Tảo nở hoa khiến nước biển Vũng Tàu nổi váng, bốc mùi

TP HCMHiện tượng nước biển Bãi Sau, Vũng Tàu xuất hiện váng, chuyển màu hồng tím kèm mùi hôi đầu tháng 4 được xác định do tảo lam bùng phát.

Thông tin được UBND phường Vũng Tàu nêu trong báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM. Trước đó, đầu tháng 4, nước biển khu vực Bãi Sau chuyển màu xanh như trà, nổi bọt và váng; có lúc xuất hiện lớp màng tím hồng kèm mùi sinh khối rong, tảo phân hủy. Sau đó, ven biển còn xuất hiện các cục váng giống dầu dạt vào bờ.

Cùng thời điểm, khu vực Bãi Dứa (đường Hạ Long) ghi nhận nhiều rác đại dương như hộp xốp, túi nilon, chai nhựa, cành cây... trôi dạt, ảnh hưởng mỹ quan bãi tắm. Từ ngày 10/4, các hiện tượng này chấm dứt, môi trường biển trở lại bình thường.

Lớp váng kéo dài ở biển Bãi Sau ngày 4/4. Ảnh: Trường Hà

Kết quả phân tích mẫu tại 5 vị trí ven bờ của Viện Kỹ thuật Biển (Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam) ghi nhận 69 loài thuộc ba nhóm chính: tảo lam, tảo silic và tảo giáp. Trong đó, nhiều nhất là tảo lam Trichodesmium erythraeum với mật độ hơn 99%.

Đây là loài tảo có dạng sợi, kết thành búi nổi có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khi phát triển mạnh, chúng tạo vệt màu đỏ nâu hoặc vàng nâu, đôi khi hình thành lớp váng mỏng trên mặt biển kèm mùi nhẹ. Sự gia tăng đột biến của loài này gây hiện tượng tảo nở hoa cục bộ, làm đổi màu nước.

Hiện tượng tương tự được ghi nhận có xu hướng lặp lại hàng năm tại Vũng Tàu, gần nhất vào tháng 10 năm ngoái, cũng do tảo nở hoa.

Theo UBND phường Vũng Tàu, sự việc chịu tác động của nhiều yếu tố tự nhiên. Thời điểm xảy ra trùng với giai đoạn nắng nóng, gió nhẹ, làm giảm khả năng khuếch tán, khiến tảo tích tụ ven bờ. Đồng thời, khu vực này chịu ảnh hưởng từ nước sông, kênh rạch đổ ra biển, mang theo chất hữu cơ, bổ sung dinh dưỡng cho tảo phát triển cục bộ.

Trường Hà