Tạo hình ngựa khổng lồ trên đồng lúa Tam Cốc

Các nghệ nhân và nông dân Ninh Bình sử dụng kỹ thuật cấy lúa theo trà để tạo hình đôi ngựa khổng lồ trên cánh đồng Tam Cốc 10.000 m2.

Năm nay, cánh đồng nghệ thuật Tam Cốc (Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động) được thiết kế với chủ đề mang yếu tố dân gian truyền thống với hình ảnh "Song mã chầu báo công".

Sau những biểu tượng như cá chép trông trăng hay mục đồng thổi sáo, hình ảnh đôi ngựa năm nay gợi liên tưởng đến những đoàn rước truyền thống trong văn hóa Việt, nơi con người thể hiện lòng thành kính, tri ân và niềm tự hào về những thành tựu đạt được.

Bức tranh được đặt tại khu vực gần cửa hang Hai, tận dụng địa hình uốn lượn tự nhiên của dòng sông Ngô Đồng để tạo cảm giác chuyển động tự nhiên. Tạo hình song mã năm nay được đánh giá có độ khó cao nhất từ trước đến nay do đòi hỏi sự mềm mại, thần thái của linh vật.

Họa sĩ Phúc Khôi, người thiết kế tác phẩm, cho biết thách thức lớn nhất là khắc họa phần đầu ngựa. "Chúng tôi phải tính toán tỷ lệ hình khối và hướng chuyển động sao cho hai chú ngựa vừa giữ được sự uy nghi của điển tích báo công, vừa hài hòa với cảnh quan đá vôi xung quanh", họa sĩ nói.

Ban quản lý khu du lịch Tam Cốc - Bích Động cùng các chuyên gia và nông dân Hợp tác xã Văn Lâm lên kế hoạch thực hiện bức tranh chi tiết từ trước Tết Nguyên đán. Giống lúa Thái Xuyên được lựa chọn nhờ đặc tính cứng cây, chống chịu tốt và quan trọng nhất là sắc độ màu phù hợp để định hình đường nét.

Các kỹ sư tính toán, chia trà lúa thành hai giai đoạn sinh trưởng khác nhau. Trà lúa sớm sẽ tạo lớp nền xanh đồng nhất cho toàn bộ cánh đồng, trà lúa muộn được cấy tỉ mỉ theo từng ô để định hình chi tiết đôi ngựa, giúp kiểm soát sự tương phản màu sắc khi lúa trổ bông và chín.

Việc chăm sóc, tỉa dặm được thực hiện suốt quá trình lúa phát triển nhằm đảm bảo các đường nét không bị sai lệch. Theo ông Hoàng Thanh Phong, đại diện đơn vị quản lý, sự phối hợp giữa nghệ thuật và kỹ thuật nông nghiệp đã biến cánh đồng 18 ha thành một tác phẩm "sống", thay đổi theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa.

Dự kiến, bức tranh "Song mã chầu báo công" sẽ đẹp nhất vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 khi lúa chín rộ.

Ven dòng sông Ngô Đồng có hàng trăm ha lúa được gieo cấy tạo nên một bức tranh thiên nhiên cuốn hút vào mùa lúa chín. Ảnh: Tam Cốc

Để chiêm ngưỡng bức tranh "Song mã chầu báo công", du khách nên sắp xếp lịch trình đến Ninh Bình vào khoảng cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Đây là thời điểm cánh đồng lúa Tam Cốc ngả vàng rực rỡ nhất, trùng với dịp tổ chức Tuần du lịch Ninh Bình 2026.

Thời điểm phù hợp để tham quan là từ 7h đến 9h, giúp tránh nắng gắt và tận dụng ánh sáng tự nhiên đẹp nhất để chụp ảnh. Từ bến thuyền Tam Cốc, du khách mua vé đò xuôi dòng Ngô Đồng xuyên qua ba hang. Tuy nhiên, thay vì quan sát từ dưới thuyền, du khách di chuyển lên các vách núi cao dọc hai bên bờ để thu trọn đôi ngựa khổng lồ trên diện tích 10.000 m2.

Do hành trình ngồi thuyền kéo dài khoảng hai giờ, du khách nên chuẩn bị sẵn nón lá, kem chống nắng và nước uống. Sau khi rời bến, khách có thể kết hợp ghé thăm chùa Bích Động hoặc khu du lịch sinh thái Thung Nham cách đó 4 km.

Bên cạnh cánh đồng nghệ thuật, tuần du lịch Ninh Bình 2026 còn có chuỗi hoạt động văn hóa - sinh thái. Du khách có thể trải nghiệm không gian phố đi bộ và chợ quê tại bến thuyền Tam Cốc với các gian hàng ẩm thực đặc sản như cơm cháy, dê núi và các trò chơi dân gian.

Ngoài Tam Cốc, trong khuôn khổ tuần lễ du lịch, du khách có thêm nhiều lựa chọn trải nghiệm như khám phá Quần thể danh thắng Tràng An với tour chèo thuyền xuyên hang, tham quan Vườn quốc gia Cúc Phương, khám phá chùa Bái Đính hoặc ghé làng thêu Văn Lâm để tìm hiểu nghề thủ công truyền thống.

Năm 2025, Ninh Bình đón hơn 19,4 triệu lượt khách, tăng tới 26,7% so với năm 2024. Trong đó, khách quốc tế vượt mốc 2,2 triệu lượt, cao nhất từ trước đến nay. Doanh thu du lịch năm 2025 đạt trên 21.000 tỷ đồng, tăng gần 37% so với năm trước. Năm 2026, Ninh Bình đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách.

Lê Hoàng