Tạo trang web giả, lừa nhà đầu tư tiền ảo

Đà NẵngBa thanh niên lập nhóm "VIP" tiền ảo, tạo website giả mạo dự án nổi tiếng để lừa nhiều nhà đầu tư.

Ngày 19/9, Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt giam Phạm Tuấn Thành, 23 tuổi, quê Ninh Bình; Nguyễn Huy Hiệp, 27 tuổi, quê Hà Nội và Phạm Tiến Dũng, 26 tuổi, quê Hưng Yên để điều tra hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ba bị can bị bắt giữ. Ảnh: Thành Anh

Kết quả điều tra xác định nhóm đã cấu kết, lập các nhóm "VIP" trên mạng xã hội, thuê thiết kế website giả mạo những dự án tiền ảo nổi tiếng. Từ đó, nhóm dụ dỗ nạn nhân sử dụng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua USDT và nộp vào các ví tiền ảo do chúng kiểm soát.

Sau bước này, nhóm lừa đảo tiếp tục dùng nhiều thủ đoạn gian dối khiến nạn nhân tin tưởng kết nối ví MetaMask và cấp quyền chi tiêu ẩn. Chúng còn tự tạo ra các loại token "rác" như SAH, KAR để vờ là sản phẩm đầu tư hợp pháp khiến nạn nhân tin rằng giao dịch thành công.

Nhà chức trách ước tính nhóm đã chiếm đoạt của hai bị hại gần 5 tỷ đồng.

Ngọc Trường