dữ liệu quốc tế

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam giúp các công bố kết quả nghiên cứu trong nước trên hệ thống dữ liệu quốc tế như ACI, DOAJ, OAJI… hướng tới WoS, Scopus.

Thông tin được chia sẻ tại hội thảo 65 năm và những bước phát triển của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức tại Hà Nội chiều 10/12.

Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, đánh giá qua quá trình phát triển đã khẳng định vị thế là một tạp chí khoa học đa ngành, liên ngành uy tín, hội nhập với khu vực và quốc tế. Tạp chí đã được chấp nhận tham gia một số cơ sở dữ liệu khu vực và quốc tế, được Hội đồng Giáo sư Nhà nước ghi nhận và tính điểm tối đa khi quy đổi công trình xét học hàm giáo sư, phó giáo sư ở nhiều ngành, liên ngành.

Bộ trưởng tin tưởng, tạp chí sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, đổi mới hơn nữa về nội dung và hình thức, mở rộng hợp tác quốc tế và không ngừng nâng cao chất lượng các bài báo khoa học. Đây sẽ là cầu nối đưa kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trong nước lan tỏa trên hệ thống dữ liệu quốc tế.

Bộ trưởng phát biểu tại hội thảo chiều 10/12. Ảnh: Xuân Bình

Được thành lập năm 1959 với tên gọi ban đầu là Tin tức Hoạt động Khoa học, Tạp chí đã trải qua nhiều giai đoạn đổi mới, từ việc đổi tên thành Tạp chí Hoạt động Khoa học đến Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Từ một ấn phẩm nhỏ, nay Tạp chí đã trở thành diễn đàn khoa học uy tín, đóng góp quan trọng trong việc lan tỏa tri thức và thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong cộng đồng.

Việc công bố các nghiên cứu trên cơ sở dữ liệu quốc tế được Tạp chí thực hiện trên hai phiên bản C và D bằng tiếng Anh. Trong đó phiên bản C (VJSTE) tập trung vào các lĩnh vực như khoa học tự nhiên, công nghệ và môi trường. Tạp chí bản C tham gia cơ sở dữ liệu khu vực Đông Nam Á (ACI) từ tháng 11 năm 2018, tham gia cơ sở dữ liệu quốc tế CABI (Centre for Agriculture and Biosciences International) năm 2018, OAJI (Open Academic Journals Index) tháng 4 năm 2021. Tháng 1/2023, tạp chí vào cơ sở dữ liệu quốc tế DOAJ (Directory of Open Access Journals).

Hiện, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam bản C đã được 16 Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành tính điểm công trình khoa học, trong đó có 14 Hội đồng tính từ 1 đến 1,25 điểm.

Bản D (VMOST JOSSH) đăng tải các bài báo khoa học lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Tạp chí bản D đã được 7 Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn tính điểm công trình khoa học. Hồi tháng 7, tạp chí bản D đã có mặt trong cơ sở dữ liệu khu vực Đông Nam Á (ACI).

Từ năm 2023, tạp chí bản C và bản D đã thực hiện quy trình xuất bản trực tuyến bằng hệ thống ScholarOne Manuscripts. Đây là hệ thống xuất bản quốc tế chuyên nghiệp nhất, được nhiều tạp chí khoa học hàng đầu trên thế giới sử dụng. Mỗi bài báo khoa học đều được đánh giá bởi ít nhất hai phản biện kín của Web of Science (WoS), được kiểm tra độ trùng lặp bằng phần mềm iThenticate. Các bài báo đều được gắn DOI khi xuất bản và đăng tải toàn văn dưới dạng full-text PDF. Tạp chí hướng đến mục tiêu xuất hiện trên các hệ thống uy tín như Web of Science và Scopus.

Ngoài ra tạp chí có hai bản tiếng Việt, với bản A giới thiệu các bài báo phục vụ quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bản B công bố nghiên cứu khoa học trong nhiều lĩnh vực, từ khoa học tự nhiên đến khoa học xã hội. Bản này được 25 Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành tính điểm công trình khoa học, trong đó có 19 Hội đồng được tính điểm cao từ 0,75 đến 1 điểm.

Vĩnh Hà