Tạp chí Anh chọn Việt Nam vào 20 điểm đến mùa đông thú vị nhất thế giới

Việt Nam được tạp chí du lịch hàng đầu tại Anh Time Out vinh danh trong bảng xếp hạng "Những điểm đến thú vị nhất thế giới vào mùa đông" 2025-2026.

Tạp chí Anh hôm 2/10 công bố 20 điểm đến trong danh sách "Những điểm đến thú vị nhất thế giới mùa đông" 2025-2026. Việt Nam đứng vị trí thứ 16 trong danh sách.

Time Out xếp Việt Nam vào hạng mục "Best for food"- điểm đến mùa đông lý tưởng cho du khách yêu ẩm thực. Các chuyên gia từ tạp chí đánh giá ẩm thực Việt phong phú, dễ tiếp cận và có mức giá đa dạng từ quán vỉa hè đến nhà hàng cao cấp.

Trong tiết trời 12 -15 độ của mùa đông miền Bắc, món phở nóng được xem là biểu tượng. CNN từng nhiều lần gọi phở Việt Nam là "món súp ngon nhất thế giới", còn Lonely Planet đưa phở Hà Nội vào danh sách "50 món ăn nên thử trong đời".

Món phở Thìn Bờ Hồ kèm trứng chần là một trong những món ăn mùa đông được ưa chuộng tại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Giang

Tạp chí Anh gợi ý thời điểm lý tưởng để khám phá Việt Nam là từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau, khi thời tiết ổn định, chi phí du lịch phải chăng và nhiều trải nghiệm địa phương hấp dẫn. Tạp chí gợi ý ba điểm đến: Hà Nội với phố cổ, các quán jazz nhỏ và ẩm thực đường phố; Hội An với không gian cổ kính, món Cao Lầu và ánh đèn lồng; TP HCM năng động với hệ thống ẩm thực đa dạng và đời sống giải trí sôi động về đêm.

Một con phố Hà Nội vào mùa đông. Ảnh: Quang Anh

Danh sách của Time Out trải dài trên nhiều loại hình du lịch. Thái Lan được chọn là nơi có bãi biển đẹp nhất; Cape Town (Nam Phi) phù hợp cho kỳ nghỉ đô thị ngắn ngày; Tenerife (Tây Ban Nha) là điểm đến ấm áp nhất châu Âu; Namibia dành cho những ai muốn khám phá động vật hoang dã; còn Cartagena (Colombia) nổi bật về nghệ thuật. Ở nhóm ẩm thực, Việt Nam được đánh giá là điểm đến vượt trội.

Time Out là tạp chí du lịch - giải trí uy tín có trụ sở tại Anh, ra đời năm 1968 tại London. Ấn phẩm nhanh chóng phát triển thành hệ thống xuất bản toàn cầu, hiện xuất hiện tại hơn 300 thành phố trên thế giới. Time Out tập trung vào nội dung về du lịch, ẩm thực, văn hóa, nghệ thuật, đời sống đô thị và các hoạt động trải nghiệm. Các danh sách do Time Out công bố dựa trên khảo sát du khách, đánh giá chuyên môn của đội ngũ biên tập viên quốc tế và xu hướng trải nghiệm hiện hành.

Tuấn Anh (Theo Time Out, CNN)