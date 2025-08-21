Tạo hình 'như tiên nữ' của Trương Nhã Khâm

Theo Nandu Entertainment, hè năm nay, Nhã Khâm được chú ý với vai Lý Ấu Trinh trong Cẩm tú phương hoa, đóng cùng Dương Tử, Lý Hiện. Tác phẩm ra mắt tháng 7, là phần hai của Quốc sắc phương hoa (chiếu đầu năm).
Nhã Khâm khi đóng Cẩm tú phương hoa. Video: Bilibili
Ở tác phẩm, Ấu Trinh gặp nhiều trắc trở trong tình yêu, dần trở nên đố kỵ, gây mâu thuẫn với nữ chính Hà Duy Phương (Dương Tử đóng). Ngoài tình yêu, phim khắc họa công việc, ý chí của phụ nữ trong xã hội cũ. Tạo hình thời Đường của Trương Nhã Khâm nhận nhiều đánh giá tích cực của khán giả.
Nhã Khâm 29 tuổi, hoạt động ở làng giải trí chín năm. Cô từng đóng Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Phù Dao hoàng hậu, Thiên cổ quyết trần.
Trương Nhã Khâm hóa thân tiên nữ trên mây trong bộ hình chụp tháng 6.
Cô tạo dáng với váy áo mềm mại, các loại hoa mẫu đơn, hoa ly.
Bộ hình của Nhã Khâm lấy cảm hứng từ các tiết mục "tiên nữ rải hoa" trên không ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ở những buổi diễn, nghệ sĩ múa được dây cáp kéo lên không trung, họ vừa tạo dáng vẻ bay bổng vừa rắc cánh hoa xuống đất, tạo hiệu ứng bồng bềnh, kỳ ảo.
Khán giả viết trên Weibo: "Cô ấy gợi nhớ đến thế giới thần tiên trong Tây du ký", "Trương Nhã Khâm như cô gái trong tranh cổ", "Bộ ảnh thật lãng mạn".
Ngoài đóng phim, Nhã Khâm là diễn viên múa, cô học múa dân tộc, múa cổ điển và ballet từ bé.
Thời trung học, mỗi dịp nghỉ hè, cô chụp hình quảng cáo thời trang. Người đẹp tốt nghiệp khoa Biểu diễn ở Học viện Hý kịch Thượng Hải.
Trang Ynet nhận xét gương mặt Trương Nhã Khâm thanh tú, tạo hình cổ trang trang nhã.
Sau phim Cẩm tú phương hoa, cô ghi hình một số show truyền hình.
Như Anh
Ảnh: Sina