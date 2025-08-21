Tạo hình 'như tiên nữ' của Trương Nhã Khâm

Bộ hình của Nhã Khâm lấy cảm hứng từ các tiết mục "tiên nữ rải hoa" trên không ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ở những buổi diễn, nghệ sĩ múa được dây cáp kéo lên không trung, họ vừa tạo dáng vẻ bay bổng vừa rắc cánh hoa xuống đất, tạo hiệu ứng bồng bềnh, kỳ ảo.