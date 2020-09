Tạp chí Anh chọn 500 album nhạc hay nhất

Tờ Rolling Stone chọn 500 album hay nhất mọi thời, với hội đồng chấm gồm hơn 300 nghệ sĩ, nhà báo, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng.

Danh sách được tạp chí công bố hôm 22/9, ngôi đầu thuộc về album What's Going On (1971) của "hoàng tử nhạc soul" Marvin Gaye. "Tuyệt tác khởi nguồn là lời phản kháng lại sự bạo lực của cảnh sát tại Mỹ. Nó là một trong những album chủ đề đầu tiên của dòng nhạc soul và là một trong những tác phẩm gây ảnh hưởng nhất mọi thời. Sau What's Going On, nghệ sĩ da màu khắp thế giới cảm nhận một sự tự do mới về việc dùng âm nhạc phản ánh chính trị", các cây viết của Rolling Stone nhận xét.

Marvil Gaye - What's Going On MV "What's Going On". Video: Marvil Gaye Youtube.

Hội đồng chấm lần này gồm nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Taylor Swift, Beyoncé, Billie Eilish... Thành phần còn lại gồm các nhà sản xuất âm nhạc, nhân vật nổi tiếng trong ngành, nhà báo uy tín và đội ngũ phê bình của Rolling Stone. Mỗi người nộp một danh sách 50 album yêu thích nhất. Tác phẩm đứng đầu được tính 300 điểm, thấp nhất được tính 44 điểm. Hơn 3.000 album đã được đề cử vào danh sách.

Kết quả, bảng xếp hạng có 154 album mới xuất hiện so với bản cũ năm 2003. Trong đó, 84 tác phẩm được sản xuất trong thế kỷ 21. Theo USA Today, nhiều chuyên gia nhận định danh sách mới đa dạng hơn về thể loại nhạc, không bị thiên về rock như trước. Số album nhạc rap góp mặt cao gấp ba lần so với bảng xếp hạng cũ.

Top 10 vẫn là những sản phẩm âm nhạc "kinh điển" như Pet Sound (1966) của The Beach Boys, Blue (1971) của Joni Mitchell hay Songs in the Key of Life (1976) của Stevie Wonder. The Beatles là nghệ sĩ có nhiều album trong danh sách nhất với chín tác phẩm, xếp sau là Bob Dylan (tám album).

"Hiện tượng Grammy" Billie Eilish có album đầu tay đứng hạng 397, là nghệ sĩ trẻ nhất góp mặt trong danh sách. Hai giám khảo Beyonce và Taylor Swift cũng có sản phẩm vào bảng xếp hạng.

Billie Eilish - Bad Guy MV "Bad Guy" của Billie Eilish. Video: Billie Eilish Youtube.

Jon Dolan, nhà phê bình của Rolling Stone, nhận xét: "Tôi nghĩ kết quả này phản ánh đúng hơn gu nghe nhạc hiện nay. Nhiều thể loại hoàn toàn mới xuất hiện, từ latin đến krautrock... Bạn có thể nghe những album này cả trăm lần và vẫn tìm thấy sự mới mẻ. Giống cách tôi từng nghe The Velvet Underground & Nico và thầm nghĩ nó sẽ trường tồn với thời gian".

Rolling Stone tổ chức bình chọn 500 album nhạc hay nhất vào năm 2003, được đông đảo giới yêu nhạc đón nhận. Tính riêng năm ngoái, danh sách cũ này thu hút 63 triệu độc giả truy cập từ khắp nơi trên thế giới. Ban biên tập tạp chí cảm thấy bảng xếp hạng cần được cập nhật vì có nhiều tác phẩm mới trong hai thập niên qua. Album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967) từng đứng đầu bảng xếp hạng năm 2003.

Các album trong top 10 10. Lauryn Hill - "The Miseducation of Lauryn Hill" 9. Bob Dylan - "Blood on the Tracks" 8. Prince and the Revolution - "Purple Rain" 7. Fleetwood Mac - "Rumours" 6. Nirvana - "Nevermind" 5. The Beatles - "Abbey Road" 4. Stevie Wonder - "Songs in the Key of Life" 3. Joni Mitchell - "Blue" 2. The Beach Boys - "Pet Sounds" 1. Marvin Gaye - "What’s Going On"

Đạt Phan (theo Rolling Stone, USA Today)