Tạo tắc đường để vây bắt ôtô chở ma túy

Hà TĩnhTrinh sát bố trí xe tải và bán tải tạo tình huống tắc đường ở tuyến tránh quốc lộ 1 để cản ôtô chở ma túy của Hoàng Nghĩa Hưng.

Bốn tháng trước, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện đường dây ma túy xuyên quốc gia do một số người Lào cầm đầu. Tiền chất được lấy từ Tam giác vàng (biên giới Thái Lan, Lào, Myanmar), đưa về Lào sản xuất thành heroin và ma túy đá rồi sau đó chia nhỏ, phân phối đi nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

Ở từng địa bàn sẽ có người chịu trách nhiệm vận chuyển. Tại Hà Tĩnh, công việc được giao cho Hoàng Nghĩa Hưng, 50 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An. Ma túy từ Lào sẽ được ngụy trang bằng vỏ gói trà khô, thuê người bản địa gùi qua đường tiểu ngạch cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn.

"Hàng" khi qua biên giới được đặt tại một điểm khuất, có đánh dấu vị trí, Hưng sẽ theo chỉ điểm đến nhận, đưa đi giao cho đối tác ở TP Vinh, hoặc chuyển vào TP HCM tiêu thụ.

Lô ma túy được Hưng giấu sau cốp ôtô. Ảnh: Hùng Lê

Theo hồ sơ điều tra, Hưng từng làm ăn ở Lào một thời gian dài, có mối quan hệ rộng với một số "dân anh chị" tại đây. Thỉnh thoảng sang Lào giao dịch, anh ta luôn thoắt ẩn thoắt hiện, không lưu trú cố định một chỗ mà liên tục thay đổi khách sạn và địa điểm nhận hàng. Lúc trả tiền mua ma túy, Hưng không thanh toán một lần cho đối tác mà luôn chuyển khoản nhỏ lẻ qua hàng chục tài khoản khác nhau để tránh sự nghi ngờ từ phía nhà băng cũng như lực lượng chức năng.

Trinh sát biên phòng phối hợp với Công an Lào hóa trang thành tài xế xe ôm, cửu vạn, nhằm theo dõi hành tung của Hưng. Một số cán bộ khác còn đóng vai dân chơi, trà trộn vào những điểm ăn chơi, giải trí tại xứ Triệu Voi mà Hưng từng ghé qua để thu thập manh mối. Một mũi khác được cử tới khu vực Tam giác vàng để tìm hiểu phương thức hoạt động của các đường dây ma túy nhỏ lẻ.

"Chúng tôi phải diễn rất nhiều vai để nắm quy luật hoạt động của chúng. Do bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn. Hưng không để lại dấu vết, đôi khi manh mối vừa được hé lộ đã bị chúng phát hiện và xóa sạch", một trinh sát nói.

Đầu tháng 5, nhận tin đường dây tại Lào sắp chuyển ma túy đưa qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Công an Hà Tĩnh lập chuyên án bí số HT 322p.

Trinh sát trang bị vũ khí bao vây ôtô của Hưng tại đường tránh quốc lộ 1 ở huyện Nghi Xuân. Ảnh: Hùng Lê

Ngày 8/5, nguồn tin từ ngoại biên báo về, đường dây ở Lào đã "khớp lệnh", thống nhất về thời điểm đưa ma túy qua biên giới Hà Tĩnh để vận chuyển sâu vào nội địa Việt Nam. Lúc này, Hưng cũng xuất hiện tại huyện Hương Sơn. Ban chuyên án nhận định Hưng sẽ là người nhận hàng nên cử nhiều trinh sát mặc thường phục mật phục trên các trục đường giao thông để nắm di biến động.

Tại khu vực biên giới huyện Hương Sơn, Hưng liên tục thay đổi nơi lưu trú. Ngày 9/5, anh ta lái ôtô lên xã Sơn Kim 1 nhưng không gặp bất cứ ai. Đến nơi xong Hưng lại quay về khách sạn, hành động này lặp đi lặp lại nhiều lần trong buổi. Trinh sát nhận định, Hưng làm vậy là để "nghi binh", đề phòng bị theo dõi.

Sáng 10/5, Hưng tiếp tục lái ôtô lên xã Sơn Kim 1, anh ta dừng lại vài phút ở hốc rừng gần quốc lộ 8A, sau đó lấy một túi xách màu nâu đựng ma túy rồi bỏ vào cốp xe. Ma túy được những người trong đường dây tại Lào sai đàn em vận chuyển qua biên giới bằng đường tiểu ngạch từ trước, sau đó đánh dấu sẵn rồi liên lạc chỉ vị trí cho Hưng. Xác định phải tóm gọn những mắt xích quan trọng tại Việt Nam, trinh sát chưa bắt các "chân rết" để tránh "rút dây động rừng".

Nhận hàng xong, Hưng lái ôtô 5 chỗ chạy từ huyện Hương Sơn về TP Vinh, Nghệ An. Trinh sát mặc thường phục lái ôtô hóa trang bám theo, mỗi cung đường đều thay đổi xe để không bị lộ. Ban chuyên quyết định chọn khu vực đường tránh quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân để "giăng lưới". Theo phân tích, đoạn đường ngày quanh co, không có ngã rẽ, ở giữa có lan can, thích hợp cho việc triển khai lực lượng nhằm tạo "thiên la địa võng".

Trinh sát tham gia đánh án kể, các cán bộ trong ban chuyên án đã gặp một số tài xế thuyết phục họ phối hợp bắt tội phạm. Một xe tải, một xe bán tải của hai tài xế được huy động chắn ngang một phần đường tránh quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc nhằm tạo hiện trường vụ tắc nghẽn do tai nạn giao thông.

Cuộc vây bắt ôtô chở lô ma túy nửa tỷ đồng Hiện trường vụ bắt Hưng hôm 10/5. Video: Đức Hùng

Khoảng 13h, ôtô của Hưng chạy đến xã Xuân Lĩnh. Thấy hai xe chắn ngang khó di chuyển, Hưng bẻ lái định lách qua thì bị chặn lại. Cùng lúc, công an, biên phòng lái các ôtô chạy phía sau lập tức vượt lên rồi dừng xuống siết vòng vây. Biết bị lộ, Hưng đóng cửa xe, cố thủ bên trong. Vài tiếng súng chỉ thiên vang lên, trinh sát giật cửa xe, khống chế tài xế. Hưng lớn tiếng hỏi: "Tại sao lại bắt tôi". Bị yêu cầu mở cốp xe kiểm tra, anh ta bảo "không biết có gì trong đó".

Qua soát xét, nhà chức trách thu một túi xách màu nâu, bên trong đựng 5 gói ma túy đá, phía ngoài "ngụy trang" bằng vỏ gói trà khô, tổng trọng lượng 5 kg. Ma túy được xác định sản xuất bằng chất hóa học tại Lào, dùng công nghệ Trung Quốc, loại này giá gốc một kg khoảng 1.200 USD (hơn 27 triệu đồng). Khi đưa vào nội địa Việt Nam, lô hàng trên sẽ tăng giá trị lên khoảng nửa tỷ đồng.

"Quá trình vây bắt diễn ra khoảng 30 phút với sự tham gia của hơn 20 trinh sát. Hưng ban đầu từ chối, nói không biết gì về đường dây ma túy. Tuy nhiên, sau 4 ngày 'thi gan', anh ta đã nhận tội", lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nói.

Hưng (giữa) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hùng Lê

Hưng bị Công an Hà Tĩnh khởi tố, bắt giam về Vận chuyển trái phép chất ma túy, theo điều 250 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang điều tra mở rộng.

Đức Hùng