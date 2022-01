Tạp chí Anh gợi ý 8 khách sạn đáng thử ở Hội An

Các biệt thự tại The Nam Hai đều được xây theo thuật phong thủy và dựa nhiều vào các thiết kế đền đài, lăng tẩm của vua Tự Đức xưa. Đặc biệt thiết kế cho phép không khí trong lành, nắng sẽ đến được tất cả các góc trong biệt thự, cũng như không hạn chế tầm nhìn ra biển hay khoảng xanh. Nằm ẩn mình giữa khu nghỉ dưỡng là đền Hà My có từ thế kỷ 19, nơi các ngư dân xưa tìm đến để cầu cho mưa thuận gió hòa và những chuyến đi biển bình an. Giá phòng từ 16,5 triệu đồng/đêm. Ảnh: Four Seasons