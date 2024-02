Táo Pháp được bày bán tại nhiều hệ thống siêu thị Việt Nam

Royal Gala, Pixie, Candine, Granny Smith, Story và Juliet là 6 loại táo Pháp phổ biến được bày bán tại hệ thống siêu thị Big C, Aeon Mall.

Tiêu dùng xanh hiện là một trong những nội dung quan trọng trong "Chiến lược tăng trưởng xanh và tầm nhìn đến năm 2050" của Việt Nam. Theo Hiệp hội rau quả Việt Nam, Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do EVFTA, RCEPT, CP TPP... giúp thuế nhập khẩu rau quả gần như giảm về 0%, tạo thêm cơ hội thuận lợi cho người dùng tiếp cận với các loại rau củ quả từ khắp thế giới.

Năm 2023 là dấu mốc đặc biệt của Việt Nam và Pháp khi hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược. Pháp hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam tại EU và là thị trường chiếm tỷ trọng lớn trong quan hệ thương mại giữa Việt Nam và châu Âu. Xuất khẩu táo Pháp đã tăng đáng kể và ổn định trong suốt 10 năm qua, đạt hơn 7.000 tấn vào năm 2022-2023.

Táo Pháp được bày bán tại các hệ thống siêu thị. Ảnh: Source of Asia

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông sản giữa Việt Nam và Pháp năm 2022 đạt 619 triệu USD, tăng gần 14 % so với năm 2021. Đáng chú ý, việc trao đổi nông sản giữa hai bên lại tăng (14%) so với năm 2021. Với việc Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã có hiệu lực vào năm 2020, hợp tác thương mại nông sản giữa Việt Nam và Pháp sẽ phát triển ngày càng mạnh mẽ trong tương lai, phù hợp với tiềm năng to lớn của hai nước.

Hiện nay, Pháp tập trung giới thiệu các loại táo cổ điển và những loại mới tới người tiêu dùng Việt. Sáu loại phổ biến nhất tại thị trường Việt Nam bao gồm Royal Gala, Pixie, Candine, Granny Smith, Story và Juliet. Từ môi trường, địa lý, phương pháp canh tác bền vững, thu hoạch, bảo quản đến quá trình kiểm định nghiêm ngặt, mỗi bước trong quá trình sản xuất táo không những giữ vững cam kết bảo vệ môi trường của các nhà vườn mà còn đảm bảo những tiêu chuẩn cao nhất để cho ra những sản phẩm chất lượng cho thị trường Việt Nam.

Táo Pháp có hương thơm khá thu hút, vị ngọt cân bằng, giòn ngon miệng, có thể được ăn cả quả và không gọt vỏ. Đây cũng là một nguyên liệu trong nấu ăn và làm bánh hoặc nước ép. Táo Pháp chứa nhiều vitamin C, magie, kẽm, chất xơ.... phù hợp để nạp dinh dưỡng cho người tiêu dùng với mọi nhu cầu dinh dưỡng khác nhau như trẻ em, người vị thành niên, người già, người thể trạng yếu hoặc người dùng quan tâm sức khỏe.

Những quả táo Pháp có màu sắc đẹp mắt. Ảnh: Source of Asia

Mùa thu năm 2023, Interfel (Hiệp hội Liên ngành rau quả tươi Pháp) trở lại Việt Nam sau đại dịch để giới thiệu các loại táo phổ biến nhất tại thị trường Việt Nam. Qua chiến dịch quảng bá này, hiệp hội đặt mục tiêu tăng cường nhận thức của người tiêu dùng về việc tiêu thụ sản phẩm có nguồn gốc chất lượng và đề cao cam kết của các nhà trồng Pháp đối với các mục tiêu môi trường cũng như phương pháp làm nông xanh, sạch, thân thiện với thiên nhiên.

Nhờ điều kiện thời tiết lý tưởng trong vườn quả trong mùa xuân và hè, những quả táo được thu hoạch có vẻ ngoài đẹp, màu sắc rực rỡ và bên trong giòn và thơm ngon. Hiện nay, gần 1.300 người trồng táo Pháp được chứng nhận là "Vergers écoresponsables", đã quyết định cam kết sản xuất những quả táo chất lượng, thân thiện với môi trường, lành mạnh và giàu hương vị. Trong hơn 20 năm qua, những người trồng táo đã và đang tiến hành sản xuất trái cây chất lượng bằng các phương pháp canh tác bền vững như thúc đẩy đa dạng sinh học trong vườn cây ăn trái, ưu tiên phương pháp kiểm soát sinh học...

Tại Việt Nam, sự kiện quảng bá Táo Pháp đã diễn ra vào ngày 8/11/2023, tại TP HCM cùng với 20 khách mời là các nhà báo, các nhà sáng tạo nội dung có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng ăn uống và sống xanh. Sự kiện đặc sắc với thực đơn 4 món được thiết kế đặc biệt, táo Pháp là nguyên liệu chính, đã thành công trong việc mô tả sự linh hoạt của sản phẩm này trong nấu ăn và thậm chí cả trong sử dụng hàng ngày.

Táo Pháp được bày bán tại các cửa hàng Big C, Tops Market, GO!, Aeon Mall, Winmart, Klever Fruit, Thủy Anh Fruits, và MM Mega Market.

(Nguồn: Source of Asia)